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Libros más vendidos

El canto invisible
Los escalones

Por Redacción

Ficción

  1. Una hora antes del alba

Isabel Allende, Planeta

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Jorge Fernández Díaz, Planeta

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Claudia Piñeiro, Alfaguara

  1. Un día en la vida de Clarita

Rosa Montero, Alfaguara

  1. La hipótesis más peligrosa

Arturo Pérez - Reverte, Alfaguara

  1. Una corte de armonía rota

Sarah Maas, Planeta

  1. Las gratitudes

Delphine De Vigan, Anagrama

  1. El arquitecto del Teatro Colón

Daniel Balmaceda, Sudamericana

  1. Cadáver Exquisito

Agustina Bazterrica, Alfaguara

  1. El espejo de los finales infinitos

Stepahnie Garber, Puck

No ficción

  1. Galperín

Jairo Straccia, Sudamericana

  1. Horóscopo Chino 2027

Ludovica, Ediciones B

  1. Una buena vida

Daniel López Rosetti, Planeta

  1. Conversación con la oscuridad

Mariana Enríquez, Páginas de Espuma

  1. Deja de ser tu

Joe Dispensa, Grijalbo

  1. El hombre en busca de sentido

Viktor Frankl, Herder

  1. La sociedad del cansancio

Byung Chul Han, Herder

  1. Sin respeto

Byung Chul Han, Paidós

  1. Los escalones

Sylvester Stallone, Plaza & Janes

  1. Mi psicóloga me dijo

Hoyer & Yulibet, Deja Vu

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$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

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