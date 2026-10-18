El sedentarismo, el estrés y el descanso también forman parte del problema

La prevención de la diabetes tipo 2 no depende exclusivamente de lo que se pone en el plato. El tiempo que una persona pasa sentada, la frecuencia con la que realiza actividad física, la calidad del sueño y el manejo del estrés también deben considerarse al evaluar su estilo de vida.

Peñalba observa que las largas jornadas laborales pueden dificultar tanto la organización de las comidas como la incorporación de movimiento. A la alimentación improvisada se suma, en muchos casos, una rutina en la que las horas transcurren frente a una computadora, durante los traslados o en otras actividades que demandan permanecer sentado.

Frente a ese escenario, la nutricionista recomienda no concentrar toda la atención en la dieta. “Lo que siempre sugiero a mis pacientes es que, aparte de mejorar su alimentación y la calidad de la misma, no se olviden de realizar actividad física, combinar ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos, tener un buen manejo del estrés y del descanso”, explica.

También propone evitar quedarse sentado o acostarse inmediatamente después de comer. Incorporar movimiento luego de las comidas puede ayudar a moderar la elevación de la glucosa que se produce después de ingerir alimentos. La recomendación no implica necesariamente realizar una rutina intensa: caminar y reducir los períodos prolongados de inactividad son alternativas para sumar movimiento a la vida diaria.

Patitucci coincide en la importancia del ejercicio físico como parte del tratamiento. Entre las pautas generales que menciona se encuentran combinar actividad aeróbica y entrenamiento de fuerza, con una referencia de al menos 150 minutos semanales de ejercicio y procurando no acumular más de dos días consecutivos sin actividad, siempre con las adaptaciones que correspondan a cada persona.

Los cambios no tienen que pensarse como una transformación inmediata de toda la rutina. Ordenar las comidas, buscar oportunidades para caminar, incorporar ejercicios de manera progresiva y prestar atención al descanso pueden ser pasos para construir hábitos más saludables.