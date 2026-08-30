“Farmear Aura”: relatos y experiencias en primera persona

Hay expresiones que nacen en las redes sociales y parecen destinadas a durar lo mismo que un video de TikTok. “Farmear aura” podría haber sido una de ellas. Sin embargo, en La Plata la frase dejó de ser solamente un código de internet y se convirtió en una actividad capaz de reunir a cientos de jóvenes en una plaza.

El último fin de semana, Plaza Moreno volvió a ser escenario de estas particulares batallas. Disfraces, coreografías, poses, gestos y una buena dosis de humor formaron parte de una competencia en la que los participantes buscan demostrar quién tiene más “aura”. El público y los jueces son los encargados de valorar las actuaciones y decidir quién avanza.

La convocatoria superó incluso las expectativas de los organizadores. La primera estimación hablaba de unas cien personas, pero la cantidad de asistentes habría rondado las quinientas. La escena tuvo algo de festival improvisado, algo de encuentro entre amigos y bastante de espectáculo callejero.

Pero ¿qué significa realmente “farmear aura”? Para los adolescentes que participan, no existe una definición única. En términos generales, se trata de acumular una suerte de prestigio simbólico a partir de acciones consideradas llamativas, divertidas, cancheras o directamente épicas. Hacer algo bien puede sumar aura; pasar vergüenza, equivocarse o quedar mal frente a los demás puede hacerla perder.

El público y los jueces son los encargados de valorar las actuaciones y decidir quién avanza

La expresión empezó a circular con fuerza en TikTok y se transformó en una forma de hablar entre los más jóvenes. Ahora, además, funciona como una excusa para encontrarse cara a cara. Las propias voces de los adolescentes -todas en anónimo- que participaron permiten entender mejor qué hay detrás del fenómeno.

No obstante, la próxima cita ya tiene fecha: el sábado 29, nuevamente en Plaza Moreno. Habrá otra oportunidad para sumar aura, perderla, bailar, disfrazarse y, sobre todo, encontrarse. Quizás allí esté la clave de una tendencia que nació en una pantalla pero que, por un rato, consiguió que cientos de adolescentes levantaran la mirada del celular para verse las caras.