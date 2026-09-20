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Matías Ucar Volver a sentir el viento en la cara

Por Redacción

Llegó al atletismo asistido en 2022, por iniciativa de su amiga Lorena López. Ella le habló de esta modalidad, que consiste en correr en una silla de ruedas impulsada por otra persona. En aquella misma carrera conoció a Los Leones de la Patria y, desde entonces, encontró allí una actividad que le permitió recuperar una sensación que asociaba con otra etapa de su vida: la velocidad y el viento en la cara.

Para Ucar, correr volvió a despertar recuerdos a través de los sentidos. Los lugares recorridos, los olores, los aromas y los sabores comenzaron a conectarlo con experiencias anteriores a la esclerosis múltiple. “Ayudaban a reconstruir recuerdos míos que creía olvidados”, cuenta. Calles, bosques y, en el futuro, incluso montañas por las que alguna vez caminó aparecen ahora como nuevos escenarios posibles.

También destaca el vínculo que se construye con los guías y con otros integrantes del grupo. Describe una comunicación que muchas veces excede las palabras y que le permitió conocer experiencias de otras familias vinculadas al atletismo asistido.

Para él, Los Leones de la Patria representan “la apertura total” y un espacio en el que siente que continúa creciendo como persona.

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