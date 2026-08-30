Harry y Meghan vuelven a empezar: colegio británico, casa en el campo y una infancia lejos de California

Después de seis años en Estados Unidos, el regreso de Harry y Meghan Markle al Reino Unido no supone una vuelta a la vida que dejaron atrás. Los Sussex aterrizaron el miércoles pasado en Birmingham junto a sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, pero lo hicieron con un proyecto diferente: vivir como ciudadanos privados, sin funciones oficiales y lejos de los palacios.

El cambio más significativo, sin embargo, puede estar en la vida de los chicos. Archie y Lilibet ya fueron matriculados en un colegio británico y comenzarán las clases en septiembre. El establecimiento elegido no fue informado por motivos de seguridad, aunque se sabe que estará cerca de la vivienda familiar. Archie cursará tercer grado y su hermana comenzará primero.

El regreso, así, no parece pensado solamente como un acercamiento de Harry a su país natal. También implica que sus hijos, nacidos y criados durante buena parte de su infancia en Estados Unidos, tendrán ahora una relación cotidiana con el Reino Unido y con la familia paterna.

LOS CHICOS, EN EL CENTRO DEL REGRESO

Según fuentes citadas por medios extranjeros, la decisión de instalarse nuevamente en Reino Unido estuvo vinculada principalmente con el deseo de pasar más tiempo cerca de la familia de Harry y de que sus hijos reciban educación británica.

La visita realizada en julio habría sido determinante. Durante ese viaje, Harry, Meghan, Archie y Lilibet estuvieron con Carlos III en Highgrove y también visitaron Althorp House, la residencia familiar en la que creció Diana, la madre de Harry. Allí fueron vistos recorriendo los jardines con ramos de flores.

En aquel viaje, además, los chicos pudieron conocer a otros integrantes de la familia. Según las fuentes citadas, la experiencia habría sido muy positiva para los Sussex y terminó convirtiendo una posibilidad que ya había sido conversada en una decisión concreta.

Ahora, la rutina de los niños cambiará por completo. En lugar de crecer en California, comenzarán el ciclo escolar en Inglaterra y tendrán más posibilidades de compartir tiempo con sus familiares británicos.

UNA CASA EN EL CAMPO, PERO SIN VOLVER AL PALACIO

La nueva vida de los Sussex tampoco tendrá como escenario una residencia real. Todo indica que se instalarán en los Cotswolds, una zona rural situada fuera de Londres, aunque la ubicación exacta de la vivienda no fue confirmada.

La pareja ya conoce esa región: antes de casarse vivió durante nueve meses en Great Tew. Ahora buscaría allí una propiedad privada, fuera del patrimonio inmobiliario de la Corona.

Harry y Meghan continuarán siendo miembros de la familia real sin funciones oficiales

El contraste con California será evidente. Los Sussex conservarán su casa de Montecito, valuada en 12,8 millones de dólares, y también la propiedad que tienen en Portugal. Reino Unido se suma así como un nuevo centro de vida familiar, aunque todavía no está claro si desplazará definitivamente a Estados Unidos.

Y hay otra diferencia fundamental: el regreso no implica recuperar tareas institucionales. Harry y Meghan continuarán siendo miembros de la familia real sin funciones oficiales. Su trabajo en el país tampoco estará vinculado a obligaciones de la Corona.

LA SEGURIDAD, UNA INCÓGNITA

Hay un asunto que acompaña a Harry desde que decidió abandonar sus funciones: la seguridad. El príncipe perdió la protección policial financiada por el Estado y, en Estados Unidos, los Sussex cuentan con un equipo privado.

Regresan con sus hijos con una prioridad: darles una educación británica, acercarlos a la familia paterna y recuperar una presencia cotidiana en el país de Harry

El año pasado, después de perder una demanda relacionada con su seguridad en Reino Unido, Harry había afirmado que no podía imaginar llevar nuevamente a su esposa y a sus hijos al país en esas condiciones.

Ahora el escenario cambió, pero no está claro cómo será el dispositivo que los protegerá. Tampoco trascendió si el equipo privado que utilizan en Estados Unidos se trasladará con ellos ni si tendrán algún tipo de protección policial oficial.

Es una de las grandes preguntas que quedan abiertas mientras la familia comienza esta nueva etapa.

¿Regreso definitivo o una prueba? Por ahora, los Sussex hablan de una permanencia prolongada, pero no necesariamente definitiva. La idea de Reino Unido como nuevo hogar aparece acompañada por una salvedad: “por ahora”.

La fórmula resume buena parte de las dudas que rodean esta mudanza. Harry y Meghan no regresan a la estructura institucional que abandonaron en 2020, ni recuperan sus antiguos lugares dentro de la monarquía. Tampoco dejan completamente atrás la vida que construyeron en Estados Unidos.

Vuelven, en cambio, con sus hijos y con una prioridad diferente: darles una educación británica, acercarlos a la familia paterna y recuperar una presencia cotidiana en el país de Harry.

El desafío será convertir ese regreso en una vida posible. Sin palacio, sin funciones oficiales y con la seguridad todavía por resolver, los Sussex empiezan una etapa que tiene menos de reconciliación institucional que de experimento familiar. Y, por ahora, nadie sabe cuánto durará.