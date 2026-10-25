Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN

el canto invisible

claudia piñeiro, alfaguara

antes que se enfríe el café

toshikazu kawaguchi, plaza & janes

un día en la vida de clarita

rosa montero, alfaguara

una familia moderna

julia navarro, plaza & janes editorea

CADÁVER EXQUISITO

AGUSTINA BAZTERRICA, alfagüara

el día de la trilla

rebecca yarros, planeta

el gesto final

agustín de luca, crujía

la paciente silenciosa

alex michaelides, alfagüara

el quinto invitado

jenny knight, newton compton

el buen mal

samanta schweblin, random house

LIBROS – no FICCIÓN

Una buena vida

Daniel López Rosetti, Planeta

MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS

Manuel Garand, TEMAS DE HOY

mi niñera de la kgb

laura ramos, lumen

borges

adolfo bioy casares, emece

horóscopo chino

ludovica, ediciones b

la culpa (esa voz)

cynthia wila, paidós

si lo crees, lo creas

brian tracy, aguilar

la soledad

gabriel rolón, planeta

la felicidad

gabriel rolón, booket

el canto del cisne

Charles spencer, plaza & janes