Cómo juntar tus dos horas de naturaleza por semana sin salir de la Ciudad

¿Cuánta naturaleza hace falta para sentirse mejor? Durante años la pregunta quedó en el terreno de la intuición: todos notamos que una tarde en el parque cambia el humor, pero nadie sabía bien cuánto había que quedarse. Ahora hay una respuesta con número: 120 minutos por semana.

Es el umbral que identificó un estudio a partir del cual aparecen aumentos significativos en la salud autopercibida y en el bienestar psicológico. Dicho de otro modo, un poco menos de veinte minutos por día. En otros países esa dosis ya se receta: se la conoce como prescripción social verde y se apoya en la biofilia, la necesidad innata de las personas de estar en contacto con lo natural.

En una ciudad como La Plata, con plazas en casi todos los barrios, ramblas, parques y calles arboladas, juntar esas dos horas depende menos de la geografía que de la costumbre. A continuación, un modo de organizarlas.

Dos horas, sin letra chica

El estudio que fijó el piso de 120 minutos semanales dejó un dato práctico: el beneficio es el mismo si se hace una sola caminata larga el fin de semana que si el tiempo se reparte en varias salidas más cortas. Lo que cuenta es el total, no el formato.

Eso permite armar el esquema según la semana de cada uno. Quien trabaja de lunes a viernes puede concentrar el tiempo en el sábado o el domingo; quien tiene tardes más libres puede hacer salidas breves y frecuentes. El número marca el punto donde los efectos empiezan a registrarse con claridad, y funciona como un punto de partida más que como una vara para medirse. Lo importante es la regularidad: una semana que se cumple y otra que no suman menos que un hábito sostenido.

Cómo repartirlos

Dos horas pueden salir de muchas cuentas. Veinte minutos por día, de lunes a sábado. Cuatro salidas de treinta minutos. Tres de cuarenta. O una caminata larga el domingo, con mate incluido. Todas llegan al mismo número.

La forma más sencilla de sostener el hábito es pegarlo a rutinas que ya existen: hacer el tramo al trabajo o a la facultad por la plaza en lugar de por la calle más directa, tomar el mate al aire libre en vez de en la mesa de la cocina, sacar al perro con más tiempo, hacer la pausa del almuerzo en un banco o ir a buscar a los chicos a la escuela caminando y dar la vuelta por el espacio verde más cercano.

Conviene anotar los minutos en la agenda o en una libreta durante las primeras semanas. Sin registro, es fácil creer que se salió más de lo que se salió.

Qué llevar y cuándo salir

Para salir a caminar a una plaza no hace falta equipamiento, pero algunos detalles ayudan a que la costumbre dure. Calzado cómodo, una botella de agua y, en los meses de más calor, protector solar y gorra. Si el plan es quedarse un rato sentado, un abrigo liviano o algo para apoyarse en el banco evita que el frío o la humedad corten la salida antes de tiempo.

El horario también cuenta. A la mañana temprano y al atardecer las temperaturas son más agradables en verano, y los espacios verdes suelen estar más tranquilos. En invierno, en cambio, conviene aprovechar las horas de sol del mediodía. Ninguna franja es mejor que otra en términos de beneficio: la mejor es la que se puede cumplir.

Por último, el celular puede quedar en el bolsillo, con el modo avión o el “no molestar” activado, para que las notificaciones no interrumpan la atención. Si se usa para algo, que sea para llevar la cuenta de los minutos.

Qué cuenta como naturaleza

Cualquier espacio verde. La práctica terapéutica de pasear o hacer ejercicio por bosques, campos y jardines tiene su equivalente en la ciudad: árboles, pasto, agua, aire libre. Una plaza, una rambla, un parque, la costa o una vereda con buena arboleda sirven para empezar a sumar minutos.

La Plata tiene ventaja de partida. La ciudad fue diseñada con plazas a intervalos regulares, además de espacios mayores como el Paseo del Bosque, y a poco de salir del casco urbano aparecen alternativas como Punta Lara o el Parque Pereyra Iraola para cuando haya más tiempo. Pero no hace falta ir lejos: el mejor espacio verde es el que está a mano, porque es el que se visita seguido.

