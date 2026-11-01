Cinco relojes para correr: qué conviene comprar según el entrenamiento y el presupuesto

Salir a correr con un reloj deportivo permite mucho más que contar los kilómetros recorridos. Estos dispositivos registran el ritmo, calculan la distancia, miden la frecuencia cardíaca y, según el modelo, ofrecen planes de entrenamiento, estimaciones de recuperación y herramientas para seguir la evolución del rendimiento. La diferencia está en cuánto cuesta acceder a esas funciones y cuáles resultan realmente útiles para cada corredor.

No es lo mismo salir tres veces por semana para mantenerse activo que entrenar con un objetivo de tiempo para los 10 kilómetros, preparar una media maratón o pasar varias horas en senderos de montaña. Tampoco todos necesitan un reloj que mida decenas de variables: para muchos aficionados, contar con un GPS confiable, una batería duradera y datos fáciles de interpretar es suficiente.

La elección, entonces, no pasa necesariamente por comprar el dispositivo más caro, sino por encontrar el que responda al entrenamiento que se realiza. Estas cinco alternativas permiten recorrer distintos segmentos del mercado, desde los modelos orientados al running cotidiano hasta los que incorporan funciones para una preparación más exigente.

Garmin Forerunner 165

1. Garmin Forerunner 165: para empezar con una herramienta específica

El Forerunner 165 es una alternativa para quienes quieren pasar de correr con el teléfono en la mano a registrar las sesiones desde la muñeca. Cuenta con GPS integrado, pantalla AMOLED, medición óptica de frecuencia cardíaca y funciones de entrenamiento que permiten seguir el progreso sin recurrir a un equipo de gama alta.

También incorpora estimaciones relacionadas con el estado físico y la recuperación, además de sugerencias de entrenamiento. La versión Music agrega almacenamiento y reproducción de música compatible, una diferencia que conviene considerar antes de comprar.

Su principal atractivo es ofrecer una experiencia orientada al running sin llegar al precio de los modelos más avanzados. Puede resultar adecuado para quien está construyendo una rutina, prepara sus primeras carreras o quiere ordenar los entrenamientos con información más precisa que la que ofrece una aplicación básica.

Para quién: corredores principiantes e intermedios que priorizan las funciones deportivas.

Precio de referencia: alrededor de $500.000 y $600.000. El valor puede variar según la versión y el medio de pago.

Amazfit T-Rex 3

2. Amazfit T-Rex 3: autonomía y resistencia para entrenamientos al aire libre

No todos los relojes deportivos tienen el mismo diseño ni están pensados para el mismo entorno. El T-Rex 3, de Amazfit, apunta a quienes buscan un dispositivo resistente, con una batería de larga duración y funciones que van más allá del running urbano.

Entre sus características se encuentran el posicionamiento satelital multibanda, herramientas de navegación y una autonomía que, según la configuración y el uso, puede alcanzar varias decenas de horas con GPS. Estas prestaciones lo vuelven una alternativa para quienes alternan carreras por la ciudad con recorridos en espacios abiertos o senderos.

Su tamaño y peso son aspectos para evaluar antes de elegirlo: un reloj robusto puede resultar atractivo por su resistencia, pero no necesariamente es la opción más cómoda para todas las muñecas. También conviene revisar qué funciones se utilizarán realmente, en especial si la actividad principal consiste en correr por calles y parques.

Para quién: corredores que priorizan la autonomía, la resistencia y las salidas al aire libre.

Precio de referencia: alrededor de $550.000, según el mercado argentino.

COROS PACE 4

3. COROS PACE 4: liviano y pensado para entrenar

El PACE 4 está orientado a quienes corren con regularidad y quieren información para estructurar las sesiones. Su diseño liviano busca reducir las molestias durante el ejercicio, mientras que la pantalla AMOLED facilita la lectura de los datos durante la actividad.

El dispositivo ofrece GPS, seguimiento de la frecuencia cardíaca, planes de entrenamiento, sesiones por intervalos y métricas vinculadas con el rendimiento y la recuperación. También permite seguir recorridos mediante navegación por rutas, aunque no debe confundirse esa función con disponer de mapas completos en pantalla.

La autonomía declarada es uno de sus puntos fuertes: COROS informa hasta 41 horas de seguimiento GPS en un modo de uso determinado y hasta 19 días de uso cotidiano. Son cifras máximas del fabricante, por lo que pueden variar según la configuración, la señal satelital y las funciones activadas.

Para alguien que entrena varias veces por semana, prepara una carrera o quiere controlar mejor los ritmos, ofrece una combinación interesante de peso, batería y herramientas deportivas.

