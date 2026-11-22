Durante buena parte del siglo pasado, ahorrar era una manera de construir el futuro. Guardar una parte del sueldo, juntar dinero durante años y pensar en la compra de una casa o un auto formaban parte de un horizonte compartido. El dinero tenía una función concreta: permitir alcanzar objetivos que no podían resolverse de un día para otro. Para las generaciones que hoy transitan la vejez, esa lógica estaba incorporada a la vida cotidiana. Entre sus hijos y nietos, en cambio, la relación con el dinero parece haber tomado otro rumbo.

Viajar, salir a comer, pagar una suscripción, comprar por internet o resolver una necesidad a través de una aplicación forman parte de un consumo que exige disponer de dinero desde edades cada vez más tempranas. Las prioridades también se modificaron. Mientras que para muchos de los mayores la estabilidad económica estaba asociada a la posibilidad de acumular bienes, entre los jóvenes aparece con más fuerza la valoración del presente, las experiencias y el disfrute inmediato.

Para Agustín Lódola, economista y director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una de las claves para entender estas transformaciones está en el cambio de los hábitos de consumo. No alcanza con observar cómo se administra el dinero: también hay que mirar en qué se gasta, qué necesidades aparecieron y cuáles dejaron de tener el mismo peso que antes.

Un mundo con otros gastos

La primera transformación que señala Lódola es tecnológica. En pocas décadas, el dinero pasó de circular principalmente en billetes y cheques a hacerlo a través de tarjetas, transferencias, billeteras virtuales y hasta criptomonedas. Internet y la informática modificaron las operaciones cotidianas y la manera de acceder a los recursos. Sin embargo, para el economista, esa evolución no constituye por sí misma una diferencia generacional: responde, sobre todo, a los avances tecnológicos disponibles en cada momento.

El cambio más profundo, sostiene, está en otra parte: en la expansión del consumo y en la cantidad de actividades que hoy requieren dinero. Hace décadas, muchas necesidades podían resolverse sin realizar un gasto. La vida cotidiana tenía una escala más barrial, los desplazamientos eran más cortos y buena parte de las actividades recreativas se desarrollaban en espacios comunitarios.

"El consumo era a corta distancia y, además, era un consumo reducido porque no había tantos servicios", explica. Los chicos iban caminando a la escuela, hacían los mandados en el barrio y se encontraban con sus amigos en clubes que, en muchos casos, ofrecían actividades gratuitas. La necesidad de disponer de dinero propio desde edades tempranas era mucho menor. Ese escenario cambió. Hoy, un chico de 10 u 11 años necesita contar con dinero para participar de actividades que forman parte de su rutina. El transporte, la comunicación y el acceso a distintos servicios se incorporaron a los gastos habituales. Tener un celular, por ejemplo, dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta de comunicación prácticamente indispensable.

En ese sentido, el dinero también comenzó a ocupar un lugar más temprano en la experiencia de las nuevas generaciones. Ya no es solamente un recurso que se administra cuando se alcanza cierta independencia económica: aparece mucho antes, como condición para participar de una cantidad creciente de actividades.

Pensar en mañana o disfrutar hoy

La diferencia entre ahorrar para comprar una vivienda y gastar en una experiencia inmediata puede funcionar como una síntesis de dos maneras de entender el dinero. No significa que todos los adultos mayores hayan tenido las mismas prioridades ni que todos los jóvenes compartan una única filosofía de consumo. Pero sí permite observar una tendencia que, según Lódola, atraviesa a las generaciones actuales.

"El consumo de hoy es mucho más ansioso, mucho más cortoplacista", plantea. El economista utiliza la expresión "consumo miope" para describir una conducta en la que el futuro pierde peso frente a la posibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo en el presente.

Hace 60 años, explica, era habitual que una persona comenzara a ahorrar pensando en su casamiento, en la compra de una casa o en la posibilidad de tener un automóvil. Esos objetivos organizaban buena parte de las decisiones económicas. En la actualidad, esas metas parecen haber perdido centralidad frente a otras formas de disfrute.

