Lelio Sánchez Un espacio para volver a correr

Comenzó a correr con Los Leones de la Patria alrededor de 2021, cuando terminaba la pandemia. Había practicado deportes desde chico y durante años jugó al fútbol para ciegos. Incluso había pasado por un club de atletismo en Mar del Plata. Llegar al grupo de La Plata le permitió retomar una actividad que siempre había disfrutado: correr.

El acercamiento se produjo por el boca a boca, a través de otros integrantes de la comunidad de personas ciegas y de compañeros del fútbol. Lo que encontró fue algo que iba más allá de la preparación física. Habla de un espacio de “contención”, de compañerismo y de familia, construido durante entrenamientos, carreras, viajes y encuentros fuera del deporte.

En su caso, el guía no es simplemente alguien que acompaña. Es una referencia indispensable para poder correr. Para ello, puede utilizar una cinta que une su mano con la del guía o correr junto a él sin estar atado, según la confianza y las características de cada atleta.

Actualmente se prepara junto a su guía Gustavo para la media maratón de Mar del Plata, que correrá por tercera vez, después de haber participado recientemente en los 15 kilómetros de Berisso. Para él, el grupo es “un espacio importante” para hacer lo que le gusta, entrenar, competir, viajar y compartir experiencias. También lo entiende como un lugar de aprendizaje permanente: “Todos los días está aprendiendo algo con la otra persona que tiene al lado”.