Para quién: corredores habituales que buscan planificación y métricas sin pasar a un reloj de gama alta con mapas completos.

Precio de referencia: entre $630.000 y $730.000

Garmin Forerunner 265

4. Garmin Forerunner 265: para entrenamientos más exigentes

Cuando el objetivo deja de ser simplemente completar una distancia y pasa a ser mejorar marcas, las métricas adicionales pueden cobrar mayor importancia. El Forerunner 265 incorpora GPS multibanda, pantalla AMOLED y herramientas para analizar la carga de entrenamiento, la recuperación y la preparación para nuevas sesiones.

Estas funciones permiten observar tendencias a lo largo del tiempo y complementar la planificación que propone un entrenador. No reemplazan, sin embargo, la evaluación profesional ni garantizan una mejora del rendimiento: los datos adquieren sentido cuando se interpretan junto con los ritmos, las sensaciones, el descanso y la evolución de cada deportista.

El modelo también ofrece perfiles deportivos y funciones de uso cotidiano. Frente a un reloj de iniciación, el salto está en la cantidad y profundidad de la información disponible, además de la posibilidad de aprovecharla en una preparación sistemática.

La contrapartida es el precio. Para quien sale a correr ocasionalmente, varias de sus herramientas pueden resultar innecesarias; para quien entrena con series, controla ritmos y prepara competencias, el conjunto puede tener más sentido.

Para quién: corredores intermedios y avanzados que siguen un plan y buscan analizar su evolución.

Precio de referencia: entre $900.000 y $1.000.000.

Suunto Run

5. Suunto Run: liviano y pensado para correr

La marca finlandesa Suunto tiene una alternativa diseñada específicamente para el running. El Suunto Run combina un formato liviano, GPS de doble banda y herramientas para organizar los entrenamientos, con una propuesta que apunta tanto a quienes salen a correr por recreación como a quienes siguen una planificación deportiva.

Pesa 36 gramos y cuenta con pantalla AMOLED, sesiones de intervalos programables y funciones para monitorear la carga de entrenamiento y la recuperación. También permite consultar recorridos y sincronizar información con aplicaciones deportivas compatibles.

La autonomía declarada alcanza las 20 horas en modo de seguimiento GPS de alta precisión, aunque puede variar según la configuración. Es un dato relevante para quienes entrenan durante la semana y participan en carreras de distintas distancias.

Frente a un smartwatch generalista, su principal atractivo es la orientación deportiva. Antes de elegirlo, conviene comparar su precio con el de modelos de Garmin y COROS de prestaciones similares.

Para quién: corredores habituales que buscan un reloj liviano, con GPS preciso y herramientas de entrenamiento.

Precio de referencia: entre $450.000 y $500.000

Qué mirar antes de comprar

GPS integrado. Permite registrar distancia y ritmo sin llevar el teléfono. Es una de las funciones básicas para correr.

Autonomía real. No es lo mismo la batería en modo reloj que con el GPS activo. Para comparar modelos, hay que mirar las horas declaradas durante el entrenamiento.

Frecuencia cardíaca. El sensor de muñeca permite seguir tendencias y zonas de esfuerzo. Su precisión puede variar con el movimiento y el ajuste del reloj; para mediciones más exigentes, una banda pectoral compatible puede ser una alternativa.

Funciones de entrenamiento. Los intervalos, las alertas de ritmo y los planes estructurados son útiles para quien sigue una planificación. Las estimaciones de recuperación y de capacidad aeróbica sirven como referencias, no como diagnósticos médicos.

Comodidad y pantalla. El peso, el tamaño de la caja, la lectura a plena luz y la facilidad para consultar los datos mientras se corre también cuentan. Un reloj con muchas funciones pierde atractivo si resulta incómodo.

¿Hace falta gastar más para correr mejor?

No necesariamente. Un reloj de gama de entrada puede registrar los datos fundamentales para mejorar la regularidad y controlar los ritmos. Los modelos más caros suman herramientas para analizar la carga, estimar la recuperación, navegar por rutas o entrenar con métricas avanzadas.

Antes de pagar la diferencia, conviene preguntarse cuántas de esas funciones se van a utilizar. Para quien corre por salud o recreación, el GPS y la comodidad pueden pesar más que los mapas o las métricas avanzadas. Para quien prepara una maratón o practica trail, la autonomía, la navegación y el análisis de las sesiones pueden justificar una inversión mayor.

La tecnología aporta información, pero no reemplaza la planificación, el descanso ni la constancia. El mejor reloj no es necesariamente el que registra más datos, sino el que permite aprovecharlos.