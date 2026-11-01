El costado más humano de Guillermo Coppola

En la segunda temporada de “Coppola, el representante”, la comedia y las situaciones bizarras conviven con una mirada más profunda sobre las fragilidades de Guillermo Coppola. Para Ariel Winograd, uno de los aspectos más interesantes de esta nueva entrega fue mostrar a un personaje que atraviesa la adversidad sin perder su esencia, su dignidad ni el amor incondicional por Diego Maradona.

“Es el payaso triste, pero que la dignidad nunca la pierde, que para mí eso es lo lindo”, definió el director en diálogo con EL DIA. En ese sentido, explicó que la serie busca reflejar cómo Coppola se enfrenta a los cambios de su vida, desde los momentos de mayor prosperidad hasta las situaciones más difíciles, sin renegar de su historia ni exponer a las personas que ama. “Hay algo ahí de la dignidad del personaje, de a todo ponerle el mismo amor y el mismo esfuerzo y, por sobre todas las cosas, el amor a Maradona eterno”, destacó.

Esa dimensión humana también se refleja en parte de esta temporada, cuando todo parece desmoronarse y Coppola decide tomar las riendas de la producción para salvarla. El gesto ficcional funciona como una síntesis de su personalidad: frente al caos, vuelve a encontrar la manera de resolver los problemas.

La nueva entrega, además, se acerca a una etapa más reciente de la vida del representante. A diferencia de la primera temporada, que exploró episodios más extremos de su historia, como su paso por la cárcel, esta vez el equipo buscó mostrar otras facetas de su personalidad y sus preocupaciones actuales.

“En este caso jugamos un poco más con la humanidad y nos acercamos más a la actualidad”, explicó Winograd. La intención fue preguntarse qué sucede con Coppola a los 70 u 80 años y cómo enfrenta los desafíos de esa etapa. Así, entre el humor, la nostalgia y los recursos visuales, la serie construye un retrato que va más allá de la caricatura y encuentra en sus contradicciones la clave para mostrar su costado más vulnerable.