La insulinorresistencia puede aparecer antes del diagnóstico de diabetes

La diabetes tipo 2 no siempre comienza con síntomas que permitan advertir que algo está pasando. En muchos casos, las alteraciones de la glucosa se detectan mediante análisis de laboratorio, cuando todavía no se cumplen los criterios diagnósticos de la enfermedad. Esa etapa representa una oportunidad para evaluar los factores de riesgo e iniciar cambios con seguimiento profesional.

Patitucci explica que uno de los procesos involucrados es la insulinorresistencia. En condiciones normales, la insulina facilita que la glucosa presente en la sangre ingrese en las células y pueda utilizarse como fuente de energía. Cuando los tejidos responden menos a su acción, el organismo necesita compensar esa dificultad. Si el proceso persiste y el páncreas pierde capacidad para producir la cantidad de insulina necesaria, la glucosa puede elevarse hasta alcanzar valores compatibles con diabetes tipo 2.

La endocrinóloga señala que el proceso suele desarrollarse de forma lenta y progresiva. Entre las manifestaciones que pueden acompañar a la insulinorresistencia se encuentra el oscurecimiento de la piel en zonas como el cuello y las axilas. Sin embargo, ese cambio no confirma por sí solo un diagnóstico y debe ser evaluado por un profesional.

Cuando la diabetes comienza a manifestarse clínicamente, los síntomas pueden incluir sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria, cansancio persistente y visión borrosa. No obstante, la ausencia de estas señales no descarta la enfermedad, por lo que los controles y la evaluación de los factores de riesgo son importantes.

Peñalba advierte que, en su práctica, observa casos en los que no se realizaron cambios cuando los análisis ya mostraban alteraciones. Por eso, destaca la necesidad de actuar antes de que el cuadro avance. Una glucemia alterada o una hemoglobina glicosilada elevada requieren interpretación médica: esos resultados no deben analizarse de manera aislada ni utilizarse para establecer un diagnóstico sin la evaluación correspondiente.

La predisposición genética y los antecedentes familiares también influyen en el riesgo. Por eso, desarrollar diabetes tipo 2 no puede explicarse únicamente por los hábitos individuales. La alimentación, el movimiento y otros factores modificables importan, pero deben considerarse junto con la historia clínica y las características de cada persona.

El tratamiento, cuando la enfermedad está presente, combina cambios sostenidos en el estilo de vida con medicación si el equipo médico la considera necesaria. La atención puede involucrar a endocrinólogos, nutricionistas y profesionales de la actividad física. Detectar las alteraciones a tiempo y mantener el seguimiento permite intervenir sobre los factores modificables y reducir el riesgo de complicaciones.