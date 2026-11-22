¿Qué sucede cuando una pasarela deja de ser un espacio delimitado y se mezcla con el recorrido habitual de un centro comercial? Esa fue una de las apuestas de la novena edición de Alcorta Edition, realizada hace algunos días en Buenos Aires. Durante una jornada, los tres niveles del shopping se transformaron en escenarios para presentar colecciones, mientras visitantes, invitados y figuras del espectáculo compartieron un mismo espacio.

La propuesta permite observar una tendencia en la manera de presentar la moda: sacar los desfiles de sus formatos tradicionales y llevarlos a lugares de circulación cotidiana. Ya no se trata solamente de mostrar prendas frente a un público convocado especialmente, sino de generar situaciones en las que las colecciones se encuentren con potenciales consumidores.

En esta edición, el concepto elegido fue el Hilo Rojo, una referencia a las conexiones entre personas, marcas y distintas expresiones del universo del diseño. La consigna también tuvo su traducción estética, con una ambientación en tonos rojos y rosas y una convocatoria que reunió a personalidades como Zaira Nara, Nicole Neumann, Laurita Fernández, Juli Poggio, Eva de Dominici y Lola Latorre, entre otras.

Los pasillos se convirtieron en una pasarela extendida. Jazmín Chebar, Magma On The Road, Lovely Denim, Diesel & Red Market, Boken, Mishka, Key Biscayne, Kosiuko, Swarovski, Farm Rio, Heidi Clair y Adidas participaron de los recorridos, en los que presentaron sus colecciones y novedades de temporada. La dinámica permitió que los visitantes observaran las prendas desde diferentes puntos, sin quedar limitados a una ubicación fija.

Alrededor de los desfiles se desplegó otro circuito: juegos, intervenciones artísticas, propuestas gastronómicas, regalos y actividades interactivas organizadas por distintas marcas. La moda convivió así con otras formas de entretenimiento y con una experiencia de consumo que excedió el ingreso a los locales.

Más allá de las colecciones presentadas, el encuentro dejó una postal de los cambios en la exhibición de la moda: la pasarela se integra a otros espacios, el público deja de ser exclusivamente espectador y las marcas buscan que sus propuestas se experimenten, además de mostrarse.