Libros más vendidos

Ficción
- Una hora antes del alba
Isabel Allende, Planeta
- El hombre que quería matar a Pérez - Reverte
Jorge Fernández Díaz, Planeta
- El canto invisibñe
Claudia Piñeiro, Alfaguara
- Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero, Alfaguara
- La hipótesis más peligrosa
Arturo Pérez - Reverte, Alfaguara
- Una corte de armonía rota
Sarah Maas, Planeta
- Las gratitudes
Delphine De Vigan, Anagrama
- El arquitecto del Teatro Colón
Daniel Balmaceda, Sudamericana
- Cadáver Exquisito
Agustina Bazterrica, Alfaguara
- El espejo de los finales infinitos
Stepahnie Garber, Puck
No ficción
- Galperín
Jairo Straccia, Sudamericana
- Horóscopo Chino 2027
Ludovica, Ediciones B
- Una buena vida
Daniel López Rosetti, Planeta
- Conversación con la oscuridad
Mariana Enríquez, Páginas de Espuma
- Deja de ser tu
Joe Dispensa, Grijalbo
- El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl, Herder
- La sociedad del cansancio
Byung Chul Han, Herder
- Sin respeto
Byung Chul Han, Paidós
- Los escalones
Sylvester Stallone, Plaza & Janes
- Mi psicóloga me dijo
Hoyer & Yulibet, Deja Vu
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