Con la llegada de los primeros días de temperaturas extremas, el calor puede convertirse en un problema para la salud. Pasar varias horas bajo el sol, realizar actividad física en ambientes calurosos o permanecer en espacios poco ventilados son algunas de las situaciones que pueden desencadenar un golpe de calor, una condición que requiere atención inmediata.

El organismo cuenta con mecanismos para mantener estable su temperatura interna, entre ellos la transpiración y la circulación de sangre hacia la superficie de la piel. Sin embargo, cuando las temperaturas ambientales son muy elevadas, especialmente si se combinan con humedad, esos mecanismos pueden resultar insuficientes. Si el cuerpo no consigue liberar el exceso de calor, su temperatura comienza a subir y puede alcanzar niveles peligrosos.

El golpe de calor es la forma más grave de enfermedad relacionada con las altas temperaturas. Puede provocar alteraciones en el funcionamiento del cerebro y daños en distintos órganos, como los riñones, el hígado y el corazón. No es exclusivo de las jornadas de playa o las actividades al aire libre: también puede producirse dentro de una vivienda, un lugar de trabajo o un vehículo.

SEÑALES DE ALERTA

Antes de llegar al golpe de calor puede aparecer un cuadro de agotamiento por calor. En esta instancia, el organismo comienza a mostrar dificultades para compensar la pérdida de agua y sales minerales a través de la transpiración.

La sudoración abundante, el cansancio, los calambres musculares, el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas y la sensación de debilidad son algunas de las manifestaciones más frecuentes. También pueden presentarse vómitos y sensación de desmayo.

Si estos síntomas no reciben atención y la exposición al calor continúa, el cuadro puede agravarse. Entre las señales del golpe de calor se encuentran la temperatura corporal elevada -que puede superar los 40 grados-, la piel caliente y enrojecida, el pulso acelerado, los mareos y las náuseas.

Uno de los indicadores que más deben llamar la atención son las alteraciones neurológicas: confusión, desorientación, dificultad para hablar, convulsiones o pérdida de conocimiento. La ausencia de sudoración puede aparecer en algunos casos, aunque una persona puede seguir transpirando y atravesar igualmente una emergencia.

HIDRATARSE ANTES DE TENER SED

Mantener una hidratación adecuada es una de las principales medidas de prevención. El agua participa en la regulación de la temperatura corporal y permite el funcionamiento de los distintos órganos. Cuando hace calor, el organismo pierde más líquido a través de la transpiración. Si esa pérdida no se compensa, puede producirse una deshidratación que dificulte todavía más la regulación térmica.

Por eso, no alcanza con beber agua cuando aparece la sensación de sed. Se recomienda consumir líquidos regularmente durante toda la jornada. Como referencia general, se aconseja alrededor de dos litros diarios, aunque las necesidades varían según la edad, la actividad física, el estado de salud y las condiciones ambientales.

El agua debe ser la principal fuente de hidratación. Conviene evitar las bebidas alcohólicas y limitar aquellas que contienen grandes cantidades de azúcar. Las frutas y verduras también contribuyen a incorporar líquidos y nutrientes: la sandía, el melón, la naranja y el tomate son algunas alternativas para sumar a las comidas.

Quienes realizan actividad física deben prestar especial atención a la hidratación antes, durante y después del ejercicio. También es importante evitar los entrenamientos intensos en las horas de mayor temperatura y hacer pausas frecuentes en lugares frescos.

Los bebés y las personas mayores necesitan cuidados específicos. En los primeros se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia materna y, a partir de los seis meses, ofrecer agua segura. En los adultos mayores, la sensación de sed puede estar disminuida, por lo que conviene ofrecerles líquidos con frecuencia.

CAMBIAR HÁBITOS

La prevención también depende de reducir la exposición al calor y facilitar que el organismo mantenga su temperatura. Una de las principales recomendaciones es evitar permanecer al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 10 y las 17. Si es necesario salir, conviene buscar lugares con sombra y evitar las actividades que demanden un esfuerzo físico intenso.

Para quienes practican deportes, lo indicado es trasladar los entrenamientos a las primeras horas de la mañana o al atardecer. También se recomienda utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros, sombreros o gorras y anteojos de sol.

El protector solar debe aplicarse antes de la exposición y renovarse cada dos horas o después de salir del agua. Sin embargo, es importante recordar que protege la piel de la radiación ultravioleta, pero no evita un golpe de calor.

