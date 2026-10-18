Magnesio y descanso: qué muestran las investigaciones

El magnesio es un mineral esencial que interviene en cientos de procesos bioquímicos, entre ellos la función muscular, la transmisión nerviosa y la producción de energía. Su importancia para el organismo está ampliamente demostrada, pero sus efectos específicos sobre el sueño todavía generan interrogantes.

Una de las presentaciones que más popularidad adquirió es el glicinato o bisglicinato de magnesio, compuesto que combina el mineral con glicina, un aminoácido. Se comercializa principalmente como una alternativa para favorecer la relajación, disminuir las dificultades para dormir y mejorar la calidad del descanso.

Una investigación publicada en agosto de 2025 en la revista Nature and Science of Sleep evaluó a 155 adultos de entre 18 y 65 años que presentaban problemas de sueño. Durante cuatro semanas, un grupo recibió 250 miligramos diarios de magnesio elemental en forma de bisglicinato, mientras que otro consumió un placebo.

Los resultados mostraron una disminución promedio de 3,9 puntos en la escala de gravedad del insomnio entre quienes recibieron magnesio, frente a una reducción de 2,3 puntos en el grupo placebo. Aunque la diferencia fue estadísticamente significativa, los investigadores consideraron que el beneficio era pequeño.

Además, el estudio no permitió comprobar que el suplemento aumentara específicamente la duración del sueño profundo, ya que no se realizaron mediciones objetivas de las distintas fases del descanso.

Por eso, los especialistas señalan que todavía no puede afirmarse que el glicinato de magnesio mejore de manera sustancial el sueño profundo. Su consumo podría resultar más útil en personas con una ingesta insuficiente del mineral, aunque no reemplaza los tratamientos establecidos para el insomnio.

El exceso de magnesio procedente de suplementos puede provocar molestias gastrointestinales y representar un riesgo para personas con problemas renales, debido a la posibilidad de acumulación del mineral en el organismo.