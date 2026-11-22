Una sonrisa blanca, dientes alineados y una dentadura que luzca perfecta. Las redes sociales multiplicaron las imágenes y las promesas alrededor de la estética dental, con tratamientos que parecen rápidos, accesibles y capaces de transformar una boca en pocas sesiones. Sin embargo, detrás de esa preocupación por la apariencia hay otra realidad que las odontólogas encuentran a diario en sus consultorios: pacientes que llegan después de años sin controles, desconocen cómo cuidar sus dientes o solicitan procedimientos sin saber si su boca está en condiciones de recibirlos.

La estética suele ser una de las primeras motivaciones para consultar. Los dientes del sector anterior, aquellos que quedan a la vista al sonreír, concentran buena parte de la atención. Pero mejorar su aspecto no siempre significa resolver los problemas de salud que pueden existir detrás.

"Muchas veces se acercan por redes sociales. Ven publicaciones de un tratamiento o una rehabilitación o un blanqueamiento y te escriben directamente como si estuviesen yendo a comprar un libro: 'Hola, quiero saber cuánto sale esto y si me lo puedo hacer'", cuenta Oriana Obregón, odontóloga platense. La respuesta, explica, no puede ser simplemente un precio: primero es necesario evaluar cada caso y determinar qué necesita realmente el paciente.

La especialista observa que algunas consultas llegan acompañadas de un período prolongado de ausencia del consultorio. "El paciente te dice: 'Quiero saber cuánto sale esto porque hace mucho tiempo que no vengo al odontólogo y quiero ponerme al día'", relata. En esos casos, el primer paso no necesariamente es el tratamiento estético que motivó el contacto, sino revisar el estado general de la boca.

Lara Smith, odontologa de la Ciudad, también advierte sobre la influencia de las redes en las expectativas de quienes consultan. A veces, los pacientes llegan con ideas tomadas de videos o publicaciones que muestran procedimientos sin explicar sus condiciones. Recuerda, por ejemplo, consultas de personas interesadas en desgastarse los dientes para alargarlos o que, ante una caries, pretenden colocarse directamente una corona, cuando existen otras alternativas para resolver el problema.

El fenómeno no se limita a la información incompleta sobre las técnicas. También intervienen las promesas de resultados inmediatos y económicos. Verónica Sortino, que trabaja en diferentes distritos de la provincia, describe un escenario particular durante este año: muchos optaron por resolver primero lo urgente y, cuando la situación económica no permitía otra cosa, buscaron alternativas más económicas para salir del paso.

La odontóloga distingue entre quienes mantienen una relación sostenida con el profesional y los pacientes ocasionales. En estos últimos, reconoce que la estética puede funcionar como puerta de entrada: primero buscan solucionar aquello que afecta su sonrisa y después avanzan sobre otras necesidades. "El paciente ocasional prioriza la estética por sobre la salud bucal en general, pero no la descarta completamente. Solo que arranca por lo estético y luego sigue por lo demás", explica.

Lo que cuesta recuperar una sonrisa

Las diferencias entre los procedimientos también se reflejan en el presupuesto. Los tratamientos odontológicos pueden implicar gastos muy distintos, desde intervenciones sencillas hasta rehabilitaciones que requieren varios millones de pesos. El costo depende de la cantidad de piezas involucradas, los materiales utilizados y la complejidad de cada caso.

Los arreglos convencionales de caries, las carillas y los blanqueamientos tienen valores diferentes según la técnica elegida y las necesidades del paciente. En los casos de mayor deterioro dental, el presupuesto puede incrementarse si es necesario realizar tratamientos de conducto, colocar postes de fibra de vidrio y completar la recuperación con una corona.

La colocación de implantes también supone una inversión mayor y un proceso que comprende distintas etapas. Al costo de la pieza que se inserta en el hueso debe sumarse la corona definitiva. Además, es necesario esperar aproximadamente entre dos y tres meses para comenzar a confeccionarla, de modo que el implante pueda integrarse al hueso y soportar la carga.

La dimensión económica adquiere todavía más relevancia en las rehabilitaciones extensas. Cuando se necesita recuperar varias piezas, especialmente en el sector anterior, el presupuesto puede alcanzar varios millones de pesos, sin contar eventuales tratamientos de conducto, extracciones o implantes adicionales.