En los hogares y lugares de trabajo, se recomienda mantener los ambientes ventilados y permanecer en los espacios más frescos. Durante las horas de mayor temperatura, es conveniente reducir el ingreso directo del sol mediante persianas o cortinas.

La alimentación también puede acompañar la prevención. Es preferible optar por comidas livianas, frutas y verduras, y evitar los platos demasiado abundantes.

Los niños pequeños, las personas mayores de 65 años, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas requieren mayor atención. También deben tener precaución quienes toman medicamentos que pueden interferir con la regulación de la temperatura o el equilibrio de líquidos.

¿Y LOS ANIMALES?

Las mascotas tampoco están a salvo de las altas temperaturas. En los perros, la principal forma de liberar calor es el jadeo. Los gatos, en cambio, suelen buscar superficies frescas y acicalarse. Cuando la temperatura ambiental es demasiado elevada, estos mecanismos pueden resultar insuficientes.

El golpe de calor en animales puede manifestarse mediante jadeo excesivo, respiración acelerada, salivación abundante, debilidad, dificultad para caminar y vómitos. En situaciones graves pueden aparecer convulsiones y pérdida de conocimiento. Ante estas señales es necesario acudir inmediatamente a un veterinario.

Para prevenirlo, deben tener siempre agua fresca y limpia y un lugar ventilado y con sombra donde descansar. Los paseos deben realizarse temprano por la mañana o al atardecer, evitando el asfalto y las veredas calientes, que pueden provocar quemaduras en las almohadillas de sus patas.

Una precaución fundamental es no dejar nunca a los animales dentro de un vehículo estacionado, aunque tenga las ventanillas parcialmente abiertas o se trate de una detención breve. Los cachorros, los animales mayores, los que tienen sobrepeso y las razas de hocico corto necesitan cuidados adicionales.

EMERGENCIA: CÓMO ACTUAR

Si una persona presenta síntomas compatibles con un golpe de calor, no hay que esperar a que desaparezcan por sí solos. Se debe solicitar asistencia médica de inmediato, llamar al 107 o acudir al establecimiento de salud más cercano.

Mientras llega la ayuda, es fundamental trasladarla a un lugar fresco, a la sombra o con aire acondicionado, retirar el exceso de ropa y comenzar a enfriar su cuerpo. Para hacerlo, se puede mojar la piel con agua fresca, aplicar paños húmedos y utilizar ventiladores.

Si está consciente y puede tragar sin dificultad, se le puede ofrecer agua fresca. En cambio, si está confundida, presenta convulsiones o perdió el conocimiento, no hay que darle líquidos por la boca.

En el caso de las mascotas, también se recomienda trasladarlas a un lugar fresco, comenzar a enfriar su cuerpo con agua fresca y acudir urgentemente a una veterinaria.

CUADRO 1 - Síntomas para reconocer un golpe de calor

Agotamiento por calor:

Sudoración abundante

Dolor de cabeza

Mareos y debilidad

Calambres

Náuseas y vómitos

Golpe de calor:

Temperatura muy elevada

Confusión y desorientación

Alteraciones del habla

Convulsiones

Pérdida de conocimiento

Ante confusión, convulsiones o pérdida de conocimiento, llamar al 107 y comenzar a enfriar el cuerpo.

CUADRO 2 - Diez consejos para prevenirlo

1. Beber agua sin esperar a tener sed.

2. Evitar el sol entre las 10 y las 17.

3. Reducir el ejercicio intenso durante las horas de calor.

4. Usar ropa liviana y de colores claros.

5. Permanecer en lugares frescos y ventilados.

6. Incorporar frutas y verduras.

7. Evitar el alcohol y limitar las bebidas azucaradas.

8. Utilizar sombrero, anteojos y protector solar.

9. Prestar atención a niños y adultos mayores.

10. Consultar las alertas meteorológicas.

CUADRO 3

Cómo proteger a las mascotas

Agua y sombra: mantener agua fresca y un lugar ventilado.

Paseos: elegir las primeras horas de la mañana o el atardecer.

Vehículos: nunca dejarlos dentro de un auto estacionado.

Señales de alarma: jadeo excesivo, salivación abundante, debilidad, vómitos o convulsiones. Ante estos síntomas, acudir al veterinario.