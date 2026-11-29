Mientras las compras en plataformas del exterior superan los US$ 100 millones mensuales y surgen locales físicos con largas filas para revender mercadería importada, comerciantes y referentes empresarios de La Plata denuncian una asimetría tributaria del 60%, pérdida de empleos formales y una invasión de productos de baja calidad.

Caminar por el casco urbano de La Plata ofrece hoy una postal que ilustra el impacto de una apertura comercial sin precedentes. Mientras las vidrieras de los históricos centros comerciales a cielo abierto de Calle 8 y 12 intentan resistir una retracción profunda del consumo interno, las camionetas de correos privados frenan constantemente en los edificios para entregar bolsas opacas y cajas internacionales. A pocos metros, en galerías y locales de la zona céntrica, un nuevo fenómeno comercial acapara la atención: tiendas físicas especializadas en la reventa masiva de artículos importados directo de origen que, con pasillos repletos y largas colas en las cajas, replican en el plano presencial el furor de plataformas como Shein y Temu.

Adentro de esos paquetes y de esos mostradores no vienen prendas confeccionadas en talleres bonaerenses ni manufactura nacional, sino mercadería ingresada bajo el régimen de pequeños envíos por sistema courier; que permite paquetes de hasta 50 kilos y un valor máximo de US$ 3.000; o canales de importación que desafían de lleno a la producción local.

CIFRAS RÉCORD FRENTE A UN COMERCIO EN RETIRADA

Los números del comercio exterior reflejan una aceleración que asfixia al mercado interno. Solo en el mes de julio, las compras en plataformas del exterior representaron US$ 107 millones, un 15% más que en el mismo mes del año anterior. Este volumen se mantiene por encima de la barrera de los US$ 100 millones mensuales, llevando el acumulado de los primeros siete meses a US$ 751 millones (un 83,9% más que entre enero y julio del año pasado).

La proyección inmediata enciende todas las alarmas en la industria: restan apenas US$ 143 millones para equiparar el total importado en todo el 2025, que cerró en US$ 894 millones. El volumen necesario para igualar la cifra del año pasado se alcanzará con las operaciones consolidadas entre agosto y septiembre, superando con amplio margen al año previo mucho antes de diciembre.

A nivel local, el impacto ya quedó plasmado en las estadísticas. Según los relevamientos realizados por la Cámara de Comercio e Industria de La Plata junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, las ventas vienen retrocediendo de manera sostenida en los primeros tres trimestres del año, con una caída promedio del 15% registrada en el último trimestre analizado (julio, agosto y septiembre).

Diego Piancazzo, contador público y gerente de la entidad mercantil platense, explica cómo este esquema rompe la cadena de valor tradicional: “La apertura de importaciones afectó de manera directa a las industrias y los comercios de la ciudad, porque antes el que podía traer productos era el primer eslabón de la cadena, que a su vez vendía a las etapas sucesivas hasta llegar al consumidor final. Hoy en día los consumidores finales pueden traer productos de manera directa y a un costo inferior, lo que hace que se eliminen intermediarios”.

Para Piancazzo, la combinación entre este acceso directo y la retracción del bolsillo local resulta letal: “Esta posibilidad, sumada a la pérdida del poder adquisitivo, hace que los comercios vendan menores cantidades de productos, lo que en algunos casos se traduce en el cierre de locales y pérdida de puestos de trabajo”.

En el día a día de los mostradores platenses, el diagnóstico es igual de crudo. Martín Bizet, comerciante de la ciudad de la zona de City Bell, no duda al evaluar el impacto sobre la actividad: “Lo destruyó. Caímos en una recesión histórica, provocando muchos cierres y pérdida de empleos formales”. En su propio comercio, la retracción se traduce en números críticos: “Han caído muchísimo las ventas, a niveles muy difíciles de seguir”, advierte Bizet, quien además cuestiona el estándar de la mercadería que inunda el mercado bajo esta modalidad: “Hay de todo, pero la mayoría es de mala calidad”.

UNA COMPETENCIA DESLEAL: EL PESO DE LOS IMPUESTOS

Desde las entidades empresariales de la ciudad trazan una distinción clara entre la importación formal y el fenómeno de las plataformas asiáticas. Valentín Chans, representante del Centro Comercial de Calle 8 e integrante de la Federación Empresaria La Plata (FELP), explica que el comercio local no objeta las importaciones que ingresan por el canal legal: “Esas operaciones bajan costos para vender más barato y tener variedad, pero pagan todo tipo de impuestos: aranceles, Ingresos Brutos, Ganancias, Bienes Personales e IVA”.

