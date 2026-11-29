Antes de entrar a una agencia de viajes, consultar una página de reservas o buscar recomendaciones en redes sociales, cada vez más personas abren ChatGPT y le preguntan dónde ir de vacaciones. Con algunas indicaciones sobre el presupuesto, la cantidad de días disponibles y sus preferencias, pueden obtener en pocos minutos un itinerario con destinos, alojamientos, restaurantes y actividades. La inteligencia artificial (IA) comenzó a ocupar un lugar en la organización de los viajes y está modificando la manera en que los turistas buscan información y toman decisiones.

La posibilidad de reunir distintas alternativas en una sola consulta es uno de sus principales atractivos. Los usuarios pueden pedirle a un asistente virtual que diseñe un recorrido a medida, modifique las fechas, agregue actividades o ajuste los gastos. En Argentina, según un estudio sobre tendencias de viaje 2026 encargado por Booking.com, el 44% utiliza IA para obtener ideas de actividades, lugares para visitar o recomendaciones gastronómicas. El 30% recurre a estas herramientas para organizar presupuestos y encontrar promociones, mientras que el 28% las utiliza para comparar opciones y resolver cuestiones prácticas.

De la inspiración a la planificación

Una de las ventajas de estas herramientas es la posibilidad de adaptar las respuestas a las características de cada viajero. No es lo mismo organizar una semana de vacaciones en pareja que un recorrido familiar, una escapada de bajo presupuesto o un viaje centrado en la gastronomía y la naturaleza. La IA permite incorporar esas preferencias en una misma conversación y obtener propuestas que pueden modificarse a medida que aparecen nuevas necesidades.

La industria también comenzó a incorporar estas posibilidades. Plataformas virtuales desarrollaron asistentes virtuales para acompañar la planificación, mientras que una de las empresas turísticas más importantes de Argentina cuenta con una herramienta que permite interactuar con los usuarios durante distintas etapas de la compra. Asimismo, una encuesta de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), realizada entre más de 10.000 personas de 200 países, encontró que el 49% de los viajeros había utilizado IA para planificar sus desplazamientos.

Cuando el recorrido no cierra

Pero la facilidad para obtener un itinerario también puede convertirse en un problema cuando las recomendaciones no contemplan las condiciones concretas del viaje. Las distancias, los tiempos de traslado, la disponibilidad de servicios y las características de cada destino son variables que pueden quedar mal resueltas en una respuesta que, a primera vista, parece convincente.

En La Plata, Matías Lagomarsino, agente de viajes, ya recibió consultas de clientes que llegaron a la agencia con recorridos elaborados mediante inteligencia artificial. Uno de los casos fue el de una pasajera que quería recorrer Catamarca y sus alrededores. La mujer acercó un itinerario que había obtenido en internet, pero cuando Lagomarsino lo revisó encontró un recorrido complejo y difícil de interpretar.

Decidió enviarlo a un operador mayorista para evaluar la posibilidad de organizarlo. La respuesta fue que se trataba de un programa extraño y que podía resultar muy costoso. Cuando finalmente se terminó de presupuestar, el valor del viaje fue considerablemente elevado.

"Creemos que la IA no tiene la experiencia que puede tener un agente de viajes con conocimiento adquirido", plantea Lagomarsino. Aunque considera que puede ser una herramienta útil a futuro, entiende que todavía necesita desarrollo para colaborar de manera efectiva en la planificación.

El problema no necesariamente está en la elección de los destinos, sino en la articulación del recorrido. Una lista de atractivos puede resultar interesante, pero si las distancias son demasiado largas o los traslados requieren más tiempo del previsto, el plan pierde utilidad. A eso se suma la posibilidad de recibir información desactualizada o recomendaciones que no se ajustan a las condiciones reales de contratación.

