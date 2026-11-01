¿La plata es de los dos? El dinero, una de las cuentas pendientes de la pareja

Compartir una casa, organizar las vacaciones, pagar el supermercado o decidir si es momento de cambiar el auto. En una pareja, buena parte de la vida cotidiana pasa por decisiones que tienen un costo económico. Sin embargo, mientras se conversa sobre dónde vivir, qué hacer el fin de semana o qué proyectos encarar, hay una pregunta que muchas veces queda sin respuesta: ¿cómo se organiza la plata de los dos?

Algunas personas juntan sus ingresos en una cuenta común y resuelven todos los gastos desde allí. Otras dividen las cuentas, se reparten los servicios o acuerdan que cada integrante aporte una parte proporcional de lo que gana. También están quienes prefieren mantener sus finanzas separadas y compartir únicamente los gastos de la casa.

Para Matías Pianesi, asesor en planificación financiera, una de las principales dificultades que encuentra en las parejas es la falta de comunicación sobre los ingresos, los gastos y las expectativas de cada uno. “Los principales problemas que identifico que no haya claridad o un buen entendimiento desde el vamos de cómo van a ser los manejos en la pareja”, señala. La cuestión, explica, es que las decisiones económicas individuales terminan repercutiendo en la otra persona, especialmente cuando existe convivencia y una parte importante de los ingresos se destina a sostener una vida en común.

En ese escenario, muchas parejas construyen una suerte de contrato implícito: uno paga la luz, el otro el gas; uno se ocupa del alquiler y el otro de la comida. El acuerdo parece sencillo y puede funcionar durante bastante tiempo. Pero si no existe un seguimiento de lo que aporta cada uno, las diferencias se acumulan. Si nadie vuelve sobre esos acuerdos, la distribución inicial puede terminar siendo injusta.

“En el acumulado, día a día, semana a semana, mes a mes, empieza a ser dispar”, advierte Pianesi. Esa diferencia no siempre se percibe de inmediato: uno puede terminar compensando los gastos del otro sin que exista una decisión explícita al respecto. Con el tiempo, lo que comenzó como una forma práctica de organizarse puede convertirse en un motivo de reproches.

Cuando compartir también significa asumir los errores del otro

La idea de que la plata es de los dos suele expresar confianza y compromiso. Pero compartir el dinero no garantiza que las dos personas tengan los mismos hábitos ni que estén de acuerdo sobre cómo gastarlo.

“Cuando la plata es de los dos, no necesariamente implica que las decisiones son conjuntas”, plantea Pianesi. Las consecuencias, en cambio, sí pueden ser compartidas. Si una persona tiene dificultades para controlar sus consumos, no lleva un registro de sus gastos o posterga sistemáticamente el ahorro, el impacto puede alcanzar a ambos integrantes.

La situación se vuelve más delicada cuando uno tiene una conducta financiera ordenada y el otro no. Pianesi considera que el acuerdo de compartir la plata necesita una definición más concreta. No alcanza con asumir que todo pertenece a ambos: hace falta establecer qué significa eso en la práctica, qué gastos se afrontarán en conjunto, cuáles serán individuales y cómo se tomarán las decisiones importantes.

La discusión no se limita a cuánto dinero entra y cuánto sale. También involucra el estilo de vida que una pareja quiere sostener, los consumos a los que está dispuesta a renunciar y los proyectos que busca financiar. Una salida, una compra o unas vacaciones pueden tener sentidos distintos para cada integrante. Si esas diferencias no se conversan, el desacuerdo económico puede terminar expresándose como un conflicto personal.

Hay, además, una diferencia importante entre las parejas que llegan holgadas a fin de mes y aquellas cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos. Cuando sobra dinero, una decisión poco eficiente puede traducirse en ahorrar un poco menos. Cuando el presupuesto es ajustado, en cambio, el mismo desorden puede obligar a restringir consumos esenciales o postergar decisiones relevantes.

Por eso, para el asesor, la organización financiera no debería quedar reservada para los momentos de crisis. Es necesario hablar antes de que aparezca el problema y volver a hacerlo cuando las circunstancias cambian.

Ganar distinto no significa aportar lo mismo

Dividir todos los gastos por mitades parece una solución sencilla, pero no necesariamente representa un reparto equitativo. Si una persona gana el doble que la otra, pagar la misma cantidad de alquiler, servicios y comida supone un esfuerzo económico muy distinto. “Cuando hay sueldos diferentes y es notable, lo ideal sería que esa proporcionalidad pueda ser trabajada desde el gasto para que quien gana menos, proporcionalmente, tenga que aportar menos”, sostiene Pianesi.

El asesor propone tomar como referencia el peso que representa el ingreso de cada integrante sobre el total de la pareja. Por ejemplo, si una persona gana $500.000 y la otra $1.000.000, entre ambas reúnen $1.500.000. La primera aporta un tercio de los ingresos familiares y la segunda, dos tercios. Una alternativa es distribuir los gastos comunes con esa misma proporción, en lugar de dividirlos automáticamente por mitades.

Así, si el alquiler cuesta $600.000, el aporte sería de $200.000 para quien gana $500.000 y de $400.000 para quien cobra $1.000.000. La cuenta no elimina todas las diferencias, pero permite que el esfuerzo sea más parecido en relación con los ingresos de cada uno.

