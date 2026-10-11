El “estatus” es muy importante en los gimnasios

A Tomás, un estudiante de 21 años de La Plata, la rutina ya no se la entrega un profesor escrita en una hoja. La lleva en el celular. Cuenta que comenzó mirando videos en las redes y después fue modificando los ejercicios por su cuenta. Entre sus amigos, asegura, intercambiar rutinas es algo habitual. “A veces le pregunto al profe si estoy haciendo bien un ejercicio, pero generalmente llego sabiendo qué voy a hacer. Incluso probé pedirle una rutina a la inteligencia artificial”, relata.

Marcela, de 48 años y vecina de Berisso, vive el gimnasio de otra manera. Empezó hace varios años para bajar de peso, pero con el tiempo cambió el objetivo. “Ahora voy porque me hace bien y porque ya conozco a todo el mundo. Si falto dos o tres días me preguntan qué pasó”, cuenta. Para ella, las tres tardes semanales de entrenamiento también se transformaron en un momento de encuentro: “Terminamos hablando de los hijos, el trabajo, las vacaciones. Hay días que uno llega sin ganas y se queda porque están los demás”.

El gimnasio dejó de ser solamente el lugar al que alguien acudía para bajar algunos kilos, desarrollar músculo o complementar un deporte

Roberto tiene 67 años, vive en Ensenada y llegó a la musculación después de una recomendación profesional. Al principio, recuerda, miraba las máquinas con cierta desconfianza. “Pensaba que el gimnasio era para los pibes que querían sacar músculos. Después entendí que yo necesitaba fuerza para otras cosas”, comenta. Su objetivo es mucho más cotidiano: conservar movilidad y sentirse seguro para caminar, subir escaleras y realizar las tareas diarias.

Lucía, de 26 años y platense, representa otra cara del fenómeno. Reconoce que comenzó buscando un cambio físico y que las redes tuvieron bastante que ver. “Ves cuerpos todo el tiempo y pensás que en seis meses tenés que estar igual. Después te das cuenta de que cada persona tiene sus tiempos”, señala. También encontró allí nuevas amistades: “Empecé yendo sola con auriculares. Hoy tengo un grupo y si alguno no va, lo cargamos por WhatsApp”.

Distinta es la experiencia de Carlos, de 55 años, vecino de Berisso, que recuerda los pequeños gimnasios a los que concurría cuando era joven. “Antes el profesor sabía qué habías hecho el lunes, cuánto levantabas y hasta si habías faltado. Ahora entrás a algunos lugares enormes y cada uno está con su teléfono”, compara. No considera necesariamente peor el cambio, pero reconoce que debió acostumbrarse: “Hay muchas más máquinas y opciones, pero también tenés que preguntar. Si esperás que siempre venga alguien a corregirte, puede que no pase”.

Camila, de 19 años y vecina de Ensenada, directamente pertenece a una generación que nunca conoció aquella ficha de entrenamiento escrita a mano. Busca ejercicios en TikTok, registra cargas en el celular y alguna vez consultó una IA para reemplazar movimientos cuando una máquina estaba ocupada. “Después le pregunto al profesor porque internet te muestra veinte maneras distintas de hacer lo mismo”, explica. Su experiencia sintetiza una de las paradojas del gimnasio actual: nunca hubo tanta información disponible y, justamente por eso, tampoco fue tan sencillo confundirse.

Las experiencias representan distintas caras de una transformación mucho más amplia. El gimnasio dejó de ser solamente el lugar al que alguien acudía para bajar algunos kilos, desarrollar músculo o complementar un deporte. Salud, estética, bienestar mental, longevidad, socialización y exposición en las redes comenzaron a convivir dentro de una misma sala.

Los datos argentinos permiten poner el fenómeno en perspectiva. Un relevamiento difundido en septiembre entre operadores de gimnasios encontró que el 65,67% identifica a la salud general como principal motivación para entrenar, muy por encima de la apariencia física, con 13,67%. Además, las edades de 45 a 64 años concentran buena parte del crecimiento reciente del público.

Guillermo Vélez, director de Mercado Fitness, ubica un punto de inflexión después de la pandemia. Según explicó, la salud adquirió desde entonces un lugar central como motivación y el entrenamiento de fuerza comenzó a relacionarse cada vez más con funcionalidad, autonomía y prevención de la pérdida muscular, especialmente después de los 50 años.

El profesor de Educación Física y consultor de gimnasios Guillermo Napp coincide con esa transformación. “Entrenar fuerza no es solamente levantar más peso”, explicó al analizar el fenómeno, sino prepararse para mantener actividades cotidianas y conservar independencia con el paso de los años.

