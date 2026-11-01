Libros más vendidos

Ficción
El canto invisible
Claudia Piñeiro, Alfaguara
Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero, Alfaguara
El día de la Trilla
Rebecca Yarros, Planeta
Una familia moderna
Julia Navarro, Plaza & Janes
Cadáver Exquisito
Agustina Bazterrica, Alfaguara
La marca del psicópata
Charlie Donlea, Motus
El quinto invitado
Jenny Knight, Newton Editores
La paciente silenciosa
Alex Michaelides, Debolsillo
El último tren a Estambul
Ayse Kulin, Newton Editores
El gesto final
Agustín De Luca, Crujía
No ficción
Una buena vida
Daniel López Rosetti, Planeta
Sin respeto
Han, Byung Chul, Paidós
El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl, Herder
Horóscopo chino 2027
Ludovica, Ediciones B
Deja de ser tu
Joe Dispenza, Grijalbo
La indómita luz
Pablo Plotkin, Universidad Diego Portales
Esa voz
Cynthia Wila, Paidós
Borges
Adolfo Bioy Casares, Emece
La sociedad del cansancio
Byung Chul Han, Herder
El rey loco
Jonatan Loidi, Set Editorial
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