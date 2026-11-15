Malvinas después de los 60: las heridas que todavía acompañan a los excombatientes

Los jóvenes que en 1982 fueron enviados a combatir a las Islas Malvinas hoy tienen alrededor de 60 y 70 años. Pasaron más de cuatro décadas desde el final de la guerra, pero el tiempo no necesariamente significó que sus consecuencias quedaran atrás. Para muchos excombatientes, las marcas de aquella experiencia siguen presentes en la vida cotidiana, afectan su salud física y mental y también atraviesan sus relaciones familiares.

La médica psiquiatra Marisol Amoreo, docente de la cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), trabaja con veteranos desde 2004. A lo largo de más de veinte años de atención pudo observar cómo evolucionaron algunas de las manifestaciones asociadas a la guerra y cuáles permanecen prácticamente intactas.

Uno de los fenómenos que identifica con mayor frecuencia es la persistencia de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Aunque no todos presentan actualmente un cuadro completo, sí aparecen manifestaciones aisladas que continúan condicionando sus vidas.

La hiperalerta es una de ellas. Durante su trabajo en el Hospital Naval, Amoreo recuerda que, cuando se escuchaba la llegada de un helicóptero, algunos veteranos interrumpían inmediatamente lo que estaban haciendo para acercarse a mirar. Algo similar ocurre con los fuegos artificiales, determinados sonidos y olores que pueden remitirlos a situaciones vividas durante el conflicto.

Los trastornos del sueño también siguen presentes: insomnio, pesadillas y despertares nocturnos. Además, la especialista señala que estos síntomas suelen intensificarse entre abril y junio, un período especialmente sensible para quienes atravesaron la guerra.

Sin embargo, el cuadro actual no se limita al estrés postraumático. Con el paso de los años aparecen otras problemáticas que conviven con aquellos síntomas, como trastornos de ansiedad, ataques de pánico, fobias, depresión y consumo problemático de sustancias.

El desgaste físico y emocional

Entre las manifestaciones que más observa actualmente, Amoreo destaca los cuadros depresivos. En los hombres, explica, la depresión no siempre aparece bajo la forma de tristeza o falta de voluntad. En ocasiones se expresa mediante irritabilidad, impulsividad y dificultades para regular las reacciones emocionales. Esto puede generar conflictos con el entorno y afectar las relaciones personales.

A esas dificultades se suman los problemas de salud física. La psiquiatra menciona una presencia importante de afecciones gastrointestinales y de la piel, además de enfermedades cardiovasculares, diabetes y patologías oncológicas entre los problemas que encuentra en los veteranos que atiende.

El consumo de sustancias constituye otra preocupación. No se limita a drogas ilegales: el alcohol y el tabaco tienen una presencia significativa. La especialista advierte que esos consumos, sostenidos durante años, agregan complicaciones a una población que actualmente atraviesa una etapa de mayor vulnerabilidad física.

En ese sentido, el paso del tiempo plantea un escenario diferente al de las primeras décadas posteriores al conflicto. Los veteranos deben atender ahora problemas propios de una etapa más avanzada de la vida, pero también las consecuencias acumuladas de hábitos y padecimientos que se mantuvieron durante años. La coexistencia de distintas enfermedades exige tratamientos y controles que no siempre pueden conseguir con facilidad.

La atención, por lo tanto, requiere una mirada que no se limite a la psiquiatría. Los veteranos necesitan controles clínicos, especialistas, tratamientos para enfermedades crónicas y medicamentos. Según describe Amoreo, algunos deben recorrer distintos servicios para conseguir una respuesta y otros atraviesan dificultades económicas para acceder a la medicación.

El silencio y las relaciones familiares

Las secuelas también aparecen en los vínculos. Amoreo explica que muchos veteranos tienen dificultades para expresar sus sentimientos, pedir ayuda o comunicar lo que les sucede. A veces sienten que sus familiares no alcanzan a comprender lo que vivieron o que, después de tantos años, ya no quieren escuchar hablar de Malvinas.

