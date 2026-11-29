Una pareja puede compartir la casa, organizar las vacaciones, criar a sus hijos y disfrutar de una convivencia sin grandes conflictos. Sin embargo, cuando llega el momento de la intimidad, algo cambia. Ya no hay iniciativa, los encuentros se espacian y las demostraciones de deseo empiezan a desaparecer. No necesariamente dejaron de quererse ni tienen problemas para convivir. Lo que se fue perdiendo, en cambio, es la conexión sexual.

"Lo que más convoca a las parejas a una terapia sexual es que no tienen ganas y no se buscan ni uno ni el otro", observa -en diálogo con EL DIA- Lucía Baez Romano, psicóloga, psiconcóloga y sexóloga de la UBA, directora de los posgrados en Sexología Clínica y Terapia Sexual de la Facultad de Medicina de esa universidad y fundadora y presidenta de la Asociación Sexológica Argentina (ASAR).

La especialista distingue entre los conflictos de pareja y las dificultades específicamente sexuales. A una terapia sexual pueden llegar personas que describen una relación satisfactoria en otros aspectos, pero que no consiguen recuperar el encuentro erótico. "Estamos muy bien, nos llevamos bien, tenemos una familia hermosa, pero nos cuesta llegar a un encuentro sexual", describe.

La desconexión puede adoptar distintas formas. Hay parejas que directamente dejaron de tener relaciones y tampoco se buscan. Otras mantienen cierta actividad sexual, se acarician y hasta alcanzan el orgasmo, pero evitan juntar sus cuerpos en un encuentro compartido. La intimidad continúa de alguna manera, aunque parece haber perdido una parte de su dimensión erótica.

Cuando la rutina ocupa el lugar de la intimidad

El ambiente de la casa, la falta de privacidad y los cambios en la convivencia también pueden influir. Baez Romano menciona especialmente a las parejas adultas cuyos hijos ya crecieron, pero todavía viven bajo el mismo techo. Las reuniones familiares, las visitas de amigos y la presencia permanente de otras personas pueden dificultar que encuentren momentos para estar solos.

La especialista recuerda el caso de una pareja que llegó a consulta porque el ambiente en el que vivían les resultaba incómodo para tener relaciones. Su propuesta fue salir de la rutina y pasar una noche en un hotel. Aceptaron y la experiencia resultó positiva.

La alternativa no tiene que ser necesariamente un viaje. La idea es modificar las condiciones habituales y recuperar un espacio propio. "¿Por qué no se quedan ustedes dos solos?", plantea Baez Romano. A veces, la agenda llena de actividades y compromisos también funciona como una manera de evitar conversaciones o situaciones pendientes.

También puede suceder que la pareja necesite revisar qué espera cada uno de la intimidad. La especialista propone que ambos puedan identificar qué están dispuestos a ofrecer y qué necesitan del otro. No se trata solamente de recuperar la frecuencia de las relaciones sexuales, sino de entender por qué dejaron de buscarse y qué condiciones permitirían volver a disfrutar de esos encuentros.

El deseo también cambia con la edad

Las formas de buscarse y los tiempos de los encuentros pueden modificarse con los años. Según la sexóloga, los jóvenes suelen tener un impulso más inmediato hacia las relaciones sexuales, mientras que en los adultos y adultos mayores puede aparecer una mayor planificación: organizar una salida, reservar un fin de semana o buscar un lugar diferente para estar juntos.

También existen modificaciones biológicas. En los varones puede prolongarse el tiempo necesario para alcanzar la eyaculación. En las mujeres, la menopausia y la posmenopausia no implican por sí mismas la pérdida del deseo ni la imposibilidad de mantener relaciones sexuales.

"Puede estar más lenta que antes, pero sigue siendo efectiva para el evento sexual", señala. Por eso, advierte que los cambios propios de la edad no deben interpretarse automáticamente como el final de la vida erótica.

Hablar para volver a encontrarse

Frente a una desconexión sexual, el primer desafío es que los integrantes de la pareja puedan reconocer qué está pasando. Para Baez Romano, es necesario hacer una introspección y preguntarse qué le sucede a cada uno. "¿Qué me pasa a mí que no estoy pudiendo con ella o con él como para lograr un encuentro?", propone.

Ese ejercicio puede convertirse en una tarea compartida: tomarse un momento a solas, escribir qué le pasa a cada uno y después conversar sobre aquello en lo que coinciden y aquello en lo que tienen miradas diferentes. La intención es dejar de esquivar el problema y poner en palabras cuestiones que muchas veces quedan relegadas.

