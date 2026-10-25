Celebridades y mucho estilo en una experiencia gourmet

La moda, la gastronomía y las celebridades se encontraron en una misma escena. Pampita, Zaira Nara, Verónica Lozano y Sofía Pachano fueron algunas de las figuras que participaron de una experiencia organizada por Rina Matarazzo en Tegui, el restaurante de Germán Martitegui, en Buenos Aires. El encuentro propuso un recorrido por el universo de las pastas de la marca, con una convocatoria que reunió a referentes del espectáculo y la cocina argentina.

Con la presencia de Martitegui como anfitrión y embajador de la marca, la propuesta tuvo como eje la consigna “¿Cuál es el secreto?”. La iniciativa combinó degustaciones con una puesta en escena inmersiva, diseñada para mostrar las distintas etapas de elaboración de las pastas, desde la selección del trigo hasta el moldeado y el secado.

Entre los invitados también estuvieron Santiago Ramundo, Benjamín Alfonso, Gastón Soffritti y las cocineras Dolli Irigoyen y Juliana López May. La convocatoria reunió así a distintas figuras del ambiente artístico y gastronómico en un espacio que funcionó como escenario para la presentación de la línea Cocina Especial.

Más allá del encuentro con las celebridades, la experiencia también pone el foco en la presentación visual y el cuidado de los detalles. Los distintos sectores de Tegui fueron intervenidos para acompañar el recorrido por los procesos de producción, con una propuesta que buscó trasladar los atributos del producto al espacio gastronómico.

La marca destacó el uso de sémola 100% seleccionada y el moldeado al bronce, dos características vinculadas con la textura de las pastas y su capacidad para retener las salsas. El portafolio incluye variedades clásicas, opciones al huevo y una línea de salsas listas, además de un reciente lanzamiento de ravioles con rellenos de parmesano, mozzarella y provolone; espinaca y queso; y carne a las finas hierbas.

La propuesta no quedó limitada a los invitados. La experiencia continuará abierta al público en Tegui hasta el 27 de octubre, durante los almuerzos, con un menú especialmente diseñado para la ocasión.

De esta manera, Rina Matarazzo apuesta por una presentación que combina producto, puesta en escena y figuras conocidas, en un encuentro donde la gastronomía también se convierte en parte de la agenda social porteña.