El Niño se fortalece: El Gran La Plata, ante una primavera con más lluvias

Con el comienzo de octubre se instala en el Gran La Plata la preocupación por el avance de El Niño y por un escenario de lluvias que podría ubicarse por encima de los valores habituales para esta época del año. La Plata, Berisso y Ensenada ingresan así en una primavera en la que los pronósticos anticipan una mayor disponibilidad de humedad y más posibilidades de precipitaciones intensas.

El fenómeno climático que se desarrolla sobre el océano Pacífico ecuatorial continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y los principales organismos meteorológicos internacionales prevén que alcance su máxima intensidad hacia fines de 2026. Para la región, el período que comienza en octubre será seguido especialmente por la posibilidad de lluvias superiores a las normales y episodios de tormentas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para el período septiembre-octubre-noviembre una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también proyecta una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta comienzos de 2027.

La preocupación no está relacionada con la posibilidad de que llueva durante toda la primavera, sino con la combinación entre una mayor humedad disponible y la aparición de episodios de precipitaciones intensas. En el Gran La Plata, donde existen numerosos arroyos y sectores expuestos a anegamientos, la cantidad de agua caída en pocas horas puede tener un impacto mayor que el acumulado mensual.

Octubre abre un período de vigilancia

Octubre aparece como el comienzo de un período que requerirá un seguimiento especial. La señal de El Niño todavía puede presentar diferencias entre semanas y zonas, pero los pronósticos muestran condiciones que favorecen una mayor disponibilidad de humedad y la posibilidad de precipitaciones importantes.

La situación adquiere relevancia porque se trata de un período de transición hacia los meses de mayor actividad de tormentas. La primavera avanza mientras El Niño se fortalece y, de acuerdo con los modelos disponibles, noviembre y diciembre presentarían señales más marcadas de humedad sobre la región de la Cuenca del Plata.

La NOAA, la agencia meteorológica de Estados Unidos, también proyecta una elevada probabilidad de que este episodio alcance una intensidad muy fuerte durante el segundo semestre de 2026. Para el trimestre octubre-diciembre contempla incluso la posibilidad de que el indicador utilizado para medir la intensidad del fenómeno supere los 2,5 grados Celsius.

Para el Gran La Plata, esto no permite establecer ahora una cantidad determinada de milímetros ni anticipar una inundación. Sí permite identificar un escenario en el que las lluvias intensas adquieren mayor importancia y en el que cada tormenta deberá ser analizada teniendo en cuenta las precipitaciones acumuladas durante los días anteriores.

Noviembre y diciembre, bajo la lupa

Noviembre aparece como un período de mayor atención. Para entonces, El Niño estará acercándose a su máxima intensidad y coincidirá con una etapa de la primavera en la que las tormentas pueden adquirir mayor frecuencia e intensidad. Los modelos muestran una señal húmeda más marcada sobre la Cuenca del Plata y sectores del centro y noreste argentino.

Diciembre concentra otra de las principales señales de los pronósticos. El Niño podría alcanzar su máximo desarrollo hacia fines de 2026 y algunos análisis meteorológicos estiman para el Gran La Plata anomalías de precipitación del orden de 40 a 50 milímetros por encima del pwromedio mensual.

Esa estimación no significa que necesariamente vayan a caer 40 o 50 milímetros adicionales sobre La Plata, Berisso y Ensenada. Se trata de una anomalía proyectada y no de un pronóstico puntual. Además, una misma cantidad de lluvia puede generar consecuencias muy diferentes según el tiempo durante el cual se produzca.

Una lluvia de 50 milímetros distribuida durante varios días no tiene el mismo efecto que una precipitación de igual volumen concentrada en pocas horas. En el Gran La Plata, la intensidad de los episodios, el estado del suelo y la capacidad de los sistemas de drenaje serán factores centrales para determinar sus consecuencias.

