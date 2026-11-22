La relación entre las familias y las escuelas atraviesa un proceso de transformación. Las demandas se multiplican, las expectativas no siempre coinciden y, en ocasiones, las dos partes terminan reclamándose mutuamente aquello que consideran que la otra debería resolver. La autoridad de los docentes, el cumplimiento de las normas, las relaciones entre pares, el uso de los celulares y la salud emocional forman parte de una agenda que obliga a repensar cómo se vinculan las instituciones educativas con los hogares.

El desafío es encontrar un punto de encuentro sin que ninguna de las partes delegue por completo sus responsabilidades. Para Luján Rulli, Licenciada en Psicopedagogía e integrante de un equipo de orientación escolar de la Ciudad, una de las dificultades que observa con frecuencia es la pérdida de referencias adultas claras. "Hay mucha dificultad para sostener la asimetría de parte de las familias", señala. Una situación que, según explica, repercute en los vínculos que los estudiantes establecen con los adultos que acompañan sus trayectorias educativas.

Uno de los terrenos donde esto se vuelve más visible es el establecimiento de límites, especialmente durante la adolescencia. Los chicos reclaman mayor autonomía, pero todavía necesitan referencias que los acompañen. Rulli cuenta que muchas veces recibe consultas de padres que no saben cómo actuar cuando sus hijos no estudian, no cumplen con las tareas o tienen dificultades para responder a las exigencias escolares.

También aparecen diferencias entre lo que la escuela observa y lo que las familias reconocen en sus casas. Hay adultos que pueden identificar esas mismas conductas en la vida cotidiana y están dispuestos a trabajar en conjunto. Otros, en cambio, parecen no reconocer en el relato docente al hijo que conocen.

Esa distancia puede terminar debilitando la autoridad escolar y dificultando las intervenciones. No significa que las instituciones sean infalibles ni que las familias deban aceptar cualquier decisión sin cuestionarla. Se trata de poder discutir las diferencias sin perder de vista el objetivo común.

Más demandas

La transformación también se expresa en lo que las familias esperan de la institución educativa. Rulli observa que muchas veces se le pide a la escuela que enseñe cuestiones que exceden los contenidos formales: respeto, vínculos, sexualidad y otras dimensiones de la formación personal.

"Muchas veces la escuela tiene el rol de enseñar todo, incluso cuestiones que no hacen a los aprendizajes formales", plantea. Frente a esa expectativa, considera que la familia debe ofrecer un marco de contención, acompañar las dificultades y garantizar, dentro de sus posibilidades, las condiciones necesarias para aprender.

A esto se suma otro fenómeno que, según su experiencia, ganó presencia en los últimos años: la tendencia a explicar las dificultades de los chicos exclusivamente a partir de diagnósticos o etiquetas. Rulli advierte que algunas familias llegan a la escuela con una mirada muy marcada por determinados déficits y esperan que la institución actúe en función de ellos, incluso cuando la trayectoria educativa del estudiante no necesariamente coincide con esa caracterización.

El riesgo es que la identidad de un chico quede reducida a aquello que supuestamente no puede hacer. Frente a eso, la especialista considera fundamental recuperar la singularidad de cada estudiante, escuchar las distintas perspectivas y construir respuestas compartidas.

Desde otra experiencia, Miguel Morales, director general de un polo educativo de la Región que comprende diferentes instituciones, coincide en que la confianza es una condición indispensable. Con 32 años de trayectoria docente, sostiene que la educación requiere un trabajo sostenido entre las dos instituciones y que no existen soluciones inmediatas para problemas que se construyen durante años. "Trabajar en conjunto significa que cada uno, ocupando su lugar, aproveche los beneficios de contar con la otra parte", explica.

En los establecimientos que dirige, esa búsqueda se traduce en un sistema de tutorías que asigna a cada alumno un docente responsable de realizar un seguimiento académico, social y emocional. El trabajo incluye entrevistas con las familias para conocer distintas situaciones y acordar posibles acciones.

