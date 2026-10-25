Los talleres literarios mantienen vivo el amor por los libros en La Plata

En una época en la que todo parece exigir respuestas inmediatas, hay quienes siguen encontrándose para leer una novela, discutirla y escuchar qué tienen para decir los demás. En La Plata, tres talleres literarios sostienen esa práctica desde hace años, con grupos que crecieron, cambiaron de modalidad y encontraron nuevas formas de compartir la literatura.

Ficciones, coordinado por Adriana Rucci, Dolores Seghezzo y Mona Gamboa, profesoras de Letras, comenzó en 1997 y el año próximo cumplirá tres décadas. No Sirve para Florero, a cargo de Roxana D’Auro, nació en 2014 como una reunión entre amigas y hoy conecta participantes de distintas localidades. El espacio de Mercedes Pintos, con 16 años de trayectoria, combina lectura, análisis y otras expresiones artísticas.

Aunque cada propuesta tiene su identidad, las tres coinciden en que la continuidad depende de las personas que participan. Leer no es solamente terminar un libro: también es poner en común las impresiones, discutir interpretaciones y descubrir aspectos que podrían haber pasado inadvertidos. En esos encuentros, una opinión puede abrir una discusión y una lectura individual transformarse en una experiencia colectiva.