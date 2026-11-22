Durante mucho tiempo, hablar de proteínas estuvo asociado casi exclusivamente al mundo del deporte. Hoy, en cambio, son protagonistas de una tendencia alimentaria que trasciende los gimnasios. Las góndolas de los supermercados ofrecen yogures, leches, panes, barritas y postres enriquecidos con este nutriente, mientras que las propuestas gastronómicas con alto contenido proteico ganan terreno.

“Hoy la proteína es uno de los nutrientes a los que más se les presta atención cuando hablamos de alimentación. Está presente en todos lados, en las redes sociales, en los suplementos, en los productos del supermercado y hasta en las cartas de las cafeterías. Y me parece buenísimo que cada vez haya más interés por conocer qué estamos comiendo y qué nutrientes necesitamos. Pero también en esta búsqueda por consumir más proteínas, muchas veces nos olvidamos de mirar la alimentación como un todo”, señala Abril Ruiz, nutricionista y atleta de nuestra ciudad.

Esta tendencia también tiene su correlato en la gastronomía platense. Gonzalo Benavides, chef con amplia trayectoria internacional, abrió hace dos meses un local de fast food proteico en el centro de la ciudad, con una propuesta que tiene al huevo como protagonista. Allí se utilizan alrededor de 2.000 huevos semanales para elaborar omelettes, tostones, sándwiches y bowls. “Para evitar el exceso de harinas e hidratos, desarrollamos en nuestro centro de producción una ciabatta fina 100% integral, con poca levadura y fermentación lenta. Funciona como un contenedor crujiente del relleno sin resultar pesado ni tapar los sabores”, explica el cocinero.

Pero ¿qué hay de cierto detrás de este auge de las proteínas?

Todas las personas necesitan la misma cantidad

MITO. Las proteínas participan en la formación y reparación de tejidos, la producción de enzimas y anticuerpos y el mantenimiento de la masa muscular. Sin embargo, las cantidades necesarias varían según la edad, el peso corporal, la actividad física y el estado de salud.

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos establecen una ingesta de referencia de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal al día para adultos sanos. Una persona de 70 kilos, por ejemplo, tendría una ingesta de referencia de 56 gramos diarios, aunque sus necesidades podrían ser mayores según sus circunstancias.

En los adultos mayores, particularmente, distintos grupos de expertos recomiendan prestar especial atención a este nutriente para prevenir la pérdida de masa muscular y preservar la autonomía.

A mayor consumo de proteínas, mayor músculo

MITO. Una investigación publicada en 2018 en el British Journal of Sports Medicine, liderada por científicos de la Universidad McMaster de Canadá, analizó 49 estudios que involucraron a 1.863 personas.

Los investigadores observaron que una mayor ingesta proteica, acompañada de entrenamiento de fuerza, favorecía el desarrollo muscular. Sin embargo, por encima de un consumo total estimado de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día, no se registraron beneficios adicionales promedio sobre la ganancia de masa libre de grasa.

El entrenamiento, el descanso y el aporte suficiente de energía también son fundamentales.

“Alimentarse bien no es consumir la mayor cantidad posible de un nutriente, sino encontrar un equilibrio entre lo que nuestro cuerpo necesita y lo que hacemos. Por ejemplo, un nutriente que se deja de lado en la alimentación y es tan importante como las proteínas son los hidratos de carbono, que nos brindan energía y también ayudan a aumentar la masa muscular, beneficio que muchas veces se le da solo a las proteínas”, explica Ruiz.

Las proteínas ayudan a adelgazar

VERDAD, CON MATICES. Las proteínas suelen generar una mayor sensación de saciedad y su digestión demanda más energía que la de otros macronutrientes. Además, durante un proceso de descenso de peso, una ingesta adecuada puede contribuir a preservar la masa muscular.

