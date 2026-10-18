María Agustina Alda abrió su cuenta de Instagram durante la pandemia, aunque recién a partir de 2023 comenzó a dedicarle mucho más tiempo. Su incorporación a las redes estuvo ligada a las circunstancias de aquel período: con más tiempo en casa y una población que cocinaba con mayor frecuencia, encontró una oportunidad para compartir recetas, información nutricional y consultas online.

A diferencia de Martínez, que ya tenía interés en la comunicación digital antes de recibirse, Alda no había considerado las redes como una alternativa profesional durante sus estudios. Hace una década, recuerda, las plataformas apenas comenzaban a desarrollarse. La pandemia modificó ese escenario y la llevó a explorar una forma de trabajo que después profundizó.

Actualmente, Instagram es el espacio en el que se siente más cómoda y donde encuentra una mayor respuesta del público. “Las redes sociales me dan otra forma de mostrarme con los demás que disfruto mucho. Además, llegás a personas de todo el mundo y creás una comunidad que se vuelve fan de vos, de tu vida, tu día a día, tus mascotas. ¡Es genial!”, describe.

Esa cercanía, que puede incluir desde una explicación sobre alimentación hasta una escena cotidiana, forma parte de una dinámica en la que la audiencia no solo sigue información especializada, sino también a la persona que la produce.

Sin embargo, Alda advierte que la aparente espontaneidad de las publicaciones puede ocultar el trabajo que hay detrás. Pensar los temas, elaborar materiales, grabar, editar y sostener una frecuencia de publicación demanda tiempo y energía. “Las redes sociales son un trabajo oculto que demandan muchísimo tiempo y energía”, señala.

Por eso, aunque reconoce el potencial de estas plataformas para ganar visibilidad y generar confianza, también pone un límite a la idea de que todos los profesionales deben estar presentes. Un perfil puede ayudar a que más personas conozcan el trabajo de un nutricionista, pero su desarrollo depende de que exista interés y comodidad con esa forma de exposición.