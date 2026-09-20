Del rojo al juego de capas: lo que dejó la Semana de la Moda de Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York volvió a funcionar como un anticipo de lo que llegará a los guardarropas durante las próximas temporadas. Entre las propuestas de las grandes firmas y los looks que circularon por las calles de la ciudad apareció una tendencia dominante: el rojo, presente tanto en prendas protagonistas como en pequeños detalles.

El color se desplegó en distintas versiones, desde los tonos tomate y escarlata hasta los rojos cercanos al fresa. La gama apareció en abrigos, prendas de punto y accesorios, y encontró una segunda vida fuera de las pasarelas, donde el street style terminó de confirmar su lugar como uno de los recursos visuales más fuertes de la temporada.

Firmas como Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg, Cult Gaia y Tory Burch incorporaron el rojo a sus propuestas. También estuvo presente en la apertura de los desfiles de primavera-verano 2027, en una edición en la que los tonos intensos convivieron con una sastrería de líneas más tradicionales.

El rojo no estuvo solo. La temporada también mostró una combinación de blanco, gris, azul marino, amarillo mantequilla y verde esmeralda. Los neutros funcionaron como contrapunto para los colores más intensos, mientras que el azul marino aportó una cuota de sobriedad y el amarillo mantequilla sumó luminosidad.

El verde esmeralda, en cambio, apareció asociado a propuestas de mayor sofisticación. El resultado fue una paleta amplia en la que conviven colores llamativos con otros más clásicos, sin que unos necesariamente desplacen a los otros.

Otra de las claves estuvo en la manera de combinar las prendas. La superposición de capas ganó protagonismo, con conjuntos que mezclaron distintos largos y volúmenes. A esto se sumaron estampados geométricos, tejidos de punto, superficies brillantes y materiales con diferentes texturas.

Los accesorios también tuvieron un papel central. Pañuelos, cinturones, gafas de sol, cadenas y bolsos estructurados ayudaron a completar los looks y a construir conjuntos en los que cada elemento parece pensado en relación con los demás.

La coordinación entre prendas, calzado y accesorios marcó así una búsqueda de mayor cohesión. La propuesta no pasa solamente por elegir una prenda llamativa, sino por construir una imagen completa.