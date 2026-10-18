Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN

el canto invisible

claudia piñeiro, alfaguara

el dia de la trilla

rebecca yarros, planeta

antes de que se enfríe el cafe

toshikazu kawaguchi, plaza & janes

un día en la vida de clarita

rosa montero, alfaguara

una familia moderna

julia navarro, plaza & janes

CADÁVER EXQUISITO

AGUSTINA BAZTERRICA, alfagüara

la marca del psicópata

charlie donlea, motus

el buen mal

samanta schweblin, random house

DORAYAKI

DURIAN SUKEGAWA, CHAI EDITORA

la paciente silenciosa

alex michaelides, alfagüara

LIBROS – no FICCIÓN

Una buena vida

Daniel López Rosetti, Planeta

MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS

Manuel Garand, TEMAS DE HOY

sin respeto

byung chul han, paidós

borges

adolfo bioy casares, emecé

mi niñera de la kgb

laura ramos, lumen

LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO

BYUNG CHUL HAN, Herder

76

felipe pigna, planeta

la felicidad

gabriel rolón, planeta

MI PSICÓLOGA ME DIJO

K. HOYER y RG. YULIBETH, Déjà vu

hábitos atómicos

james clear, booket