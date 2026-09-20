Hay lugares por los que se pasa todos los días sin realmente mirarlos. Una esquina puede ser uno de ellos. Está ahí, en el recorrido habitual hacia el trabajo, la facultad, el supermercado o la parada del colectivo. Se la cruza, se espera el semáforo, se dobla y se sigue. Pero basta detenerse unos segundos para descubrir que no todas las esquinas de la Ciudad son iguales.

Algunas terminan en un corte limpio y recto. Otras forman una diagonal que parece prolongar una de las calles. Hay edificios cuya fachada se redondea hasta convertirse casi en una curva continua y otros en los que la esquina queda marcada por un volumen que avanza, una galería, un balcón o un espacio semicubierto. También están aquellas donde la arquitectura parece perder protagonismo frente a la vegetación, como ocurre en el entorno del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, donde jardines y árboles forman parte de la escena que acompaña al edificio.

La variedad no es un detalle menor. En una ciudad cuyo trazado suele asociarse inmediatamente con la geometría, las diagonales y el orden de sus calles, las esquinas muestran otra cara: la de una ciudad construida durante más de un siglo, donde distintos momentos de la arquitectura fueron dejando sus propias respuestas al encuentro entre dos calles.

La Plata fue concebida como una ciudad planificada. Su trazado combina calles, diagonales, plazas y espacios verdes dentro de una organización geométrica que forma parte de su identidad. La propia Universidad Nacional de La Plata (Unlp) señala que su creación implicó, además de la elección del sitio, el diseño de la trama urbana y la planificación de los principales edificios públicos.

Pero esa planificación no hizo que todas las construcciones fueran iguales. Al contrario: con el paso del tiempo, sobre aquella trama fueron apareciendo edificios de distintos períodos y lenguajes arquitectónicos. Una esquina puede ser entonces una pequeña síntesis de esa transformación.

cambios en cada esquina

Hay construcciones en las que el edificio parece obedecer a la forma del cruce de las calles. La fachada llega hasta el encuentro y allí se produce un corte. En otras, el ángulo desaparece y aparece una curva. Esa resolución puede convertirse, incluso, en el elemento más reconocible de una construcción.

No se trata solamente de una cuestión decorativa. La arquitectura de una esquina también puede modificar la relación del edificio con quienes caminan por la calle. Una fachada curva ofrece una percepción diferente a una pared que termina abruptamente. Un retiro genera un espacio distinto. Una galería produce sombra y profundidad. Un jardín cambia por completo la manera en que se percibe el límite entre edificio y vereda.

Investigaciones realizadas desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Unlp estudian justamente la relación entre los edificios y el tejido urbano: cómo se implantan las construcciones, cómo se articulan con su entorno y de qué manera esas relaciones forman parte de la identidad arquitectónica de la ciudad.

Por eso una esquina puede ser mucho más que el lugar donde termina una cuadra y empieza otra.

Puede ser un mirador. Puede ser una entrada. Puede ser un jardín. Puede ser un edificio que intenta destacarse. O puede ser, sencillamente, una pared.

Carta de presentación

En algunos edificios, la esquina fue pensada para llamar la atención. La construcción se abre hacia las dos calles y utiliza ese lugar privilegiado para incorporar un elemento que no tendría sentido en una fachada entre medianeras.

Hay ejemplos históricos donde la esquina se convirtió directamente en el centro de la composición arquitectónica. Un trabajo de la Unlp sobre el antiguo Banco Hipotecario, por ejemplo, lo identifica como una construcción concebida según la “tipología de esquina”, con una composición que organiza el edificio en basamento, desarrollo y coronamiento.

También existen ejemplos donde la curva adquiere un protagonismo particular. Estudios de la arquitectura platense documentan viviendas en esquina con ochavas resueltas en forma curva, acompañadas por cúpulas, balcones y otros elementos que hacen que el edificio se destaque dentro del paisaje urbano.

Y después están las esquinas más sencillas, aquellas que no buscan convertirse en monumentos ni llamar especialmente la atención. Una pared lisa, una puerta, unas ventanas y el encuentro de dos calles.

Hay casos en los que la construcción parece compartir protagonismo con las plantas. El Rectorado es un buen ejemplo para detenerse. El edificio, ubicado en avenida 7 entre 47 y 48, es una de las piezas arquitectónicas más importantes de la Universidad. La institución señala que fue inaugurado en 1883, diseñado por el arquitecto italiano Giovanni Antonio Buschiazzo y que originalmente funcionó como Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires.

Frenar para mirar

La diferencia entre una esquina y otra puede estar en algo enorme, como la forma general del edificio, o en algo mínimo: una moldura, un balcón, una planta que creció contra una pared, una ventana colocada en el lugar justo o una curva que solamente se descubre cuando uno llega al cruce.

Quizás por eso las esquinas resultan una buena manera de volver a mirar una ciudad conocida.

Una investigación doctoral reciente de la UNLP sobre la morfología del casco fundacional plantea justamente la necesidad de atender a la calidad de los espacios urbanos y recuperar la riqueza de los valores morfológicos del trazado original.

No hace falta conocer de arquitectura para hacerlo. Alcanza con caminar por una calle conocida y, al llegar a la próxima esquina, no doblar inmediatamente.

Detenerse. Mirar primero hacia arriba. Después hacia los costados. Reparar en dónde termina una pared, dónde empieza la otra, qué hace la construcción con ese ángulo y qué dejó crecer alrededor. Quizás entonces aparezca algo que estuvo siempre ahí. Una esquina curva. Una pared que termina en punta. Una fachada que se retrae. Una construcción que avanza sobre la calle. Un jardín. O simplemente dos paredes que se encuentran. Y, de repente, una esquina que durante años fue solamente una esquina empieza a contar la historia de la ciudad.

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