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La apuesta más extrema de Chanel llegó a la alfombra roja

Por Redacción

En el estreno londinense de The Dog Stars, Margaret Qualley convirtió a sus pies en el foco de todas las miradas con uno de los diseños más inesperados de Chanel. La actriz apareció con unas “sandalias descalzas”, un modelo que reduce el zapato a su mínima expresión y deja casi todo el pie al descubierto.

El diseño, presentado meses atrás en la colección Resort 2027 de la maison, sostiene apenas el talón y el empeine con finas tiras de cuero, mientras los dedos y gran parte de la planta quedan a la vista. Más que un calzado tradicional, parece un experimento de moda pensado para desafiar las reglas de la alfombra roja.

Qualley equilibró la audacia del zapato con un vestido negro de Chanel, de silueta clásica y flecos en movimiento, además de un maquillaje natural y accesorios discretos. El contraste hizo que el calzado se robara toda la atención.

Las “sandalias descalzas” dividen opiniones: para algunos representan una nueva expresión del lujo minimalista; para otros, una provocación diseñada para generar conversación. Lo cierto es que ya se convirtieron en uno de los modelos más comentados de la temporada.

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