La especialista recuerda el caso de un paciente que se había separado recientemente. Al hablar de esa ruptura, le dijo que había vuelto a experimentar la misma sensación de abandono que sintió cuando regresó de las islas y se encontró con que sus compañeros de trinchera ya no estaban a su lado.

También persiste la dificultad para hablar de la guerra. Amoreo relaciona ese silencio con una forma de entender la masculinidad en la que mostrar sentimientos, reconocer el sufrimiento o pedir contención todavía puede resultar difícil. La idea de que el hombre debe mostrarse fuerte sigue arraigada y, en algunos casos, demora la búsqueda de ayuda.

En su trabajo, encontró veteranos que recién ahora comienzan a contar experiencias que mantuvieron reservadas durante décadas. Uno de ellos, recientemente, le confesó que nunca había hablado de Malvinas con su familia. Sus seres queridos ni siquiera conocían buena parte de lo que había vivido. Con la psiquiatra pudo empezar a poner en palabras algunas de esas situaciones, más de cuarenta años después del conflicto.

La falta de diálogo también puede repercutir en el resto de la familia. Amoreo cuenta que atendió a hijos de veteranos con problemas de consumo y considera que las dificultades para comunicar lo que sucede dentro del hogar pueden tener consecuencias en los vínculos. Por eso, destaca la importancia de la contención familiar y social como parte del acompañamiento.

Sobre la atención

Amoreo comenzó a trabajar con veteranos en 2004, a partir de una iniciativa personal que la llevó a distintos centros de excombatientes. En 2012 participó de un programa de atención en el Hospital Naval, junto con una psicóloga y un integrante de los centros que acercaba a quienes necesitaban asistencia. El abordaje incluía consultas individuales, encuentros grupales y atención a las familias.

Más adelante impulsó un dispositivo similar en el Hospital Reencuentro, al que incorporó atención psicológica y odontológica. Sin embargo, también dejó de funcionar después de un cambio de gestión. Desde entonces, continuó atendiendo a los veteranos en su consultorio particular.

Actualmente calcula que tiene alrededor de diez pacientes que concurren con regularidad y mantiene contacto esporádico con otros treinta. Cuando alguno solicita ayuda, procura darle prioridad: mientras un paciente que consulta por los canales habituales puede conseguir un turno recién para fines de diciembre, intenta encontrarle un espacio al veterano durante esa misma semana o atenderlo telefónicamente.

La especialista advierte que hay pocos profesionales preparados para abordar las consecuencias psicológicas de las experiencias bélicas y que no existe una red de atención especializada capaz de responder integralmente a las necesidades de los excombatientes. También señala que algunos tienen dificultades económicas para sostener sus tratamientos y que la falta de articulación entre servicios los obliga a buscar respuestas por distintas vías.

Su propia formación en el tema se construyó a partir de algunas capacitaciones con profesionales extranjeros, la lectura y la experiencia acumulada junto a los pacientes. Fueron ellos quienes la incorporaron a sus espacios de pertenencia y le permitieron conocer aspectos de sus vidas que difícilmente aparecen en una consulta convencional.

A más de cuatro décadas del conflicto, las necesidades cambiaron. Aquellos jóvenes son hoy adultos mayores que necesitan atención para enfermedades crónicas y acompañamiento en salud mental. Pero, para Amoreo, una dificultad permanece: la falta de una estructura capaz de acompañarlos de manera continua. La guerra terminó, aunque para muchos de quienes estuvieron en las islas sus consecuencias todavía forman parte del presente.

Marisol Amoreo, Médica psiquiatra

"En muchos de ellos aparecen cuadros depresivos, que no siempre se manifiestan con tristeza o falta de ganas. En los hombres, a veces se expresan a través de la irritabilidad, la impulsividad y las dificultades para manejar los enojos. También hay consumos problemáticos de alcohol y otras sustancias"