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Vestidos para una primavera sin calor: cómo llevarlos en los días templados

Con jornadas nubladas y temperaturas moderadas, los modelos midi, camiseros y de manga larga permiten incorporar prendas de temporada sin esperar a que llegue el verano. Claves para combinarlos en el día a día.

Por Redacción

La primavera invita a recuperar los vestidos, aunque el clima no siempre acompañe las prendas más livianas. Con días nublados y temperaturas que todavía no terminan de subir, los modelos de manga larga, los vestidos camiseros y los cortes midi aparecen como alternativas para renovar el vestuario sin depender del calor.

La clave está en elegir telas que tengan movimiento, pero que no resulten demasiado frescas, y en buscar diseños que puedan adaptarse a distintas situaciones. El vestido no tiene por qué quedar reservado para una salida especial ni para los días de sol: con el calzado y los complementos adecuados, puede formar parte de los conjuntos cotidianos.

Los vestidos de manga larga son una opción para esta época del año. En algodón, poplín o tejidos finos, permiten llevar una prenda de inspiración primaveral sin quedar demasiado expuesto a los cambios de temperatura. Los modelos lisos funcionan como una base versátil, mientras que los estampados pueden aportar variedad al conjunto.

Otra alternativa son los vestidos camiseros, con botones y cuello, que combinan una silueta relajada con un estilo que puede adaptarse tanto al trabajo como a una salida informal. Según el corte y el largo, pueden llevarse con zapatillas, mocasines o zapatos bajos.

Los vestidos midi, que llegan aproximadamente a mitad de la pantorrilla, también ofrecen distintas posibilidades. Los modelos de corte recto o amplio pueden combinarse con calzado bajo para un conjunto informal, mientras que las versiones más estructuradas permiten armar una opción para ocasiones que requieren algo más de formalidad.

Para completar el look, una camisa abierta, un cárdigan fino o una chaqueta liviana pueden sumar una capa sin convertir el conjunto en uno de invierno. La elección dependerá de la temperatura y de las actividades previstas durante el día.

No hace falta renovar el placard para incorporar vestidos a la rutina. Un mismo modelo puede cambiar por completo según se combine con zapatillas para caminar, mocasines para ir a trabajar o accesorios más discretos para una salida.

En una primavera que todavía alterna jornadas grises con temperaturas moderadas, la propuesta es aprovechar prendas que funcionen más allá de una ocasión puntual. Los vestidos de manga larga, los camiseros y los midi permiten vestirse para la temporada sin adelantarse al verano ni depender de los días de calor.

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