El antecedente de 2013 y el riesgo de lluvias intensas

El antecedente de la inundación del 2 de abril de 2013 aparece inevitablemente al analizar un escenario de lluvias intensas en el Gran La Plata. Sin embargo, la presencia de El Niño no permite anticipar por sí sola un episodio de esas características.

El fenómeno modifica determinadas probabilidades climáticas, pero una inundación urbana depende de múltiples variables. Entre ellas se encuentran la intensidad y duración de las precipitaciones, el nivel de humedad del suelo, la situación de los arroyos, la capacidad de escurrimiento y, en Berisso y Ensenada, las condiciones del Río de la Plata.

El estado previo del suelo será especialmente importante durante los próximos meses. Una sucesión de tormentas puede dejarlo saturado y reducir su capacidad de absorber nuevas precipitaciones. Si después se registra otra tormenta intensa, una mayor cantidad de agua puede transformarse rápidamente en escorrentía superficial.

En Berisso y Ensenada se suma además el comportamiento del Río de la Plata. Una precipitación intensa que coincida con niveles elevados del río o una sudestada puede dificultar el escurrimiento y aumentar la exposición de determinados sectores. Por eso, la situación deberá observarse como una combinación de factores y no únicamente a partir de los milímetros pronosticados.

Un fenómeno natural que se combina con el cambio climático

El Niño no es consecuencia del cambio climático. Se trata de un fenómeno natural del sistema océano-atmósfera que forma parte del ENOS, El Niño-Oscilación del Sur, y que se produce por las interacciones entre las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial, los vientos alisios y la circulación atmosférica.

Los episodios de El Niño aparecen de manera irregular, generalmente cada dos a siete años. No constituyen un ciclo exacto ni tienen siempre la misma duración o intensidad. Algunos eventos se prolongan durante varios meses y otros pueden extenderse durante más de un año.

El calentamiento global tampoco permite afirmar que cada El Niño será necesariamente más intenso. Los organismos científicos internacionales señalan que todavía no existe evidencia suficiente para establecer que el cambio climático haya aumentado de manera clara la frecuencia o intensidad de estos fenómenos naturales.

La relación se encuentra en las condiciones de fondo. Una atmósfera más cálida puede contener mayor cantidad de vapor de agua y un océano más cálido puede aportar más energía al sistema. De esta manera, el calentamiento global puede modificar el contexto en el que se producen los fenómenos naturales y favorecer determinados extremos meteorológicos.

Una primavera para seguir día a día

Un estudio sobre la variabilidad climática del Gran La Plata entre 1984 y 2024, realizado con datos de la estación meteorológica del Aeródromo La Plata, detectó un aumento estadísticamente significativo de la temperatura, estimado en aproximadamente 0,016 grados Celsius por año. En cambio, no encontró una tendencia lineal significativa en las precipitaciones anuales, que mostraron una fuerte variabilidad entre distintos años.

El mismo trabajo identificó al fenómeno ENOS como uno de los principales moduladores de las condiciones hídricas regionales. Esto explica por qué la cantidad de lluvia puede cambiar de manera considerable entre temporadas y por qué un año con influencia de El Niño no necesariamente reproduce exactamente el comportamiento de otro episodio.

El escenario que comienza en octubre, por lo tanto, no implica que el Gran La Plata vaya a atravesar tres meses de lluvias permanentes. La señal que aparece en los pronósticos es la de una mayor humedad y una mayor posibilidad de episodios de precipitaciones intensas, especialmente a medida que avance la primavera y se acerque el verano.

La atención estará puesta ahora en octubre y en la evolución de las condiciones durante noviembre y diciembre. Con El Niño fortaleciéndose y los pronósticos señalando posibilidades de lluvias por encima de los valores habituales en determinados períodos, el inicio de la primavera abre una etapa en la que cada tormenta tendrá que ser analizada por su intensidad, su duración y las condiciones que encuentre en el Gran La Plata.