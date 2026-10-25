Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN
el canto invisible
claudia piñeiro, alfaguara
antes que se enfríe el café
toshikazu kawaguchi, plaza & janes
un día en la vida de clarita
rosa montero, alfaguara
una familia moderna
julia navarro, plaza & janes editorea
CADÁVER EXQUISITO
AGUSTINA BAZTERRICA, alfagüara
el día de la trilla
rebecca yarros, planeta
el gesto final
agustín de luca, crujía
la paciente silenciosa
alex michaelides, alfagüara
el quinto invitado
jenny knight, newton compton
el buen mal
samanta schweblin, random house
LIBROS – no FICCIÓN
Una buena vida
Daniel López Rosetti, Planeta
MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS
Manuel Garand, TEMAS DE HOY
mi niñera de la kgb
laura ramos, lumen
borges
adolfo bioy casares, emece
horóscopo chino
ludovica, ediciones b
la culpa (esa voz)
cynthia wila, paidós
si lo crees, lo creas
brian tracy, aguilar
la soledad
gabriel rolón, planeta
la felicidad
gabriel rolón, booket
el canto del cisne
Charles spencer, plaza & janes
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