Pero la cuestión social tampoco resulta secundaria. Débora Germán, directora de una sede de SportClub, observa que dentro de los gimnasios “se forman grupos” y que el vínculo entre los propios socios y el equipo profesional puede contribuir a sostener la asistencia.

Salud, estética, socialización y exposición en las redes conviven en los centros físicos

Así, las escenas que actualmente pueden encontrarse en La Plata, Berisso y Ensenada condensan un cambio de época: el joven que registra cada repetición en una aplicación comparte las máquinas con quien llegó por recomendación médica; quien busca modificar su cuerpo entrena al lado de quien intenta conservar movilidad; y el socio que todavía necesita que el profesor le prepare toda la rutina coincide con otro que entra al establecimiento con un programa elaborado fuera de allí.

Y en medio de todos ellos apareció un nuevo integrante silencioso: el teléfono celular, desde donde hoy pueden llegar las indicaciones de un personal trainer remoto, un influencer, una aplicación o directamente una inteligencia artificial.

Del gimnasio donde todos se conocían a un mercado cada vez más diverso

Durante décadas, buena parte de la actividad física organizada en los barrios se desarrolló en clubes, sociedades de fomento y pequeños gimnasios. El vínculo entre usuario y profesor podía ser estrecho: el docente preparaba la rutina, observaba la ejecución y modificaba cargas a medida que conocía a quien entrenaba.

Ese modelo no desapareció. En La Plata todavía existen establecimientos que hacen del seguimiento profesional su diferencial y también sobreviven con fuerza los clubes.

La oferta regional muestra, sin embargo, una diversidad mucho mayor. Conviven gimnasios de gran escala , centros más pequeños y propuestas que se presentan alrededor del acompañamiento personalizado.

La transformación, entonces, no supone que el gimnasio barrial haya desaparecido, sino que ahora compite y convive con cadenas, centros especializados, entrenamiento funcional, propuestas boutique y servicios digitales.

NI SOLAMENTE ESTÉTICA NI SOLAMENTE SALUD

Otra imagen que los datos obligan a revisar es aquella que presenta al gimnasio actual únicamente como una vidriera de cuerpos.

Un relevamiento difundido recientemente entre operadores argentinos encontró que el 65,67% identifica a la mejora de la salud general como principal motivación de los usuarios, mientras que la apariencia física concentró el 13,67%. Además, el segmento de 45 a 64 años aparece entre los que más crecieron durante los últimos años.

Es una transformación visible también en las edades que comparten actualmente una sala: adolescentes y veinteañeros que buscan hipertrofia pueden entrenar al lado de personas de 50, 60 o más años que realizan fuerza para preservar músculo, movilidad y autonomía.

El American College of Sports Medicine ubicó justamente a los programas para adultos mayores como la segunda gran tendencia mundial del fitness para 2026. Entre las diez primeras aparecen también el ejercicio para la salud mental, entrenamiento tradicional de fuerza, control del peso y entrenamiento funcional.

El gimnasio, por lo tanto, no abandonó la salud para abrazar exclusivamente la estética. Lo que ocurrió es más complejo: salud, apariencia, bienestar psicológico, rendimiento, socialización e identidad comenzaron a convivir dentro del mismo espacio.

ENCONTRARSE CON OTROS

La dimensión social ganó terreno. El ACSM incorporó por primera vez entre sus principales tendencias de 2026 a los clubes deportivos y recreativos para adultos y relacionó el crecimiento con el deseo de combinar ejercicio y conexión social.

En ese sentido, el gimnasio puede convertirse en una especie de tercer espacio cotidiano entre la casa, el trabajo o el estudio. Se establecen horarios compartidos, amistades, grupos de entrenamiento y vínculos que en algunos casos continúan fuera del establecimiento.

En el Gran La Plata esa característica puede observarse tanto en pequeños centros —donde profesores y alumnos mantienen una relación cotidiana— como en clubes que incorporaron musculación y entrenamiento como un servicio más para sus socios.

La contracara aparece en los grandes salones y horarios de mayor concurrencia: decenas de personas pueden entrenar simultáneamente, cada una con objetivos, antecedentes, cargas y rutinas diferentes. Es allí donde cobra especial importancia cuántos profesionales están efectivamente disponibles para observar y corregir.

Si hay un cambio particularmente marcado entre generaciones es que la imagen del gimnasio ya no termina en el espejo del vestuario.

Rutinas, fotografías, cambios corporales, alimentación, suplementos y récords personales se convirtieron en contenido. El fenómeno conocido como fitspiration mezcla mensajes de vida saludable con imágenes de cuerpos entrenados y estándares estéticos.