Las firmas de la memoria: el lenguaje secreto grabado en las fachadas platenses

En una caminata por La Plata hay detalles que suelen quedar fuera del recorrido habitual. La atención se detiene en las diagonales, las plazas, los árboles y las fachadas de los edificios más reconocidos. Pero también hay marcas más pequeñas, muchas veces a la altura de los ojos, que cuentan otra parte de la historia urbana: los nombres de quienes proyectaron y construyeron las casas y edificios que todavía forman parte del paisaje cotidiano.

En portones, columnas y paredes aparecen inscripciones que identifican a arquitectos, maestros mayores de obras y empresas constructoras. Algunas están grabadas directamente sobre el revoque; otras, en placas de mármol o piedra. Son firmas que resistieron el paso del tiempo y que permiten reconocer una práctica habitual durante las primeras décadas del siglo XX: dejar constancia de la autoría de una obra en la propia fachada.

En una Ciudad cuya identidad arquitectónica se construyó también a partir de los detalles, estas inscripciones funcionan como pequeños registros de época. No son solamente referencias comerciales. Detrás de cada nombre hay un oficio, una forma de trabajar y una manera de entender la construcción.

Una firma como tarjeta de presentación

Durante las primeras décadas del siglo pasado, cuando La Plata continuaba expandiéndose más allá de su núcleo fundacional, arquitectos, constructores y empresas buscaban dejar su marca en las edificaciones. La firma sobre el frente era una forma de identificar al responsable de la obra y, al mismo tiempo, de exhibir su trabajo ante los vecinos y los potenciales clientes.

Una de esas inscripciones puede encontrarse en una fachada con la leyenda: “E. TOMASSONI - CONST - 40 Nº 969 - U.T. 4213”. La tipografía, incorporada a la mampostería, reúne en unas pocas palabras los datos de quien estuvo detrás de la construcción.

La referencia a la calle 40 y el número 969 permiten ubicar la dirección del constructor, mientras que la sigla U.T. remite a la Unión Telefónica, una de las compañías que prestaron el servicio de comunicaciones en el país durante buena parte de la primera mitad del siglo XX. El número 4213 era, en ese contexto, el contacto telefónico para llegar a su oficina o taller.

La inscripción reunía así dos funciones: identificaba al responsable de la obra y ofrecía una vía de contacto. Una forma de publicidad permanente, incorporada a una construcción que podía seguir exhibiendo el nombre de su autor durante décadas.

Los nombres detrás de los edificios

Con el avance del siglo XX también cambiaron los lenguajes arquitectónicos. Las molduras y los recursos ornamentales de las primeras construcciones fueron dando lugar a líneas más simples, materiales y soluciones vinculadas con el Art Déco y el racionalismo. Las firmas acompañaron esa transformación.

En algunas fachadas aparecen placas rectangulares, de mármol o símil piedra, con nombres de empresas constructoras. Una de ellas lleva la inscripción “DANERI MOIRANO Y CÍA - EMP. CONSTR.”. Su presencia permite reconocer otra modalidad de trabajo: la de las firmas que participaron en la construcción de edificios de departamentos y viviendas particulares a medida que la ciudad crecía y se densificaba.

El cambio de soporte también habla de una época. Frente a las inscripciones integradas al revoque, las placas de líneas rectas y superficies pulidas se incorporaron a una arquitectura que comenzaba a dejar atrás parte de la ornamentación más recargada. Sin embargo, se mantenía una costumbre: hacer visible quién había construido.

Arquitectos y constructores, una autoría compartida

Hay fachadas en las que las firmas aparecen de manera conjunta o en accesos contiguos. En esos casos, la lectura de los nombres permite distinguir dos responsabilidades diferentes dentro del proceso de edificación: la del profesional que proyectaba el inmueble y la del constructor que llevaba adelante la obra.

Las inscripciones de “R. OLIVIERI / ARQ.º” y “A. ANTONUCCI / CONSTR.” son un ejemplo de ese vínculo. Una identifica al arquitecto; la otra, al responsable de la construcción. No se trata de un detalle menor. Detrás de cada edificio había un trabajo que reunía el diseño, la planificación y la ejecución material, tareas que podían estar a cargo de personas o equipos diferentes.

También aparece el nombre de José Gatti, otro de los arquitectos cuya firma quedó incorporada al paisaje urbano. Son referencias que, vistas en conjunto, permiten reconstruir un mapa de profesionales y constructores que participaron en la transformación de La Plata, aunque muchos de esos nombres hoy pasen inadvertidos para quienes transitan las mismas calles.

Una historia escrita en las paredes

Las firmas sobreviven en medio de las transformaciones de la Ciudad. Algunas permanecen intactas; otras quedaron parcialmente ocultas por intervenciones posteriores o por el deterioro de los materiales. En todos los casos, forman parte de un patrimonio cotidiano que no siempre recibe la misma atención que los edificios emblemáticos.

Su valor está también en la escala. No hacen falta grandes monumentos para encontrar rastros de la historia arquitectónica platense. A veces alcanza con detenerse frente a una puerta, observar el costado de una entrada o mirar con atención una placa incorporada a la fachada.

En esos nombres aparecen los oficios que hicieron posible la ciudad construida. Arquitectos, maestros mayores de obras y empresas que dejaron una señal de su paso en las viviendas y edificios que todavía habitamos y recorremos. Una memoria discreta, grabada en los muros, que permite mirar las calles de La Plata desde otro lugar.