Los malos hábitos detrás de la diabetes tipo 2 Comer mal, pasar horas sentado y no hacer ejercicio

Resolver el almuerzo con unas empanadas, acompañar la tarde con galletitas o bizcochitos y pasar buena parte del día sentado frente a una computadora son situaciones habituales para muchas personas. Entre las obligaciones laborales, los traslados y el poco tiempo disponible, la alimentación y la actividad física pueden quedar relegadas. Cuando estas conductas se sostienen en el tiempo, pueden contribuir al desarrollo de alteraciones metabólicas y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2.

“Muchas horas de trabajo te llevan a comer al paso, como unas empanadas, comida rápida, bizcochitos o galletitas. Aparte, pasamos muchas horas sentados”, observa Micaela Peñalba, licenciada en Nutrición de La Plata. La profesional vincula ese ritmo cotidiano con un desequilibrio entre la energía que se consume y la que se utiliza, especialmente cuando la alimentación de baja calidad se combina con el sedentarismo.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. Su desarrollo es multicausal: intervienen la predisposición genética, los antecedentes familiares y distintos factores ambientales y conductuales, entre ellos la alimentación, la actividad física y la presencia de sobrepeso u obesidad. Por eso, aunque los hábitos no explican por sí solos todos los casos, constituyen una dimensión importante tanto en la prevención como en el tratamiento.

El problema es que las alteraciones pueden avanzar durante un tiempo sin producir síntomas evidentes. En ese proceso, algunas personas presentan valores de glucosa por encima de los considerados normales, aunque todavía no alcancen los criterios para diagnosticar diabetes. Son situaciones que requieren evaluación y seguimiento, porque representan una oportunidad para intervenir antes de que la enfermedad se establezca.

Alejandrina G. Patitucci, endocrinóloga platense, explica que uno de los mecanismos centrales es la insulinorresistencia: el organismo pierde parte de su capacidad de responder adecuadamente a la insulina, la hormona que permite que la glucosa ingrese en las células para ser utilizada como fuente de energía. Con el tiempo, el páncreas puede perder capacidad para compensar esa resistencia y los niveles de azúcar en sangre elevarse de manera sostenida.

En la experiencia cotidiana de la consulta nutricional en La Plata, Peñalba también advierte que muchas personas no saben cómo actuar cuando aparecen las primeras alteraciones. Algunas creen que la solución consiste en eliminar por completo los carbohidratos, sin considerar que el abordaje requiere revisar el conjunto de la alimentación, el movimiento, el descanso y el estrés.

La prevención, entonces, no se limita a dejar de comer determinados productos ni a recurrir a una medicación cuando los análisis muestran un problema. Supone reconocer las señales de alerta, realizar los controles correspondientes y construir cambios que puedan sostenerse en el tiempo. En una rutina marcada por las obligaciones, el desafío consiste en encontrar formas de cuidar la salud metabólica sin reducirla a una lista de alimentos permitidos y prohibidos.

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El abordaje terapéutico actual es integral. Consiste en implementar cambios en el estilo de vida y, cuando el criterio médico lo requiere, en el uso de fármacos orientados a controlar la glucemia, mitigar la insulinorresistencia y reducir el exceso de tejido adiposo”

Alejandrina González Patitucci, Médica endocrinóloga

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Cada vez hay mas casos por el estilo de vida que se lleva en la actualidad: muchas horas de trabajo donde pasamos horas sentados, comida al paso, estrés y poco ejercicio”

Micaela Peñalba, Licenciada en Nutrición