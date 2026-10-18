La forma del derrumbe, de Laura Cukierman

¿Qué ocurre cuando una madre descubre que su hijo adolescente es alguien muy distinto del que creía conocer? Esa pregunta organiza la novela corta de la escritora argentina Laura Cukierman. La historia comienza cuando Federico, de 17 años, es detenido acusado de liderar una banda que robaba a vecinos y amigos. Sofía, su madre, pasa de la sorpresa a la negación y la rabia mientras intenta comprender lo sucedido.

La situación se vuelve todavía más desconcertante cuando el joven pide un abogado propio y se niega a recibir a su familia. En apenas 24 horas, las certezas que sostenían la vida de Sofía empiezan a desmoronarse. El hijo al que creía conocer, el que parecía desenvolverse con normalidad en la vida cotidiana, queda asociado de pronto a una trama que ella no había advertido.

Cukierman se concentra en las contradicciones de una madre enfrentada a una situación límite. El amor por su hijo convive con la vergüenza, la culpa y la necesidad de reconocer que puede haber aspectos de su vida que permanecían fuera de su alcance. Alrededor de Sofía aparecen también las miradas ajenas, las opiniones y los juicios de quienes parecen tener respuestas para explicar lo ocurrido.

La novela no se limita a la historia de un delito: indaga en la distancia entre la imagen que una familia construye de sí misma y aquello que puede salir a la luz cuando las circunstancias la ponen a prueba. La maternidad aparece aquí desde la incertidumbre, sin respuestas sencillas sobre cuánto puede saber una madre de su hijo ni en qué momento comienza aquello que nadie anticipó.