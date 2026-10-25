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Las miradas de tres educadores

Enseñar en tiempos difíciles Los desafíos de una escuela que ya no es la misma

La transformación de las relaciones con los alumnos, el impacto de los celulares y la inteligencia artificial, las exigencias administrativas y las dificultades para sostener la autoridad son algunos de los situaciones complejas que atraviesan hoy el trabajo docente
Los educadores explicaron las diferentes dificultades dentro del aula / Freepik
Los educadores marcan a la pandemia como un gran punto de inflexión / Freepik
Según los docentes, sostener la atención de los chicos es el gran desafío / Freepik

Por Redacción

En las escuelas, enseñar ya no consiste solamente en transmitir conocimientos. Los docentes deben atender trayectorias diversas, construir vínculos, resolver conflictos y adaptarse a cambios tecnológicos y sociales que modifican la vida dentro del aula. Al mismo tiempo, enfrentan dificultades para sostener la atención, establecer límites y cumplir con las múltiples exigencias de su trabajo.

En un contexto de preocupación por la violencia escolar y los resultados de aprendizaje, educadores plantean distintas dimensiones de una misma pregunta: ¿qué condiciones necesita hoy la escuela para que enseñar y aprender sea posible?

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