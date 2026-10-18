Madres e hijos Libros sobre el amor, las heridas y la memoria

La relación entre una madre y sus hijos es uno de los vínculos más explorados por la literatura. A lo largo de los años, novelas, autobiografías y cartas volvieron sobre ese territorio en el que conviven el amor, las expectativas, los desacuerdos y las distancias. También sobre aquello que muchas veces solo se comprende con el paso del tiempo: la historia de la mujer que existía antes de ser madre, las marcas que deja la crianza y las dificultades para conocer por completo a quienes tenemos más cerca.

En la literatura, la maternidad está lejos de ser una experiencia uniforme. Puede aparecer como refugio, fuente de conflictos, espacio de aprendizaje o recuerdo doloroso. Hay hijos que intentan comprender a sus madres cuando ya no están, otros que buscan reconciliarse con ellas y quienes descubren, frente a una situación límite, que la persona a la que creían conocer guarda zonas desconocidas.

En este Día de la Madre, seis libros proponen distintas entradas a ese universo. Desde la escritura autobiográfica de Annie Ernaux hasta las cartas de Charles Baudelaire, pasando por las ficciones de Milena Busquets, Samanta Schweblin, Tatiana Țîbuleac y Laura Cukierman -la lista podría ser vasta-, estas obras muestran que los vínculos familiares no siempre responden a las imágenes idealizadas, pero dejan huellas que persisten a lo largo de toda la vida.