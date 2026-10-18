Cuándo conviene tomar suplementos y cuáles son los riesgos

Las investigaciones coinciden en que los suplementos deben evaluarse de acuerdo con las necesidades individuales y no exclusivamente por su popularidad. La creatina presenta la evidencia más consistente para mejorar la fuerza y el rendimiento físico, mientras que los posibles beneficios cognitivos todavía requieren investigaciones más amplias.

En el caso del magnesio, corregir una ingesta insuficiente puede ser importante para el funcionamiento del organismo, pero no está demostrado que consumirlo en forma de glicinato produzca mejoras significativas del sueño profundo en toda la población.

La vitamina D3, por su parte, resulta fundamental cuando existe una deficiencia, aunque su administración indiscriminada no garantiza una mayor protección frente a enfermedades crónicas ni una mejor calidad de vida.

También existen diferencias en las cantidades utilizadas. Para objetivos deportivos, las investigaciones sobre creatina suelen emplear entre tres y cinco gramos diarios; el ensayo sobre bisglicinato de magnesio y descanso utilizó 250 miligramos de magnesio elemental, mientras que los requerimientos de vitamina D dependen de la edad y las condiciones individuales.

Los especialistas advierten, además, que la utilización de suplementos no reemplaza una alimentación equilibrada, el ejercicio regular, el descanso adecuado ni los controles médicos. Su consumo debe considerar posibles interacciones con medicamentos y enfermedades preexistentes, especialmente cuando existen alteraciones renales.

En definitiva, la evidencia científica permite identificar beneficios concretos de estas tres sustancias, pero también establece límites frente a las promesas comerciales. La creatina demuestra efectos musculares y abre nuevas posibilidades de investigación sobre el cerebro; el magnesio podría contribuir modestamente al descanso, y la vitamina D3 resulta indispensable para prevenir las consecuencias de su deficiencia. La diferencia entre una suplementación útil y un consumo innecesario depende de las necesidades reales de cada persona, no de las tendencias que circulan en redes sociales.