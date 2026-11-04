Malvinas, un misil y una novela que nació de la investigación periodística

Una operación secreta, un grupo paramilitar y un plan para recuperar las Islas Malvinas. En ese escenario, donde la memoria nacional se cruza con las decisiones individuales, transcurre Las alas del cóndor, la novela con la que Juan Manuel Benavidez llevó a la ficción una investigación que había comenzado durante su formación como periodista.

La obra se mueve entre el policial y el thriller, con una trama que recupera episodios de la historia argentina y los combina con personajes atravesados por la lealtad, la traición y el sacrificio. El proyecto que impulsa la historia está vinculado con el misil Cóndor II, un desarrollo tecnológico argentino que quedó asociado a una de las experiencias más controvertidas de la política científica y militar del país.

En la novela, un grupo paramilitar intenta recuperar las Malvinas mediante una operación clandestina. Benavidez no presenta el libro como una reconstrucción histórica, sino como una ficción alimentada por materiales reales. La investigación periodística constituye el punto de partida, mientras que la invención le permite desarrollar una trama en la que conviven distintas dimensiones de la experiencia humana y política.

“Es hija de la facultad de Periodismo”, explica el autor, que encontró en una de las materias de la carrera, Periodismo de Investigación, el origen del proyecto. Su trabajo universitario había estado dedicado al misil Cóndor II. Durante años, el material reunido quedó dando vueltas en su cabeza, hasta que comenzó a imaginar qué historia podía construir a partir de aquella documentación.

La idea fue tomando forma sin apuro. Mientras trabajaba, criaba a sus hijos y atendía las obligaciones cotidianas, Benavidez escribía en los momentos libres. Podían pasar meses sin que retomara el manuscrito. La investigación ya estaba hecha y tenía una noción general de hacia dónde quería conducir la trama. Faltaba encontrar el tiempo para terminarla.

La señal

En la historia del libro hay un episodio que excede la ficción. En abril de 2013, cuando la inundación golpeó a La Plata, la casa en la que vivía Benavidez con su mujer y sus hijos pequeños quedó prácticamente destruida. Perdió sus pertenencias, incluidos numerosos libros. Entre los objetos que logró recuperar apareció una caja que había quedado en la parte más alta de una biblioteca. Adentro estaba la investigación sobre el Cóndor II.

“Es lo único que quedó”, recuerda. El hallazgo funcionó como una señal para retomar aquel trabajo y transformarlo en algo más que una tesis pendiente. Aunque había reunido información suficiente para empezar a escribir, el proceso siguió condicionado por las obligaciones familiares y laborales.

La pandemia terminó de empujarlo a cerrar esa etapa. Benavidez retomó el manuscrito, ordenó la historia, revisó el material y completó el desenlace. La tesis, que además de la novela incluía un desarrollo teórico sobre las herramientas utilizadas durante la carrera, fue presentada alrededor de 2022 o 2023. La publicación del libro llegaría después, tras un proceso que también tuvo sus propias dudas.

Para el autor, compartir una obra implica algo más que poner un texto a disposición de los lectores. “Es como abrirte demasiado”, dice sobre esa experiencia. No sabe con precisión qué lo llevó a dar el paso en ese momento, pero cree que siempre quiso hacerlo y que necesitaba encontrar el tiempo adecuado.

La literatura del barro

Benavidez recuerda una infancia en un hogar de origen humilde, donde los libros llegaban a través de las colecciones económicas que se publicaban con el diario. Aquellas ediciones acercaron a su casa relatos de misterio y aventuras, y alimentaron una afición por la ficción que después encontraría otros caminos.

La formación universitaria, señala, le permitió aprender a escribir formalmente y encontrar herramientas para darle estructura a lo que antes aparecía de otra manera. En Las alas del cóndor, esa combinación entre el interés por las historias de ficción y la práctica periodística se expresa en una trama de ritmo dinámico, con un trasfondo político reconocible.

La cuestión de Malvinas, además, aporta una dimensión que excede el argumento de la novela. Es un tema presente en la memoria colectiva argentina desde la infancia y que, para el escritor, conserva una capacidad particular para interpelar a distintas generaciones.

Benavidez no se propone establecer una expectativa de ventas ni anticipar cómo será recibido el libro. Su deseo es más sencillo: que circule, que los lectores lo disfruten y que su lectura genere conversaciones. Le interesa, sobre todo, que la novela abra un diálogo.

Mientras tanto, ya trabaja en otro proyecto narrativo, aunque todavía no sabe en qué forma terminará. A quienes tienen una historia para contar, pero todavía no encuentran el impulso para compartirla, les recomienda intentarlo. También entiende las dudas: él mismo necesitó atravesarlas antes de publicar.

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Las alas del cóndor

Nombre: Las alas del cóndor

Autor: Juan Manuel Benavidez

Editorial: Dunken

Páginas: 206

Precio: $30.000

El periodista y escritor advirtió que está trabajando en una segunda novela Las alas del cóndor