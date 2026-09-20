Las advertencias desde Silicon Valley

Jacob Coxon, de 27 años, trabajó en OpenAI y Anthropic antes de renunciar a esta última empresa. Su salida se produjo después de cuestionar que los laboratorios compitan por sistemas capaces de mejorar sus propias capacidades sin haber resuelto cómo mantenerlos bajo control.

Coxon afirmó que los desarrolladores creen que la inteligencia artificial podría destruir a la humanidad y advirtió sobre ataques informáticos de gran alcance.

Evan Hubinger, integrante de Anthropic, también publicó que considera posible una extinción humana y estimó personalmente una probabilidad superior al 10% durante la próxima década. Son estimaciones de especialistas y no un consenso científico.