El conflicto radica en la asimetría fiscal con el modelo puerta a puerta de origen chino. “Toda esa mercadería que va directamente desde Shein o Temu al consumidor final no paga ningún tipo de impuesto de importación, ni aranceles, ni IVA, ni Ingresos Brutos. Los costos son totalmente inferiores porque en la Argentina la carga tributaria ronda el 60%”, detalla Chans.

Para el dirigente empresario, el mecanismo distorsiona por completo las reglas de juego: “Funciona como una competencia totalmente desleal que viene desde una fábrica en China, con precios de dumping directo al consumidor final, sin tributar nada y donde el Estado tampoco recauda. Mientras tanto, el comerciante de a pie tiene que afrontar ese 60% de carga tributaria, alquileres y sostener puestos de trabajo en el país. Es imposible competir con estas plataformas”.

EL DESPLOME TEXTIL Y EL MITO DE LA OFERTA

La advertencia de los referentes comerciales platenses encuentra respaldo en el derrumbe de la cadena productiva nacional. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advierte que el sector atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. En abril, se contabilizaron 95.094 trabajos registrados, lo que implica una pérdida de 15.468 empleos en comparación con abril de 2025. Con un goteo sostenido de 1.200 despidos en promedio por mes, la utilización de la capacidad instalada cayó al 42% y ya cerraron 330 establecimientos textiles en el último año.

Frente a este escenario, el sector textil nacional registró las menores variaciones de precios del período en un intento desesperado por retener ventas (aumentó un 11,9% anual, un tercio menos que la inflación), pero el esfuerzo resulta insuficiente frente a estructuras exentas de costos locales.

Incluso entre los usuarios digitales platenses, la experiencia con estas aplicaciones expone un consumo impulsivo y muchas veces desvinculado de la durabilidad textil. En una consulta realizada a través de redes sociales, más del 40% de los encuestados reconoció que estas plataformas ocupan la mitad de su tiempo en pantalla. Matías (34) cuenta que navega de manera automática en Shein seleccionando objetos que no necesita y que tampoco tiene dinero para comprar, atrapado en el diseño algorítmico. Por su parte, Melina Morano (26), quien admite pedir únicamente pequeños accesorios de computadora en Temu, marca un límite claro respecto a la indumentaria: prefiere evitar la compra textil en estas plataformas asiáticas y viajar una vez al año al circuito comercial de Flores o Avellaneda para adquirir ropa nacional.

EL "EFECTO TEMU" EN EL TRABAJO LOCAL: ESTANDARIZACIÓN Y DESCARTE

La onda expansiva de este modelo de consumo rápido y descartable llegó también a los emprendedores independientes y creativos de la ciudad, alterando la valoración del oficio y los materiales.

Clara, socióloga y ceramista platense, advierte desde su propio emprendimiento cómo la lógica de las plataformas asiáticas deterioró la relación con los productos y con quienes los fabrican. Al acercarse a comprar cerámica artesanal, los clientes exhiben pretensiones moldeadas por el catálogo industrial: “Pretenden la parte artesanal pero a la vez una copia exacta de una foto que te envían como referencia, dejando totalmente al margen la potencia del trabajo creativo, que es que esté la parte del artista, la diferencia de no hacerlo de manera seriada”, explica.

Además de exigir la estandarización propia de una fábrica masiva, el regateo se volvió una práctica habitual frente al productor local, sumado a una ansiedad por los tiempos de entrega. “Al haber un contacto humano te regatean mucho el precio y a la vez no quieren esperar los tiempos de envío de Temu, exigiendo que el tiempo de elaboración manual sea todavía menor”, señala la profesional, quien concluye que el algoritmo erosionó la tolerancia y el respeto por el trabajo humano: “Hay muy poca tolerancia al trato humano en una interacción de compra; ya se perdió la costumbre de que no estás hablando con un bot”.

CAMBIO DE ÉPOCA

Nos encontramos en un tiempo donde el scrolleo es la norma y las plataformas de compras no son la excepción. Desde EL DIA realizamos una encuesta mediante redes sociales donde se expone que entre las cien personas encuestadas, más de la mitad pasan horas en plataformas asiáticas llenando los carritos y no comprando nada. Existe un deseo de aspirar constantemente a una forma de vida y a productos que nunca llegaremos a tener. Ni hablar de la situación de endeudamiento que causa el fogoneo de este tipo de aplicaciones donde se impulsan las compras mediante publicidades engañosas y promociones que prometen productos gratis o con grandes descuentos.

El avance de las plataformas transfronterizas y de los locales de reventa de mercadería importada consolida un modelo basado en la exención impositiva de origen, la baja durabilidad y el descarte rápido. Mientras las filas se multiplican frente a los mostradores de productos importados, la industria nacional, el diseño independiente y el comercio tradicional platense enfrentan el desafío crítico de sobrevivir a una competencia asimétrica que pone en jaque el empleo y la producción local.