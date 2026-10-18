Con una boutique, Dolce & Gabbana se despliega en Argentina

Dolce & Gabbana inauguró su primera boutique en Argentina y eligió el Palacio Paz como escenario para celebrar su llegada. La casa italiana reunió a 130 invitados en una comida exclusiva que convocó a celebridades, clientes, allegados a la marca y representantes de la prensa.

La velada contó con la presencia de Alberto Candelero, presidente y CEO de Dolce & Gabbana para las Américas, y una lista de invitados que reunió a distintas figuras del espectáculo, la moda y el mundo empresarial. Entre ellas estuvieron Susana Giménez, Iván de Pineda, Wanda Nara, Zaira Nara, Valeria Mazza junto a su familia, Mauricio Macri y su pareja, Dolores Teuly.

También participaron Gina Roemmers, Aurora Figueras, Franco Masini, Charo Calamaro, Lola Latorre, Cale Ruggeri, Nicolás Maccari, Lizardo Ponce y Sofía Gonet, entre otros nombres.

El desembarco comercial de la firma se concretó en Patio Bullrich, uno de los centros comerciales de Buenos Aires asociados al segmento de lujo. Allí, el nuevo espacio concentra distintas líneas de la marca y propone un recorrido por su oferta de indumentaria, accesorios y belleza.

La boutique incluye colecciones de prêt-à-porter para mujeres y hombres, zapatos, zapatillas, gafas de sol, accesorios y joyería fina. A esa propuesta se suma un sector específico de Dolce & Gabbana Beauty, dedicado a los productos de belleza de la compañía.

La apertura representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la maison en América Latina y acerca sus colecciones al mercado argentino. La propuesta se apoya en una identidad vinculada con la creatividad y las referencias culturales italianas, elementos que forman parte del posicionamiento internacional de la firma.

Con el nuevo local, Dolce & Gabbana incorpora una dirección propia en Buenos Aires y amplía la oferta de marcas internacionales presentes en el circuito comercial de lujo de la ciudad. La inauguración, celebrada en uno de los edificios emblemáticos de la capital, funcionó como presentación formal de la firma ante el público local.