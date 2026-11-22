A comienzos del siglo XX, los astrónomos tenían dificultades para medir las enormes distancias del espacio. Podían calcular la ubicación de algunas estrellas cercanas, pero desconocían cómo determinar qué tan lejos estaban los objetos que observaban más allá de nuestra galaxia. Una mujer que pasaba sus días examinando fotografías de estrellas encontraría una pista fundamental para resolver ese problema.

Se llamaba Henrietta Swan Leavitt. Había nacido el 4 de julio de 1868 en Lancaster, Massachusetts. Estudió en el Oberlin College y se graduó en 1892 en la Sociedad para la Instrucción Universitaria de Mujeres de Harvard, institución que más tarde se convertiría en el Radcliffe College. Un curso de astronomía durante sus últimos años de estudio despertó su interés por la disciplina.

En 1895 comenzó a colaborar como voluntaria en el Observatorio de Harvard. En 1902 ingresó formalmente al personal y se dedicó a estudiar las placas fotográficas que registraban estrellas de distintas regiones del cielo.

Formaba parte de un grupo de mujeres conocidas como las “computadoras de Harvard”, encargadas de realizar manualmente cálculos y clasificaciones astronómicas. Entre ellas estaban Williamina Fleming y Annie Jump Cannon. Su trabajo requería comparar miles de imágenes, medir luminosidades y detectar variaciones que podían pasar inadvertidas. En pocos días, el próximo 12 de diciembre, se cumplirá un nuevo aniversario de su fallecimiento en 1921 a la joven edad de 53 años.

El descubrimiento en Perú

Su contribución más importante surgió del estudio de las estrellas variables de las Nubes de Magallanes, fotografiadas desde la estación Boyden del observatorio, en Arequipa, Perú.

Leavitt identificó 1.777 estrellas cuyo brillo cambiaba periódicamente. En 1908 publicó los primeros resultados y observó que las estrellas más luminosas tenían ciclos de variación más prolongados.

En 1912 profundizó esa investigación con 25 estrellas variables de la Pequeña Nube de Magallanes, conocidas como cefeidas. Al comparar sus períodos de pulsación con su luminosidad, encontró una relación regular: cuanto más tiempo tardaban en completar un ciclo, mayor era su brillo real.

La particularidad de aquellas estrellas era que, al pertenecer a una misma nube, estaban prácticamente a igual distancia de la Tierra. Eso permitía comparar sus luminosidades sin que la distancia interfiriera en la observación.

Leavitt había encontrado una regla para conocer cuánto brillaba realmente una estrella a partir del tiempo que tardaba en variar su luz. El descubrimiento abrió una nueva posibilidad para medir distancias en el universo.

La herramienta que permitió descubrir otras galaxias

Hasta entonces, los astrónomos utilizaban principalmente el paralaje para calcular distancias estelares, un procedimiento que funcionaba con objetos relativamente cercanos. La relación descubierta por Leavitt ofrecía otro camino: si se conocía la luminosidad real de una cefeida y se la comparaba con el brillo que llegaba a la Tierra, era posible estimar su distancia.

El método necesitaba una calibración inicial, que aportó el astrónomo danés Ejnar Hertzsprung mediante mediciones de paralaje. Harlow Shapley también utilizó esa relación para estimar las dimensiones de la Vía Láctea.

La prueba más trascendente llegó en octubre de 1923. Desde el Observatorio de Monte Wilson, en California, Edwin Hubble identificó una cefeida en Andrómeda. Al aplicar el método desarrollado a partir del trabajo de Leavitt, calculó que se encontraba mucho más allá de los límites de nuestra galaxia.

La conclusión modificó la concepción del cosmos: Andrómeda no era una nebulosa dentro de la Vía Láctea, sino otra galaxia. El universo conocido era mucho más grande de lo que se pensaba.

Con nuevas observaciones de cefeidas y las mediciones de velocidad realizadas por Vesto Slipher, Hubble avanzó en sus investigaciones sobre la expansión del universo. El trabajo de Leavitt había proporcionado una herramienta indispensable para esa transformación científica.

Una contribución que no llegó a ver

En 1921, Leavitt fue nombrada jefa de fotometría estelar del Observatorio de Harvard. Sin embargo, murió de cáncer el 12 de diciembre de ese año, en Cambridge, a los 53 años.

Cuatro años después, el matemático sueco Gösta Mittag-Leffler escribió al observatorio con la aparente intención de proponerla para el Premio Nobel. Desconocía que había fallecido. La distinción no puede concederse a título póstumo.

Su nombre permanece en un asteroide, el 5383 Leavitt, y en un cráter de la Luna. También quedó asociado a la relación entre el período de pulsación y la luminosidad de las cefeidas.

Durante años, su trabajo consistió en examinar fotografías y comparar puntos de luz. En esas imágenes encontró una regularidad que permitió a otros astrónomos mirar mucho más lejos. La noche en que la humanidad descubrió que el universo contenía otras galaxias, la clave matemática ya había sido encontrada por ella.