Caminar con atención

Cuando no hay un bosque cerca, hay estudios que sugieren que la conexión con la naturaleza también se consigue en una zona verde urbana a través del mindfulness, es decir, la atención plena: tomar conciencia, sin juzgar, de las propias sensaciones y del entorno que las provoca.

Es lo contrario del piloto automático con el que se hace casi todo en la vida cotidiana, pensando en lo que pasó o en lo que viene. Aplicado a la caminata, significa guardar el celular, no repasar la lista del súper y registrar lo que hay: el viento en la cara, el color de las hojas, los pájaros, el movimiento de las ramas con el aire. Simplemente estar ahí.

Un buen punto de partida es dedicar los primeros cinco minutos de cada salida a eso, sin pantallas ni auriculares, y después seguir como se prefiera. Además, diversos estudios muestran que practicar mindfulness fortalece el vínculo con el entorno y lleva a cuidarlo más.

Qué pasa en el cuerpo y en la cabeza

Los beneficios tienen explicación fisiológica. Los árboles segregan fitoncidas, compuestos orgánicos volátiles con los que se defienden de bacterias e insectos. Al respirarlos con calma, el cuerpo responde: bajan los niveles de cortisol, la hormona del estrés; se regula la presión arterial; disminuye la fatiga y aumenta la actividad de las células NK (del inglés Natural Killer), linfocitos que fortalecen las defensas.

La literatura científica también asocia el contacto habitual con la naturaleza con una mejor calidad del sueño, con la prevención de enfermedades cardiovasculares y con un mejor funcionamiento del sistema nervioso autónomo, el que regula funciones internas como la respiración o la presión arterial.

En la cabeza, un estudio pionero de neuroimagen mostró que una caminata de 90 minutos por un entorno natural disminuye de forma drástica la rumiación, ese bucle de pensamientos negativos repetitivos, y reduce la actividad metabólica en una región cerebral vinculada al riesgo de desarrollar bajos estados de ánimo. A eso se suman la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, y mejoras en el estado de ánimo y la atención.

Si el tiempo o el cuerpo no acompañan

No todas las semanas son iguales. En las más cargadas, una pausa de diez minutos en un banco vale más que ninguna salida, porque los minutos se acumulan. Para quienes tienen movilidad reducida, la clave es elegir un espacio cercano y llano, con lugares donde sentarse a descansar, y salir en los horarios del día más agradables. Ir acompañado también ayuda a sostener la costumbre.

La naturaleza no reemplaza ningún tratamiento médico: es un complemento. Quien esté bajo atención por una condición de salud puede consultar con su médico cómo incorporar estas salidas a su rutina.

Recetar naturaleza

Varios países ya pusieron en marcha programas de medicina verde. En Inglaterra, Escocia y Canadá, donde se prescriben específicamente dos horas semanales de este tipo de actividades, se invita a participar en caminatas o talleres al aire libre que, además de promover el contacto con la naturaleza, fomentan la colaboración con los proveedores locales de esos servicios.

En Japón, los “baños de bosque” o shinrin yoku son una práctica muy extendida desde hace tiempo: consisten en caminar entre árboles, observar el paisaje y respirar con calma un aire impregnado de fitoncidas.

No hace falta esperar a que un médico lo indique para empezar. El tratamiento es gratuito, no requiere turno y, en una ciudad como esta, suele quedar a pocas cuadras. Quizás lo más difícil sea lo más simple: salir.

CUADRO

Una semana verde de ejemplo

Para quien prefiere tener el plan armado, una posibilidad es repartir las dos horas de este modo:

Lunes: 20 minutos de caminata por la plaza camino al trabajo o a la facultad.

Martes: 20 minutos de mate al aire libre después del trabajo.

Miércoles: descanso o, si hay ganas, otros 20 minutos.

Jueves: 30 minutos con el perro por la rambla o el parque del barrio.

Viernes: 15 minutos de pausa en un banco al mediodía.

Sábado: una caminata de 30 minutos con atención plena, sin celular.

Domingo: descanso, o una salida más larga si el sábado quedó corto.

La suma da 115 minutos, y los cinco restantes salen de estirar cualquiera de las salidas. La grilla se puede mover a gusto: lo que importa es llegar a las dos horas al final de la semana, sin importar en qué días ni en cuántas partes. Si una semana no se cumple, no se compensa de golpe con una caminata maratónica: se retoma la siguiente.