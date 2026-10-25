Enseñar en tiempos difíciles Los desafíos de una escuela que ya no es la misma

En las escuelas, enseñar ya no consiste solamente en transmitir conocimientos. Los docentes deben atender trayectorias diversas, construir vínculos, resolver conflictos y adaptarse a cambios tecnológicos y sociales que modifican la vida dentro del aula. Al mismo tiempo, enfrentan dificultades para sostener la atención, establecer límites y cumplir con las múltiples exigencias de su trabajo.

En un contexto de preocupación por la violencia escolar y los resultados de aprendizaje, educadores plantean distintas dimensiones de una misma pregunta: ¿qué condiciones necesita hoy la escuela para que enseñar y aprender sea posible?