La misma lógica puede aplicarse a los servicios, los alimentos, el combustible, los seguros y otros gastos compartidos. No se trata de imponer una fórmula matemática a todos los vínculos, sino de contar con una referencia para discutir qué resulta justo y sostenible.

También hay que considerar que los ingresos no siempre son estables. Una persona puede trabajar de manera independiente, atravesar un período de menor actividad o perder el empleo. Otra puede estar estudiando, desarrollándose profesionalmente o comenzando una nueva etapa laboral. En esos casos, el acuerdo tendrá que adaptarse a la situación.

Si uno de los integrantes cobra de manera variable, Pianesi sugiere utilizar un promedio de los últimos tres o seis meses como referencia para estimar los ingresos. De ese modo, la distribución de los gastos no depende exclusivamente de lo que se cobró en un mes excepcional.

Lo fundamental es que la regla sea conocida y aceptada por ambos. “Que estén de acuerdo, que sea justo y que sea acorde a lo que en el momento cada uno va sintiendo que es correcto o prudente”, resume.

¿Y el ahorro?

Muchas personas esperan terminar el mes para separar lo que quedó disponible, pero esa estrategia puede fallar cuando los gastos cotidianos consumen todo el ingreso.

Pianesi propone invertir el orden: en lugar de ahorrar únicamente si sobra dinero, definir desde el principio cuánto se destinará a ese objetivo, siempre después de considerar los gastos esenciales y las posibilidades reales del presupuesto.

La idea es sencilla. Si una pareja quiere reunir dinero para las vacaciones, cambiar el auto o comprar un terreno, necesita transformar ese proyecto en una meta concreta. Una vez estimado el costo, puede calcular cuánto debería reservar cada mes para alcanzarlo.

Separar ese dinero de la cuenta destinada al consumo cotidiano ayuda a evitar que se utilice para compras que no estaban previstas. Si el ahorro permanece mezclado con el saldo disponible, es más fácil gastar sin advertir cuánto se está comprometiendo del objetivo futuro.

Pero también en este punto aparece una cuestión de pareja: ¿quién ahorra y cuánto? Si una persona se priva de consumos para guardar dinero mientras la otra gasta todo lo que cobra, el esfuerzo puede resultar desigual. Y si el ahorro está destinado a un proyecto común, esa diferencia puede generar malestar cuando llega el momento de utilizarlo.

Por eso, el objetivo, los aportes y el uso de esos fondos deberían conversarse de antemano. No es indispensable que ambos ahorren exactamente la misma cantidad, especialmente cuando sus ingresos son distintos. Sí es importante que conozcan el acuerdo y comprendan qué esfuerzo está haciendo cada uno.

La comunicación es el punto de partida, pero también una tarea que debe sostenerse en el tiempo. Hablar de plata no consiste solamente en decidir quién paga cada cuenta: implica acordar qué vida se quiere llevar, cómo se repartirán los esfuerzos y qué lugar tendrán los proyectos individuales y compartidos.

CUADRO 1

Tres formas de organizar la plata en pareja

Una cuenta común: Ambos integrantes reúnen sus ingresos y utilizan ese fondo para pagar los gastos cotidianos y los proyectos compartidos. Requiere acordar qué consumos se afrontan con ese dinero y cómo se controla el presupuesto.

Gastos divididos por mitades: Cada integrante aporta el 50% de los gastos comunes. Puede resultar práctico cuando los ingresos son similares, pero generar desequilibrios cuando existe una diferencia salarial importante.

Aportes proporcionales a los ingresos: Cada persona contribuye según el porcentaje que representa su sueldo sobre el ingreso total de la pareja. Permite distribuir el esfuerzo de acuerdo con la capacidad económica de cada uno.

CUADRO 2 - Cómo calcular un aporte proporcional

Un ejemplo para una pareja cuyos integrantes ganan $500.000 y $1.000.000 mensuales.

Ingreso total: $1.500.000.

Aporte proporcional de quien gana $500.000: 33,3%.

Aporte proporcional de quien gana $1.000.000: 66,7%.

Si los gastos comunes suman $600.000: el primero aporta $200.000 y el segundo, $400.000.

La distribución busca que cada integrante destine una proporción similar de sus ingresos a los gastos compartidos, en lugar de afrontar necesariamente la misma suma.

Importante: los porcentajes son una referencia para conversar y pueden adaptarse a la realidad económica de cada pareja.

CUADRO 3 - Cinco preguntas para hablar de dinero

Antes de que las cuentas se conviertan en un conflicto, conviene conversar sobre:

¿Cuánto gana cada uno? Conocer los ingresos permite dimensionar la capacidad económica real de la pareja.

¿Cómo se reparten los gastos? Es importante saber quién paga cada cosa y cuánto representa ese aporte sobre el ingreso individual.

¿Qué estilo de vida quieren sostener? Vivienda, salidas, vacaciones y consumos cotidianos forman parte de un presupuesto común.

¿Cuánto quieren ahorrar y para qué? Definir objetivos concretos ayuda a transformar una intención en un plan.

¿Cuándo van a revisar el acuerdo? Un cambio laboral, una caída de ingresos o un nuevo proyecto pueden exigir otra distribución.

"Es importante generar el espacio para conversar sobre qué gastos hacemos a lo largo del mes, qué metas queremos que se cumplan, qué estándar de vida queremos mantener. La comunicación es fundamental" Matías Pianesi, Asesor en Planificación Financiera