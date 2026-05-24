Infusiones y comidas calientes: qué conviene para enfrentar el frío

Con la caída de las temperaturas y el avance hacia el invierno, médicos y especialistas en nutrición coinciden en un punto que suele pasar desapercibido: durante los meses fríos también existe riesgo de deshidratación. Aunque el cuerpo transpira menos que en verano, la combinación de calefacción, ambientes secos y menor sensación de sed puede reducir la ingesta diaria de líquidos.

En ese contexto, las infusiones calientes y las comidas de cuchara vuelven a ocupar un lugar central en la alimentación cotidiana. Además de generar confort térmico, ayudan a mantener el equilibrio hídrico y aportan nutrientes vinculados al fortalecimiento del sistema inmunológico y al bienestar digestivo.

Entre las bebidas más recomendadas aparece la infusión de jengibre con limón y miel. Distintos especialistas la consideran una de las opciones más completas para esta época por su efecto reconfortante y sus propiedades antiinflamatorias. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluyó esta preparación dentro de las infusiones ideales para los meses fríos, destacando su utilidad para aliviar molestias respiratorias y digestivas.

También ganan protagonismo bebidas como la manzanilla con canela, el rooibos y la denominada “leche dorada”, una mezcla tradicional elaborada con cúrcuma, jengibre y especias calientes. Nutricionistas señalan que estas preparaciones ofrecen hidratación sostenida y pueden consumirse varias veces al día, especialmente en jornadas de bajas temperaturas.

Las sopas vuelven al centro de la alimentación invernal

En paralelo al aumento del consumo de infusiones, las sopas y caldos caseros reaparecen como una de las comidas más recomendadas para el final del otoño. Preparaciones elaboradas con calabaza, zanahoria, cebolla, puerro o batata aportan agua, minerales y vitaminas con digestión liviana.

Las cremas de vegetales, además de ser económicas y fáciles de preparar, poseen un importante valor nutricional. Según distintos portales especializados en alimentación saludable, las verduras cocidas permiten conservar una buena proporción de agua y favorecen la sensación de saciedad sin generar pesadez.

Otro plato que mantiene alta popularidad en épocas frías es el guiso de lentejas. Las legumbres contienen proteínas vegetales, hierro y fibra, nutrientes asociados al aporte energético sostenido y al mantenimiento de la temperatura corporal. En Argentina, este tipo de preparaciones forma parte de la tradición gastronómica de invierno y continúa siendo una de las opciones más elegidas para los días de frío intenso.

Las sopas orientales y el ramen también crecieron en popularidad en los últimos años. La combinación de caldo caliente, vegetales y proteínas convirtió a estas preparaciones en una alternativa frecuente entre jóvenes y adultos, especialmente en grandes ciudades. Comunidades gastronómicas y tendencias culinarias en redes sociales muestran un incremento sostenido del interés por este tipo de comidas durante el otoño y el invierno.

El frío modifica los hábitos de hidratación

Especialistas consultados por medios de salud y bienestar explican que durante el invierno muchas personas reducen el consumo de agua porque disminuye la percepción natural de sed. Esa situación puede derivar en cansancio, sequedad en la piel, dolores de cabeza y menor concentración.

Por esa razón, las bebidas calientes aparecen como una herramienta útil para sostener una hidratación adecuada. El té verde, por ejemplo, aporta antioxidantes y suele utilizarse como reemplazo de bebidas azucaradas o gaseosas. Aunque contiene cafeína, su consumo moderado continúa siendo recomendado dentro de una dieta equilibrada.

En los desayunos de invierno, la avena caliente también ganó espacio como una opción nutritiva y reconfortante. Combinada con frutas, semillas o canela, permite incorporar fibra y energía de liberación gradual. Diversos estudios alimentarios sostienen que este tipo de preparaciones ayudan a prolongar la sensación de saciedad durante la mañana.

A la vez, especialistas sugieren moderar el consumo excesivo de alcohol y café muy concentrado durante jornadas frías. Aunque producen sensación térmica inmediata, pueden favorecer la deshidratación si se consumen en grandes cantidades.

El crecimiento de las infusiones funcionales y las comidas calientes también forma parte de una tendencia más amplia vinculada al bienestar integral. En supermercados, dietéticas y cafeterías se multiplicó la oferta de productos asociados al confort térmico y a ingredientes naturales como cúrcuma, canela, jengibre y miel.

Según informes del sector gastronómico y alimentario, las búsquedas relacionadas con bebidas calientes saludables aumentan durante el otoño y alcanzan su pico en invierno. Las sopas listas para consumir y los blends de infusiones también registran un incremento estacional en ventas en distintos mercados internacionales.

En el plano médico, especialistas remarcan que ninguna bebida o alimento reemplaza tratamientos profesionales ante enfermedades respiratorias o cuadros infecciosos. Aun así, mantener una alimentación equilibrada, hidratación adecuada y consumo regular de preparaciones calientes puede contribuir al bienestar general durante los meses de bajas temperaturas.

La combinación de infusiones, caldos y platos de cuchara continúa consolidándose como una de las costumbres alimentarias más extendidas del invierno. Más allá de las tendencias gastronómicas, el objetivo sigue siendo el mismo: aportar calor, hidratación y nutrientes en una época donde el cuerpo necesita adaptarse a las condiciones climáticas más exigentes.

Las infusiones calientes y las comidas de cuchara vuelven a ocupar un lugar central