Sin embargo, también aportan calorías: cuatro por gramo, al igual que los hidratos de carbono. Consumir más proteínas no garantiza adelgazar, como tampoco un producto etiquetado como “high protein” es necesariamente más saludable.

Las proteínas animales son siempre mejores

MITO. Si bien existen diferencias en la digestibilidad y la composición de aminoácidos, una alimentación basada en vegetales, variada y correctamente planificada, también puede cubrir los requerimientos proteicos.

En 2020, una investigación del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, publicada en JAMA Internal Medicine, analizó datos de más de 416.000 personas. Encontró que sustituir el equivalente al 3 por ciento de la energía diaria procedente de proteínas animales por proteínas vegetales se asociaba con un riesgo relativo de mortalidad general aproximadamente un 10 por ciento menor.

Aunque el estudio no permite establecer una relación de causa y efecto, sus resultados destacan la importancia de diversificar las fuentes proteicas e incorporar legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos.

El exceso de proteínas daña los riñones

DEPENDE. En adultos sanos, las investigaciones disponibles no han demostrado de manera concluyente que las dietas relativamente altas en proteínas provoquen enfermedad renal. Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre los efectos de consumos muy elevados y sostenidos en el tiempo.

En personas con enfermedad renal crónica, la ingesta proteica debe ajustarse de acuerdo con la indicación profesional.

Si hacemos deporte, necesitamos suplementos

MITO. Los suplementos proteicos pueden resultar prácticos en determinadas circunstancias, pero no son indispensables para todas las personas que realizan actividad física.

“No todas las personas que entrenan tienen que tomar este suplemento, ya que muchas cubren sus requerimientos con la alimentación. Siempre dependerá de la actividad física que haga cada persona, la intensidad, sus objetivos y sus necesidades, por eso es clave charlarlo con un profesional”, sostiene Ruiz.

Un huevo aporta aproximadamente seis gramos de proteína; un vaso de leche, ocho; una taza de lentejas cocidas, 18, y 100 gramos de pechuga de pollo cocida, alrededor de 30.

Antes de seguir una tendencia, el desafío es entender qué necesita realmente nuestro organismo. Las proteínas son indispensables, pero también lo son los hidratos de carbono, las grasas saludables, la fibra, las vitaminas y los minerales. Ningún nutriente, por sí solo, garantiza una buena alimentación.

Cinco claves para incorporar proteínas de manera saludable

No hace falta recurrir a suplementos ni realizar grandes cambios en la alimentación cotidiana para lograr un aporte adecuado de proteínas. Pequeñas modificaciones en los hábitos pueden marcar la diferencia.

DISTRIBUIRLAS DURANTE EL DÍA. No concentrar todo el consumo en el almuerzo y la cena. Incorporar huevos, yogur natural, leche o queso en los desayunos y meriendas permite repartir mejor el aporte proteico. VARIAR LAS FUENTES. Alternar carnes magras, pescados, huevos y lácteos con legumbres, soja, frutos secos y semillas. Cada alimento aporta, además, diferentes vitaminas, minerales y otros nutrientes. NO DESCUIDAR LOS HIDRATOS DE CARBONO. Combinar las proteínas con arroz integral, avena, papa, batata o cereales integrales permite disponer de energía para las actividades cotidianas y el ejercicio físico. LEER LAS ETIQUETAS. Que un producto tenga la leyenda “alto en proteínas” no significa necesariamente que sea más saludable. Es importante revisar también su contenido de azúcares, grasas y sodio, así como la lista de ingredientes. PRIORIZAR LOS ALIMENTOS NATURALES. Antes de incorporar suplementos, conviene evaluar cuánto aportan los alimentos habituales. Dos huevos contienen aproximadamente 12 gramos de proteínas; una taza de lentejas cocidas, 18; un vaso de leche, ocho, y 100 gramos de pechuga de pollo cocida, alrededor de 30.

La clave está en adaptar las cantidades a las necesidades individuales, mantener una alimentación variada y acompañarla con actividad física regular.