La transformación también se observa en situaciones aparentemente pequeñas. Lódola propone comparar dos escenas: décadas atrás, un grupo de amigos podía reunirse para compartir un asado; hoy, en cambio, es frecuente que cada uno pida algo diferente a través de una aplicación de delivery. No se trata solamente de una modificación en los hábitos alimentarios, sino de una forma distinta de organizar el consumo: más individualizada, personalizada y asociada a la satisfacción de preferencias particulares.

Para el economista, detrás de esos comportamientos hay un cambio cultural más amplio. El individualismo y la valoración del presente se traducen en decisiones económicas concretas. Si antes predominaba la idea de postergar ciertos consumos para alcanzar una meta futura, ahora parece tener más peso la posibilidad de disfrutar lo que se tiene en el momento.

Lódola vincula esa conducta a la necesidad de obtener respuestas rápidas y satisfacer deseos sin demasiada espera también repercute en la manera de administrar los ingresos. En términos económicos, habla de una mayor "preferencia intertemporal por el presente": la tendencia a valorar más lo que se puede consumir hoy que aquello que podría conseguirse mañana.

No obstante, el cambio no puede explicarse exclusivamente por una cuestión de mentalidad. Las condiciones materiales también son diferentes. Acceder a una vivienda, por ejemplo, demanda hoy un esfuerzo económico mucho mayor que décadas atrás. Cuando una meta se vuelve más difícil de alcanzar, también puede perder capacidad para ordenar las decisiones cotidianas. Ahorrar durante años para comprar una casa no representa el mismo horizonte cuando el acceso a la vivienda se aleja de las posibilidades de buena parte de la población joven.

Del ahorro a la inversión

Durante mucho tiempo, ahorrar consistía principalmente en reservar una parte de los ingresos para realizar una compra futura. El dinero guardado tenía un objetivo relativamente definido: servir para adquirir un bien o afrontar un gasto importante. Hoy, esa práctica convive con una lógica diferente. La posibilidad de invertir, buscar rendimientos y aumentar el capital ganó protagonismo. En lugar de limitarse a guardar dinero, muchas personas intentan encontrar instrumentos que les permitan hacerlo crecer.

La diferencia es importante porque también transforma la finalidad del ahorro. Ya no se trata solamente de acumular para alcanzar una meta de consumo, sino de buscar oportunidades para obtener una ganancia. Las alternativas digitales, la circulación de información financiera y la aparición de nuevos instrumentos ampliaron las posibilidades de operar con dinero, aunque también incorporaron nuevas formas de incertidumbre.

De todos modos, no significa que el ahorro haya desaparecido ni que todos los jóvenes hayan reemplazado una práctica por otra. Se trata de un cambio en las expectativas y en las herramientas disponibles. En un escenario económico inestable, guardar dinero sin buscar alguna alternativa para preservar su valor puede resultar insuficiente para quienes intentan proteger sus ingresos.

Una rueda que vuelve a girar

¿Qué puede pasar con esta relación en los próximos años? ¿La tendencia hacia el consumo inmediato seguirá profundizándose o aparecerá otra forma de valorar el dinero? Lódola no cree que el cambio tenga una dirección única. Su interpretación es que los comportamientos culturales también atraviesan ciclos y que una generación puede terminar cuestionando las prioridades que dominaron a la anterior.

"Yo siempre creo que la historia es una rueda", señala. Desde esa perspectiva, la valoración casi exclusiva del presente podría llegar a ser percibida como un problema y dar lugar a una nueva búsqueda de estabilidad y planificación.

El economista imagina que, en algún momento, podría recuperarse una mirada más orientada al futuro. No necesariamente con las mismas prácticas de otras épocas ni mediante los mismos instrumentos, sino a partir de una nueva valoración del ahorro y de la posibilidad de proyectar a largo plazo.

Los medios de pago seguramente seguirán cambiando. Los billetes, las tarjetas y las transferencias podrán ser reemplazados o convivir con nuevas tecnologías. Pero la discusión de fondo será otra: qué lugar ocupa el dinero en la vida de las personas y qué esperan conseguir con él.