En ese contexto, las profesionales señalan que no todos los pacientes pueden acceder a la misma solución. Smith explica que procura presentar distintas alternativas y detallar las diferencias entre los materiales, su duración y las posibilidades de cada procedimiento. La decisión debe contemplar tanto las necesidades clínicas como la capacidad económica de quien consulta.

Cuando la desinformación termina en una extracción

Uno de los problemas que más preocupa a las odontólogas es que algunas decisiones se tomen sin conocer las consecuencias. Smith cuenta que recibe adolescentes de entre 16 y 18 años que ya perdieron los primeros molares inferiores, piezas definitivas que aparecen alrededor de los seis años y cumplen una función importante en la mordida.

La profesional relaciona esos casos con caries que avanzaron durante la infancia y no recibieron el tratamiento adecuado. A veces, explica, se opta por extraer una pieza que todavía podría conservarse. La diferencia económica puede influir: una extracción ronda los 100.000 pesos, mientras que salvar el diente mediante una endodoncia y una corona implica un desembolso mucho mayor.

Pero el ahorro inmediato puede tener consecuencias posteriores. Cuando se pierde una pieza, los dientes vecinos y el que se encuentra en la arcada opuesta pueden modificar su posición, lo que genera dificultades en la mordida.

Obregón también encuentra dificultades cuando los pacientes llegan convencidos de que necesitan un procedimiento determinado. Menciona el caso de quienes solicitan implantes sin reunir las condiciones óseas necesarias. "Vos le decís: 'Acá no te podés poner un implante, no tenés hueso', y se enojan", cuenta. En ocasiones, explica, interpretan que el profesional intenta ofrecerles un tratamiento más caro, cuando en realidad está señalando que la intervención no es viable o que podría perjudicarlos.

Sortino suma otra preocupación: la expansión de las prácticas de armonización orofacial, que incluyen procedimientos estéticos como rellenos y aplicaciones de toxina botulínica. Según observa, la oferta de tratamientos vinculados con la apariencia del rostro también contribuye a desplazar la atención sobre la salud bucal. Incluso recuerda haber atendido a personas que se habían realizado cirugías estéticas corporales, pero presentaban ausencias importantes de piezas dentarias y otras en muy mal estado. Aclara que son situaciones excepcionales, pero que ilustran esa desconexión entre la preocupación por la imagen y el cuidado de la boca.

La prevención como primer tratamiento

Frente a ese panorama, las odontólogas coinciden en que buena parte de los problemas podría evitarse con hábitos cotidianos y controles periódicos. El cepillado, el uso del hilo dental y las consultas regulares son prácticas sencillas, aunque todavía cuesta incorporarlas a la rutina.

"Si yo puedo venderte el mejor tratamiento, pero no te enseño cómo tenés que cuidarlo, no lo vamos a mantener nunca", sostiene Obregón. Para ella, la tarea profesional no termina cuando se coloca una corona o se realiza un blanqueamiento: también consiste en explicar cómo conservar los resultados y evitar nuevas intervenciones.

Smith describe una modalidad de trabajo que comienza con una limpieza y una explicación de la técnica de cepillado. Después, en las consultas siguientes, evalúa si hubo mejoras. También hace hincapié en la alimentación y en el uso correcto de los elementos de higiene. No alcanza con cepillarse si, al mismo tiempo, existe un consumo frecuente de gaseosas, galletitas y alimentos azucarados. El hilo dental es otro punto que suele generar resistencia.

La prevención es especialmente importante después de los tratamientos. Un implante, una corona o una rehabilitación no eliminan la necesidad de mantener una higiene adecuada

Las especialistas advierten que uno de los desafíos más importantes de su profesión es lograr que los pacientes comprendan que cuidar los dientes también forma parte del cuidado general de la salud.

La dificultad, entonces, no siempre está en acceder a un tratamiento, sino en sostener los hábitos que permiten evitarlo. Las profesionales reconocen que hay pacientes a los que les cuesta modificar sus rutinas, pero también observan cambios cuando reciben información y acompañamiento.