La intención es ampliar la mirada sobre los estudiantes. Su comportamiento en el hogar puede ser diferente del que tienen en el aula, durante una actividad deportiva o en una convivencia con compañeros. Conocer esas distintas experiencias permite comprender mejor sus dificultades.

Morales también menciona problemáticas como las adicciones, el grooming, los ataques de pánico y los conflictos vinculados con la necesidad de pertenecer a un grupo. Muchas veces, explica, situaciones que comienzan fuera de la escuela terminan trasladándose al ámbito educativo. Por eso considera importante generar espacios de encuentro entre las familias, además de las reuniones convocadas cuando aparece un problema.

Uno de los errores más frecuentes, advierte, es que cada parte considere que ya cumplió con su responsabilidad y espere que la otra resuelva lo que queda pendiente.

Diferentes escenarios

Facundo Stazi, docente y educador platense, propone mirar esta relación desde una perspectiva histórica y social. Recuerda que la escuela es una construcción de las sociedades modernas y que su aparición no significó que antes no existiera educación: las familias y las comunidades ya transmitían conocimientos y formas de convivencia.

Sin embargo, el sentido de la escolarización también fue cambiando. Para generaciones anteriores, estudiar representaba una oportunidad de ascenso social. Hoy, esa promesa perdió parte de su fuerza y la experiencia escolar parece, en ocasiones, más distante de las transformaciones que ocurren fuera de las aulas.

Stazi sostiene que la escuela necesita poner los conocimientos en diálogo con las experiencias y los problemas que atraviesan los estudiantes. También propone revisar qué sucede cuando los adolescentes pierden interés o consideran que ya no tienen motivos para asistir. El ausentismo, plantea, no puede abordarse solamente responsabilizando a las familias: también obliga a preguntarse qué experiencia educativa ofrece la institución.

Pero su mirada incorpora otra cuestión: no todos los hogares tienen los mismos recursos, tiempos ni conocimientos sobre los códigos escolares. Una reunión convocada a media mañana, por ejemplo, puede resultar accesible para algunos adultos e imposible para quienes no pueden ausentarse de sus trabajos.

Por eso, advierte que la participación familiar no debería medirse exclusivamente por la asistencia a reuniones. Las escuelas también tienen que revisar cómo comunican, cuándo convocan y qué obstáculos pueden estar construyendo sin advertirlo.

El educador señala, además, que algunas diferencias culturales o formas de relacionarse con el conocimiento pueden ser interpretadas como falta de interés o compromiso. Hay estudiantes que llegan al aula sin haber tenido las mismas experiencias y herramientas que otros. La institución debe reconocer esas desigualdades para evitar que se conviertan en desventajas.

Una responsabilidad compartida

Las tres miradas coinciden en que la educación no puede sostenerse si las familias y las escuelas funcionan como espacios enfrentados. Pero construir una relación de cooperación exige algo más que reuniones o declaraciones de buenas intenciones.

Supone reconocer que cada parte tiene responsabilidades diferentes. Las familias necesitan acompañar, establecer límites y participar de las trayectorias educativas. Las escuelas, por su parte, deben enseñar, cuidar, comunicar con claridad y generar condiciones para que ese acompañamiento sea posible.

También implica aceptar que pueden existir desacuerdos. Una familia tiene derecho a cuestionar una intervención escolar, del mismo modo que una institución debe poder señalar conductas que requieren atención. La diferencia está en cómo se tramitan esas discusiones: si se convierten en una disputa por determinar quién tiene la culpa o si permiten construir respuestas.

"Una escuela no puede educar sola. Una familia no debería cargar con la obligación de compensar todo lo que el sistema no ofrece", plantea Stazi.

En un contexto donde las demandas sobre la educación se multiplican, reconstruir la confianza aparece como una tarea que requiere tiempo. No hay una fórmula única, pero sí una condición fundamental: que los chicos no queden en medio de una disputa entre adultos. La corresponsabilidad no consiste en trasladar problemas de una institución a otra, sino en construir una red que permita acompañar el crecimiento, el aprendizaje y la convivencia.