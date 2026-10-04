Dolce&Gabbana y una Sicilia que siempre se reinventa

La tradición y la ruptura conviven en la nueva colección de Dolce&Gabbana para la primavera-verano 2027. Bajo el nombre Stravaganza Siciliana, la firma italiana vuelve a sus raíces para reinterpretar la identidad de Sicilia a través de una propuesta que combina prendas heredadas, estampados llamativos y una mezcla de materiales y estilos.

Inspirada en los antiguos palacios familiares sicilianos, la colección parte de una idea: la identidad no es algo estático, sino que se construye a partir del pasado y se transforma con el tiempo. La ropa, las joyas y los textiles que pasan de generación en generación se convierten así en elementos para crear nuevas formas de vestir.

Una chaqueta de la abuela, una joya de una tía, los encajes antiguos o los manteles bordados son algunas de las referencias que alimentan esta propuesta. Lejos de reproducir literalmente esas piezas, Dolce&Gabbana las recupera y las combina con una mirada contemporánea, en un guardarropa ecléctico y personal.

El concepto de stravaganza —asociado históricamente al espectáculo y la celebración— atraviesa toda la colección. Los encajes en tonos pastel se mezclan con estampados de leopardo, mientras que los brocados y las telas tradicionalmente utilizadas en la decoración de interiores aparecen en vestidos y chaquetas. La lencería se asoma debajo de prendas de sastrería y las minifaldas desafían las convenciones.

Las joyas también ocupan un lugar central. Perlas, cruces, camafeos, piezas de coral, broches y piedras se superponen y se acumulan sobre el cuerpo. Los accesorios recuperan el espíritu de los objetos familiares, pero adquieren un nuevo significado al incorporarse a conjuntos que privilegian la individualidad y la libertad.

Uno de los protagonistas es el estampado de leopardo, un motivo con una larga historia en Sicilia. Su presencia remite tanto a los mosaicos romanos de la Villa Romana del Casale, en Piazza Armerina, como a El gatopardo, la célebre novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. En la colección, el animal se convierte en símbolo de sensualidad, ironía y exceso.

La referencia literaria también atraviesa el concepto de la propuesta. La célebre frase de Lampedusa, «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie», resume una colección que encuentra en la tradición el punto de partida para experimentar.