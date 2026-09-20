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Frenar o seguir avanzando

Por Redacción

Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidió reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más potentes y reclamó evaluadores externos y estándares comunes. Sam Altman y Elon Musk expresaron apoyo a desacelerar.

Donald Trump sostuvo que Estados Unidos no debería frenar la carrera tecnológica porque eso podría beneficiar a China. Su administración estableció una revisión voluntaria de seguridad de 30 días para los laboratorios que desarrollan modelos de frontera, aunque los sistemas de código abierto quedaron exceptuados.

En el Congreso surgieron propuestas para crear mecanismos de apagado de emergencia y reforzar controles frente a riesgos biológicos, nucleares y cibernéticos.

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