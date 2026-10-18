Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN
el canto invisible
claudia piñeiro, alfaguara
el dia de la trilla
rebecca yarros, planeta
antes de que se enfríe el cafe
toshikazu kawaguchi, plaza & janes
un día en la vida de clarita
rosa montero, alfaguara
una familia moderna
julia navarro, plaza & janes
CADÁVER EXQUISITO
AGUSTINA BAZTERRICA, alfagüara
la marca del psicópata
charlie donlea, motus
el buen mal
samanta schweblin, random house
DORAYAKI
DURIAN SUKEGAWA, CHAI EDITORA
la paciente silenciosa
alex michaelides, alfagüara
LIBROS – no FICCIÓN
Una buena vida
Daniel López Rosetti, Planeta
MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS
Manuel Garand, TEMAS DE HOY
sin respeto
byung chul han, paidós
borges
adolfo bioy casares, emecé
mi niñera de la kgb
laura ramos, lumen
LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO
BYUNG CHUL HAN, Herder
76
felipe pigna, planeta
la felicidad
gabriel rolón, planeta
MI PSICÓLOGA ME DIJO
K. HOYER y RG. YULIBETH, Déjà vu
hábitos atómicos
james clear, booket
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