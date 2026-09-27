Las flores que se multiplican solas y llenan de color el jardín

Con la llegada de la nueva estación, el jardín vuelve a ocupar un lugar central en la casa. Los canteros recuperan el color, aparecen nuevos brotes y las flores empiezan a modificar el aspecto de los espacios exteriores. Para quienes disfrutan de ese cambio pero no quieren dedicar demasiado tiempo a plantar y mantener nuevas especies cada temporada, existe una alternativa: elegir plantas capaces de reproducirse por sí mismas.

La llamada autosiembra es un mecanismo natural por el cual algunas plantas producen semillas que caen al suelo y germinan sin intervención. El viento y los pájaros también pueden ayudar a trasladarlas hacia otros sectores. Por eso, una planta que apareció un año en determinado rincón puede dar lugar a nuevos ejemplares en lugares diferentes durante las temporadas siguientes.

El resultado es un jardín que no permanece exactamente igual. Las flores pueden ocupar espacios disponibles, aparecer alrededor de las plantas originales y generar una composición que cambia con el tiempo. No hace falta replantar cada temporada para conservar un espacio colorido.

FLORES PARA DEJAR QUE EL JARDÍN HAGA SU PARTE

Entre las especies que se destacan por esta capacidad está la aguileña, reconocible por sus flores con espolones nectaríferos. Además de su valor ornamental, sus flores atraen colibríes, mariposas y abejas. Se adapta a diferentes condiciones de luz y suelo y puede volver a aparecer mediante la caída de sus propias semillas.

La caléndula es otra alternativa para sumar color. Sus flores amarillas y anaranjadas pueden reproducirse fácilmente mediante semillas y ocupar macizos y huertos sin necesidad de una intervención permanente. También atrae polinizadores y su aroma puede ayudar a repeler algunos insectos.

Para un jardín de aspecto más espontáneo aparece la borraja, de flores azuladas. Es una planta capaz de tolerar suelos pobres y períodos de sequía. Sus semillas pueden terminar cerca de la planta madre o desplazarse hacia otros lugares por acción del viento o los pájaros.

Las amapolas también forman parte de este grupo. Sus flores aportan colores intensos y delicados, mientras que sus semillas pueden dispersarse naturalmente con el viento. Tanto la amapola común como la de California pueden volver a brotar año tras año y requieren pocos cuidados.

Otra especie es el cosmos, de flores rosadas y capacidad para desarrollarse en distintos tipos de suelo y climas. Sus semillas germinan con facilidad durante la primavera, lo que permite que aparezcan nuevas plantas sin tener que volver a sembrarlas manualmente.

La verbena aporta racimos de flores violetas y una floración que puede extenderse desde la primavera hasta el otoño. También se auto-siembra con facilidad y puede atraer mariposas y colibríes. Su resistencia al calor y a la sequía la convierte en una alternativa para mantener el color durante buena parte de la temporada.

El amaranto, por su parte, se distingue por sus inflorescencias de tonos burdeos. Su capacidad de autosiembra es especialmente marcada y puede hacer que la planta se extienda por distintas zonas. Algunas de sus variedades, además de ornamentales, son comestibles.

La dedalera completa este grupo con sus altas espigas de flores tubulares, que pueden ser rosadas, violetas o blancas. Es una planta bienal: desarrolla sus hojas durante el primer año y florece durante el segundo, después de lo cual deja semillas que facilitan su reaparición. Es habitual en jardines rústicos y bordes, aunque todas sus partes son tóxicas.

UN JARDÍN QUE CAMBIA CON CADA TEMPORADA

Una de las particularidades de las plantas que se reproducen mediante autosiembra es que permiten reducir la necesidad de replantar. Una vez que se establecen, pueden volver a ocupar los espacios que encuentran adecuados y completar sectores que habían quedado vacíos.

Eso también puede modificar la estética del jardín. En lugar de mantener siempre una distribución idéntica, las flores aparecen en distintos puntos y generan un paisaje menos rígido. Algunas pueden crecer cerca de la planta madre y otras surgir a cierta distancia, dependiendo de cómo se hayan desplazado las semillas.

Por eso, estas especies pueden resultar especialmente interesantes para quienes buscan un jardín con una apariencia más natural y cambiante. La intervención del jardinero sigue siendo necesaria para ordenar y cuidar el espacio, pero una parte del proceso queda en manos de la propia planta.

La autosiembra también puede aportar diversidad. Las flores ofrecen recursos para distintos polinizadores y contribuyen a que el jardín mantenga actividad y variedad.

EL MUSCARI, OTRA OPCIÓN PARA LA PRIMAVERA

Entre las plantas que pueden sumar color durante esta época también aparece el muscari, conocido como jacinto uva. Es una especie bulbosa que produce pequeños racimos de flores azuladas y puede utilizarse tanto en jardines como en balcones, terrazas y jardineras.

Su porte compacto permite plantarlo en canteros, borduras o al pie de arbustos. También puede crecer en macetas, siempre que tengan un buen drenaje. Los bulbos se entierran durante el otoño, a unos 10 centímetros de profundidad y dejando entre 5 y 7 centímetros de distancia entre ellos.

El exceso de agua es uno de sus principales enemigos. Necesita humedad, pero el suelo no debe quedar encharcado porque el bulbo puede pudrirse. Después de la floración, tampoco conviene cortar las hojas inmediatamente: deben secarse y ponerse amarillas de manera natural para que el bulbo pueda recuperar nutrientes y acumular reservas.

Una vez terminada la temporada, los bulbos pueden permanecer enterrados. Con el tiempo se naturalizan y pueden multiplicarse, de modo que la próxima primavera encuentre nuevamente al jardín preparado para llenarse de flores.