La confianza y el límite de las recomendaciones

Otro de los riesgos es que la inteligencia artificial puede presentar información incorrecta con un tono de seguridad. En el turismo, eso puede traducirse en horarios equivocados, alojamientos que no cumplen con lo prometido o servicios que ya no están disponibles.

Una prueba realizada por la firma de inversión Evercore, citada por The Economist, encontró errores en recomendaciones de asistentes virtuales. Uno de los ejemplos fue el de una pareja que buscaba una escapada romántica en París y recibió como sugerencia un hotel próximo al aeropuerto, una ubicación poco adecuada para el tipo de experiencia que pretendía organizar.

Además, recomendar un establecimiento no equivale a comprobar sus tarifas, verificar que tenga habitaciones disponibles o garantizar las condiciones de reserva. Por eso, la calidad y actualización de los datos resulta fundamental para que las respuestas tengan utilidad concreta.

El lugar del asesoramiento humano

Para Lagomarsino, el crecimiento de estas consultas también está relacionado con la intención de organizar los viajes por cuenta propia y reducir gastos. Algunos usuarios consideran que pueden resolver todo a través de internet y que la intervención de una agencia ya no es necesaria. Sin embargo, el agente sostiene que esa decisión no siempre implica un ahorro.

"Hoy en día las agencias de turismo, tanto la mía como las de mis colegas, podemos conseguir mejores valores que uno encuentra por internet", afirma. Según explica, también reciben clientes que primero investigan por su cuenta y después se acercan a la oficina para contratar el viaje. En su agencia, por el momento, no utilizan inteligencia artificial como herramienta de trabajo.

La discusión sobre el futuro de las agencias también involucra la capacidad de responder ante situaciones imprevistas: un cambio de vuelo, una conexión perdida o una cancelación. En esos casos, contar con alguien que conozca el funcionamiento del sector y pueda gestionar alternativas sigue siendo un diferencial.

Los datos muestran que existe cierta distancia entre utilizar IA como apoyo y entregarle todas las decisiones. Un estudio global de Booking.com publicado en 2025 encontró que solamente el 12% de los encuestados se sentiría cómodo dejando que estas herramientas tomen decisiones por su cuenta.

La inteligencia artificial puede funcionar como un punto de partida para organizar vacaciones, comparar destinos, estimar gastos y descubrir actividades. Sin embargo, entre un itinerario atractivo en una pantalla y un viaje que efectivamente pueda realizarse existe una serie de decisiones que todavía requieren información precisa y criterio. La tecnología simplifica la planificación, pero la necesidad de verificar cada detalle permanece.

Cuadro 1

¿Para qué usan la IA los viajeros?

Según el estudio de tendencias de viaje 2026 de Booking.com:

44% la utiliza para buscar ideas de actividades, lugares para visitar y recomendaciones gastronómicas.

30% recurre a estas herramientas para organizar presupuestos, encontrar promociones y beneficios.

28% las usa para comparar alternativas y resolver cuestiones prácticas, como qué llevar o cómo prepararse para el viaje.

26% la emplea para buscar alojamientos, investigar destinos y obtener recomendaciones personalizadas.

23% la consulta para elegir destinos, incluso lugares menos conocidos.

21% la utiliza durante el viaje para traducir, recibir recomendaciones y encontrar experiencias locales.

Cuadro 2

Qué conviene verificar antes de viajar

Un itinerario generado por inteligencia artificial puede servir como punto de partida, pero antes de contratar conviene revisar:

Distancias y traslados: comprobar cuánto tiempo demanda ir de un destino a otro.

Horarios: verificar los días y horarios de apertura de museos, parques y atractivos.

Alojamiento: confirmar ubicación, tarifas, disponibilidad y condiciones de reserva.

Transporte: revisar conexiones, frecuencias y posibles combinaciones.

Presupuesto: consultar los precios actualizados y contemplar gastos que pueden no aparecer en la propuesta.

Información local: contrastar las recomendaciones con fuentes oficiales y prestadores del destino.