Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN

al final mueren los dos

adam silvera, puck

el gesto final

agustín de luca, la crujía

antes que se enfríe el café

toshikazu kawaguchi, plaza & janes

las gratitudes

delphine de vigan, anagrama

cadaver exquisito

agustina bazterrica, alfagura

el buen mal

samanta schweblin, random house

lo que podemos saber

ian mcewan, anagrama

la inquilina

freida mcfadden, suma de letras

la paciente silenciosa

alex michaelides, alfagüara

han cantado bingo

lana corujo, reservoir books

LIBROS – no FICCIÓN

una buena vida

daniel lópez rosetti, planeta

sesión abierta

noelia pace, V&R

la sociedad del cansancio

byung-chul han, herder

mi psicóloga me dijo

hoyer y yulibet, deja vu

la vida después de entender la ansiedad

sofía calvo, grijalbo

deja de ser tú

jose dispensa, grijalbo

liderazgo espiritual

esteban bullrich, aguilar

la felicidad

gabriel rolón, planeta

este dolor no es mío

mark wolynn, gaia ediciones

el camino del artista

julia cameron. aguilar