"Cada vez hay menos comunicación sexual. Nosotros tenemos que hablar con nuestras parejas", sostiene la especialista. No hace falta que las conversaciones aparezcan únicamente cuando existe un conflicto. También pueden surgir después de un encuentro satisfactorio, al recordar algo que les gustó o al expresar qué les gustaría probar.

La ropa interior, las caricias y las sorpresas son algunos de los elementos que pueden formar parte del juego erótico. Pero, para Baez Romano, lo importante es poder comunicar qué disfruta cada uno y qué espera del otro, en lugar de dar por sentado que la pareja tiene que adivinarlo.

En ese intercambio también importa hablar de lo que sucede después del encuentro sexual. Baez Romano señala que muchas veces, una vez que termina, cada uno quiere dormir o continuar con otra actividad y no queda espacio para expresar lo que sintió. Sin embargo, considera que unas palabras de reconocimiento o un abrazo pueden ayudar a reforzar la experiencia compartida. Decirle al otro que algo gustó o que se disfrutó de determinada manera también es parte de la comunicación sexual.

¿La desconexión significa que la pareja se termina?

La falta de encuentros sexuales puede generar preocupación, pero no necesariamente conduce a una separación. Para la especialista, es importante distinguir qué tipo de desconexión existe y qué está sucediendo en el vínculo. La falta de deseo puede tener diferentes explicaciones y, cuando no se encuentra una causa evidente, es necesario estudiar qué le pasa a la persona.

También puede ocurrir que el amor haya cambiado o que las diferencias en las expectativas sexuales generen un distanciamiento difícil de sostener. La infidelidad es otra de las situaciones que pueden aparecer. Cuando uno de los integrantes expresa reiteradamente que no tiene ganas de mantener relaciones, el otro puede buscar afuera aquello que siente que no encuentra dentro de la pareja. Sin embargo, no es una consecuencia inevitable.

Si hubo una infidelidad y ambos deciden continuar, la reconstrucción de la confianza puede llevar tiempo. "Es muy difícil perdonar y muy difícil olvidar", advierte Baez Romano. Las dudas y los recuerdos pueden permanecer y dificultar el regreso a la intimidad.

La especialista también advierte que las expectativas sobre la sexualidad pueden ser diferentes dentro de una misma pareja. Hay quienes no toleran que el otro pierda el interés sexual que tenía al comienzo de la relación y quienes pueden convivir con esos cambios sin que eso signifique necesariamente una crisis. Por eso, antes de pensar en una separación, resulta importante comprender qué representa esa desconexión para cada integrante y si existe voluntad de trabajar sobre ella.

En cualquier caso, la desconexión sexual no debería quedar naturalizada ni convertirse en un tema del que la pareja no puede hablar. Para la sexóloga, recuperar el vínculo empieza por volver a comunicarse, expresar los deseos y construir momentos compartidos.

Incluso después de tener relaciones, cuando muchas veces cada uno tiene ganas de dormir o seguir con sus actividades, puede haber lugar para una demostración de afecto o una frase que reconozca el placer compartido. "Hay que hablar con la pareja, hay que decir lo que les pasa. Eso los va a llevar a ser compañeros sexuales", concluye.

Claves para recuperar la conexión sexual

Hacerse preguntas: identificar qué le pasa a cada uno, qué cambió y qué necesita para volver a disfrutar de los encuentros.

Buscar momentos a solas: reducir las interrupciones, las visitas y las actividades que ocupan permanentemente el espacio de la pareja.

Cambiar de escenario: salir de la rutina, organizar una escapada o pasar una noche en un hotel puede ayudar a recuperar la intimidad.

Hablar de los deseos: expresar qué gusta, qué incomoda y qué cosas les gustaría experimentar, sin esperar que el otro adivine.

Recuperar el juego erótico: las caricias, las sorpresas y la ropa interior también pueden formar parte de la construcción del deseo.

Hablar después del encuentro: expresar qué gustó, reconocer el placer del otro y acompañar el momento con palabras o gestos de afecto.

No dar por perdida la relación: la desconexión sexual no significa necesariamente que se haya terminado el amor ni que la separación sea inevitable.

Lucía Baez Romano, psicóloga, psiconcóloga y sexóloga de la UBA

Cada vez hay menos comunicación sexual. Nosotros tenemos que hablar con nuestras parejas. Hay que decir lo que les pasa. Eso los va a llevar a ser compañeros sexuales