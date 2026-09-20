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La casa no se cierra

“Gran Hermano” no se resigna y abre casting para una nueva entrega

Santiago del Moro anunció la nueva temporada durante su última cena con las finalistas de “Generación Dorada”

Por Redacción

Mientras “Gran Hermano: Generación Dorada” transita sus últimos días en Telefe, Santiago del Moro confirmó la llegada de “Gran Hermano 5” y sorprendió con una noticia para quienes sueñan con ingresar a la casa más famosa del país: el casting ya está abierto.

El anuncio se produjo durante la cena que el conductor compartió con las tres finalistas de la actual edición, Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yipio Pintos. Allí anticipó que la próxima temporada ya comenzó a tomar forma y que cualquier persona interesada puede presentar su postulación.

“Todos los años, cuando termina cada temporada, yo hago un anuncio. Y atención, porque el anuncio dice Gran Hermano 5”, expresó Del Moro antes de revelar que la convocatoria estaba habilitada a través de la web oficial del canal de Martínez.

¿Cómo anotarse a “Gran Hermano 5”?

Para participar del casting hay que ingresar al sitio oficial de Mi Telefe, completar el formulario de inscripción y seguir los pasos indicados por la producción. La convocatoria no establece un límite máximo de edad: el requisito es ser mayor de 18 años.

Además, los aspirantes deberán presentar un video de hasta dos minutos en el que puedan contar quiénes son y mostrarse ante el equipo encargado de la selección. El material puede estar alojado en YouTube, Vimeo u otra plataforma de videos y luego se debe pegar el enlace correspondiente en el formulario.

Del Moro también resumió qué busca el reality en sus futuros jugadores: “Tenés que tener ganas de jugar”, resaltó, dejando en claro que la impronta del programa será dejarlo todo frente a las cámaras y estar listo para planear estrategias y realizar alianzas con otros jugadores del programa.

¿Cuándo empieza la próxima edición del reality?

Por el momento, Telefe no confirmó una fecha de estreno para “Gran Hermano 5”. El conductor aclaró que el reality tendrá un período de descanso y que la casa será utilizada para producir otras versiones internacionales del formato junto con técnicos y trabajadores argentinos.

“Si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente por todos ustedes”, adelantó Santiago del Moro, un detalle clave en el formato que ya venía desgastado.

De esta manera, mientras “Gran Hermano: Generación Dorada” se prepara para conocer a su nueva campeona, la próxima edición ya abrió oficialmente sus puertas para los futuros participantes.

Quienes quieran intentarlo pueden completar ahora mismo el casting y esperar el llamado de la producción.

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